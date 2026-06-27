Tập thể dục với bụi ở Vườn hoa Pasteur, Hà Nội

Bụi mù mịt bao phủ các tuyến đường đang thi công ở Hà Nội

VOV.VN - Hà Nội đang trải qua giai đoạn ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất trong năm, nhiều dự án thi công tại các tuyến La Thành, Đặng Thai Mai và Vành đai 2,5 (đoạn Đầm Hồng – Giải Phóng) vẫn được triển khai gấp rút. Việc thiếu biện pháp che chắn khiến bụi phát tán mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân.