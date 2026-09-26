Tập trung chống ngập, hỗ trợ người dân giảm thiểu thiệt hại tại Cà Mau

Sáng 26/9, tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương trong tỉnh nhằm đánh giá tình hình thiệt hại do đợt mưa lớn kéo dài và bàn giải pháp khắc phục, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đánh giá, dự báo những ngày tới, Cà Mau sẽ tiếp tục đón đợt triều cường mạnh, gia tăng nguy cơ ngập sâu và kéo dài tại các vùng trũng thấp. Do đó, các sở, ngành và chính quyền cơ sở phải tiếp tục sẵn sàng phương án ứng phó chống ngập theo phương châm “4 tại chỗ”.

Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại cuộc họp.

Ông Sử chỉ đạo UBND các xã, phường khẩn trương cử lực lượng xuống từng địa bàn, tiếp tục khơi thông dòng chảy, vận hành tối đa công suất các cống và trạm bơm để tiêu thoát nước cứu lúa và hoa màu. Đối với các khu vực lúa Hè Thu chín muộn, cần tập trung huy động máy móc và lực lượng hỗ trợ gặt sớm nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.

Đồng thời, hướng dẫn bà con nông dân điều chỉnh lịch xuống giống phù hợp, thực hiện vệ sinh chuồng trại, quản lý môi trường ao nuôi để phòng ngừa dịch bệnh sau ngập úng. Các địa phương khẩn trương lập các Tổ kiểm tra rà soát, thống kê chính xác thiệt hại thực tế từ cơ sở, xác định trường hợp nào đủ điều kiện để đề xuất hỗ trợ thiệt hại do thiên tai đúng quy định.

Ngập lụt những ngày qua đã làm sập, ngập úng nhiều diện tích lúa trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Về lâu dài, ngành nông nghiệp và các đơn vị liên quan được yêu cầu xác định và hướng dẫn lịch thời vụ cụ thể cho từng khu vực, cho từng loại cây trồng để bố trí xuống giống hợp lý; Tính toán phương án xã hội hóa, thuê dịch vụ bơm nước cho các vùng; tiếp tục theo sát dự báo xem còn bao nhiêu đợt triều cường trong năm 2026 để luôn trong tình thế chủ động nhằm giảm thiểu thấp nhất ảnh hưởng bất lợi do thiên tai gây ra…

Từ ngày 19-25/9, trên địa bàn tỉnh Cà Mau xảy ra đợt mưa lớn trên diện rộng, kết hợp với triều cường làm phát sinh ngập úng cục bộ tại nhiều vùng sản xuất, tuyến giao thông và khu dân cư. Thống kê sơ bộ đến chiều 25/9, toàn tỉnh có khoảng 6.866 ha lúa Hè Thu bị ảnh hưởng, ngập úng hoặc đổ ngã; hơn 11.000 ha lúa-tôm mới gieo sạ bị ngập sâu.

Ngoài ra còn có hơn 167 ha rau màu, 224 ha cây ăn trái (chuối) cùng hơn 5.450 ha diện tích nuôi trồng thủy sản (chủ yếu là cua, tôm càng xanh, cá) bị nước tràn bờ vuông, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát lớn.

Các đại biểu dự cuộc họp tại điểm cầu chính đóng góp ý kiến.

Về hạ tầng và dân sinh, mưa dông và lốc xoáy làm 12 căn nhà bị sập và tốc mái; hơn 150m đê, lộ nông thôn bị sạt lở và hơn 27,6 km đường giao thông bị ngập sâu từ 10-50cm. Rất may mắn, tính đến thời điểm hiện tại tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại về người.