Tăng hiệu quả bộ máy: Cà Mau sẽ xử lý người đùn đẩy, né tránh

UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Kế hoạch, nhằm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, hiệu năng và hiệu quả. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ từ Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cùng nội dung nêu trên.

Tỉnh Cà Mau hướng tới, bộ máy chính quyền phải hoạt động thật sự hiệu quả.

Mục tiêu của kế hoạch hướng tới, xây dựng bộ máy tinh gọn, xác định rõ chức năng và nhiệm vụ để không bỏ sót hay chồng chéo công việc.

UBND tỉnh Cà Mau sẽ chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực, đồng thời thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở y tế, giáo dục và doanh nghiệp nhà nước theo đúng định hướng của Trung ương.

Trong đó, chính sách thúc đẩy tự chủ tài chính và ưu tiên nguồn lực cho các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa được xem là những giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng phục.

Bên cạnh đó, Cà Mau sẽ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn liền với cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Các cơ quan cấp tỉnh sẽ tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ cấp xã nâng cao năng lực thực thi, cắt giảm các thủ tục không cần thiết, đồng thời thường xuyên kiểm tra để điều chỉnh kịp thời nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Việc cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân là trọng tâm tỉnh Cà Mau hướng tới, trong xây dựng chính quyền 2 cấp.

Tỉnh Cà Mau đề ra lộ trình cụ thể: trong quý I/2026 sẽ hoàn thành việc bố trí cơ sở vật chất và cụ thể hóa các quy định về công tác cán bộ; Công tác phân loại đơn vị hành chính cấp xã phải hoàn tất trước ngày 30/4 đối với các xã không sắp xếp và trước 30/6 đối với các xã có sắp xếp; Việc sắp xếp người hoạt động không chuyên trách dự kiến hoàn thành trong Quý II/2026.

Nội dung kế hoạch cũng nêu rõ, UBND tỉnh Cà Mau sẽ chuyển từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm trong thực hiện các nhiệm vụ. Sẽ thay thế kịp thời những cán bộ yếu kém, thiếu trách nhiệm mà không chờ hết nhiệm kỳ, đồng thời xử lý nghiêm những người đứng đầu đùn đẩy, né tránh nhiệm vụ.