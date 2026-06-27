Tập thể dục với bụi ở Vườn hoa Pasteur, Hà Nội

VOV.VN - Dự án mở rộng Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) trên khu đất của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 và cũng từng được biết đến là khu Zone 9 - “địa chỉ” quen thuộc của giới trẻ một thời.
VOV.VN - Dự án mở rộng Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) trên khu đất của Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 và cũng từng được biết đến là khu Zone 9 - “địa chỉ” quen thuộc của giới trẻ một thời.
VOV.VN - Những ngày qua, lực lượng chức năng triển khai phá dỡ các công trình trong khu vực dự án xây dựng quảng trường và công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Nhiều máy móc, phương tiện cơ giới được huy động hoạt động liên tục, bụi mù mịt từ công trường bốc lên lan toả trên phố Lý Thái Tổ.
VOV.VN - Những ngày qua, lực lượng chức năng triển khai phá dỡ các công trình trong khu vực dự án xây dựng quảng trường và công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Nhiều máy móc, phương tiện cơ giới được huy động hoạt động liên tục, bụi mù mịt từ công trường bốc lên lan toả trên phố Lý Thái Tổ.
VOV.VN - Hà Nội đang trải qua giai đoạn ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất trong năm, nhiều dự án thi công tại các tuyến La Thành, Đặng Thai Mai và Vành đai 2,5 (đoạn Đầm Hồng – Giải Phóng) vẫn được triển khai gấp rút. Việc thiếu biện pháp che chắn khiến bụi phát tán mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân.
VOV.VN - Hà Nội đang trải qua giai đoạn ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất trong năm, nhiều dự án thi công tại các tuyến La Thành, Đặng Thai Mai và Vành đai 2,5 (đoạn Đầm Hồng – Giải Phóng) vẫn được triển khai gấp rút. Việc thiếu biện pháp che chắn khiến bụi phát tán mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân.