Tăng lương cơ sở: Những ai sẽ được hưởng mức lương mới?

Thứ Tư, 09:55, 18/03/2026
VOV.VN - Chính phủ vừa công bố dự thảo Nghị định quy định về mức lương cơ sở mới thay thế Nghị định 73/2024/NĐ-CP. Dự thảo đề xuất điều chỉnh mức lương cơ sở từ 2.340.000 đồng/tháng lên 2.530.000 đồng/tháng áp dụng từ 01/7/2026.

Theo đề xuất, sẽ có 9 nhóm đối tượng được hưởng lương, phụ cấp áp dụng mức lương cơ sở, bao gồm:

(1) Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã quy định tại Điều 1 Luật Cán bộ công chức 2025;

(2) Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Điều 1 Luật Viên chức 2025;

(3) Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thoả thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

(4) Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định 126/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

(5) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

(6) Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân;

(7) Người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

(8) Hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an nhân dân.

(9) Người hoạt động không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố.

Theo đề xuất, sẽ có 9 nhóm đối tượng được hưởng lương, phụ cấp áp dụng mức lương cơ sở (ảnh minh họa)

Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ: 

- Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại mục 2; 

- Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; 

- Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Hiện hành, mức lương cơ sở đang được áp dụng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP là 2.340.000 đồng/tháng.

Nếu dự thảo Nghị định được thông qua sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026 và thay thế Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

PV/VOV.VN
