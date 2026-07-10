Tăng tốc thi công đường Vành đai 4, kiên quyết xử lý nhà thầu chậm tiến độ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các chủ đầu tư, doanh nghiệp dự án cùng các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án thành phần thuộc đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, nhằm bảo đảm tiến độ thi công và kế hoạch giải ngân vốn theo yêu cầu.

Cục Đường bộ "thúc" tiến độ Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, yêu cầu xử lý các điểm nghẽn.

Qua kiểm tra thực tế các dự án thành phần 2.1, 2.2 và 3, Cục Đường bộ Việt Nam đánh giá công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật cơ bản đáp ứng yêu cầu, phần lớn diện tích mặt bằng đã được bàn giao phục vụ thi công. Các hạng mục đang được triển khai nhìn chung bám sát tiến độ, bảo đảm các yêu cầu về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng vẫn còn một số tồn tại cần sớm được xử lý để tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Đối với dự án thành phần 3, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu doanh nghiệp dự án nghiên cứu phương án đầu tư hoàn chỉnh các cầu cạn tại các nút giao với đường cao tốc, đồng thời hoàn thành việc phân định phạm vi đầu tư tại nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trước ngày 20/7/2026.

Về công tác giải phóng mặt bằng, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để xử lý dứt điểm các vướng mắc còn tồn tại trong tháng 7/2026. Cùng với đó, cần sớm hoàn thành việc bàn giao phần mặt bằng bổ sung và di dời hệ thống đường điện tại khu vực nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng nhằm bảo đảm không làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu kiên quyết xử lý đơn vị chậm tiến độ, đồng thời bảo đảm nguyên tắc "không vì tiến độ mà bỏ qua chất lượng", giữ vững an toàn giao thông và an toàn lao động.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đến nay giá trị sản lượng thực hiện của dự án thành phần 2.1 đạt khoảng 87%, trong khi dự án thành phần 2.2 đạt trên 81%. Cơ quan này yêu cầu hoàn thành dự án thành phần 2.1 trong tháng 9/2026 và hoàn thành dự án thành phần 2.2 trong tháng 12/2026.

Đối với dự án thành phần 3, các hạng mục sử dụng nguồn vốn Nhà nước cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra. Tuy nhiên, phần vốn do nhà đầu tư huy động mới đạt khoảng 2%, thấp hơn đáng kể so với kế hoạch. Vì vậy, doanh nghiệp dự án được yêu cầu khẩn trương lựa chọn nhà thầu, triển khai đồng loạt các gói thầu còn lại, đồng thời xây dựng tiến độ chi tiết để kiểm soát quá trình thực hiện.

"Các đơn vị cần tập trung hoàn thành ba cầu lớn gồm Hồng Hà, Mễ Sở và Hoài Thượng để thông xe kỹ thuật trước Hội nghị APEC 2027; hoàn thành các nhánh rẽ phải tại các nút giao trước tháng 9/2027 và hoàn thành toàn bộ tuyến chính cao tốc cùng các nút giao trong tháng 12/2027", yêu cầu của Cục Đường bộ Việt Nam nêu rõ.

Bên cạnh đó, Cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc huy động nhân lực, máy móc, thiết bị của các nhà thầu; kiên quyết xử lý các đơn vị không đáp ứng tiến độ theo cam kết. Đồng thời, quá trình thi công phải bảo đảm nguyên tắc "không vì tiến độ mà bỏ qua chất lượng", giữ vững an toàn giao thông, an toàn lao động và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội được khởi công từ giữa năm 2023. Vành đai 4 - Vùng Thủ đô có chiều dài toàn tuyến gần 113km, trong đó, đoạn đi qua Hà Nội hơn 56km; Hưng Yên hơn 20km; Bắc Ninh hơn 21km. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 85.800 tỷ đồng.



Theo kế hoạch, dự án đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027.