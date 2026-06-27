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Tập thể dục với bụi ở Vườn hoa Pasteur, Hà Nội

Thứ Bảy, 06:15, 27/06/2026

VOV.VN - Giữa những ngày nắng nóng, từ sáng sớm máy móc hoạt động liên tục thực hiện phá dỡ công trình trên khu đất Công ty dược phẩm Trung ương 2 trên đường Trần Thánh Tông (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) bụi bay mù mịt lan tỏa sang Vườn hoa Pasteur nơi người dân đang tập thể dục buổi sáng.

H.La/VOV.VN
Tag: VOV Nhà tang lễ Quốc gia số 5
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Trang:
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Chỉ cách công trường phá dỡ phục vụ Dự án mở rộng Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông một con đường là vườn hoa Pasteur nơi đông người dân tập thể dục mỗi sáng.
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Máy xúc và thiết bị cơ giới hoạt động liên tục từ sáng sớm để tháo dỡ các hạng mục công trình cũ.
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Hoạt động phá dỡ khiến bụi bốc lên từ khu vực thi công trong quá trình máy móc xử lý bê tông.
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Một số khu vực che chắn chưa bao phủ kín chiều cao công trình đang được phá dỡ.
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Rào chắn tôn quây và lưới che chắn được lắp đặt quanh công trường, song tại một số vị trí còn vẫn còn khoảng hở lớn.
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Bụi từ công trường theo gió phát tán ra khu vực xung quanh trong thời điểm máy móc hoạt động với cường độ cao.
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Dù công nhân liên tục phun nước để chống bụi phát tán.
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Chỉ cách công trường một con đường là vườn hoa Pasteur không gian xanh nơi nhiều người dân tập thể dục và đi bộ, thư giãn nghỉ ngơi hít thở không khí trong lành vào buổi sáng.
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Người dân vẫn duy trì các hoạt động thể dục, thư giãn tại vườn hoa trong thời gian công trường thi công.
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Ghế đá, lối đi, cây cỏ trong vườn hoa bụi bám trên bề mặt.
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Khoảng cách phá dỡ gần giữa công trường và khu vực sinh hoạt cộng đồng, nhất là che chắn bụi sơ sài khiến nhiều người dân lo ngại về ảnh hưởng của bụi phát tán trong quá trình thi công. Người dân bày tỏ nhà thầu thi công phá dỡ cần tăng cường thêm phun nước, che chắn kín hơn và áp dụng các biện pháp kiểm soát bụi, đặc biệt cơ quan chức năng phường Hai Bà Trưng cần tăng cường giám sát yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện nghiêm các quy định trong lĩnh vực xây dựng đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.
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Ngày 24/6/2026, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường ký ban hành Công văn số 2986/UBND-NNMT, theo đó UBND Thành phố yêu cầu Sở Xây dựng và UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống ô nhiễm bụi trong quá trình phá dỡ, thi công xây dựng, bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định và chỉ đạo của Thành phố.

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