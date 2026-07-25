Tàu cá Quảng Ngãi gặp nạn ở biển Trường Sa, 33 ngư dân được cứu, 3 người mất tích

Theo báo cáo ban đầu của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, khoảng 22 giờ 10 phút ngày 24/7, Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh nhận tin báo từ bà Bùi Thị Sương, trú thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi về việc tàu cá QNg-95267-TS bị tai nạn trên biển.

Tàu cá QNg-95267-TS dài 20,6m, công suất 525CV, hành nghề câu, do ông Trần Văn Dân (58 tuổi), trú thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Tàu xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh từ ngày 4/6, trên tàu có 36 ngư dân, hoạt động khai thác hải sản ở vùng biển Trường Sa.

Một tàu câu mực của ngư dân Quảng Ngãi. Ảnh minh họa

Khoảng 8 giờ ngày 24/7, khi đang hành nghề tại vị trí 08°24'51" vĩ độ Bắc, 112°02'05" kinh độ Đông (khu vực vùng biển Trường Sa), tàu cá QNg-95267-TS bị mất tín hiệu kết nối thiết bị giám sát hành trình. Theo thông tin gia đình cung cấp, trong quá trình di chuyển về đảo Trường Sa Lớn tránh thời tiết xấu, tàu gặp giông lốc mạnh, bị phá nước và chìm.

Sau khi xảy ra sự cố, tàu cá QNg-95555-TS do ông Nguyễn Hữu Lộc (53 tuổi), trú thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn làm thuyền trưởng đã tiếp cận hiện trường, cứu vớt được 33 ngư dân. Hiện, còn 3 ngư dân mất tích, danh tính chưa được xác định.

Hiện, tàu QNg-95555-TS đang đưa các ngư dân được cứu về đảo Trường Sa Lớn để tránh gió, bảo đảm an toàn, đồng thời tiếp tục phối hợp tìm kiếm các ngư dân mất tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Bình Thạnh phối hợp với gia đình chủ tàu và chính quyền địa phương theo dõi, nắm tình hình; thông báo cho các tàu cá đang hoạt động gần khu vực xảy ra tai nạn tham gia hỗ trợ tìm kiếm.

Đồng thời, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thông báo đến Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV và đảo Trường Sa Lớn để phối hợp hỗ trợ tìm kiếm 3 ngư dân mất tích, tiếp nhận và chăm sóc 33 ngư dân được cứu vớt.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị tiếp tục chỉ đạo Đồn Biên phòng Bình Thạnh làm việc với gia đình chủ tàu, thường xuyên giữ liên lạc với tàu cá để cập nhật thông tin, đồng thời phối hợp các lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và báo cáo diễn biến vụ việc đến UBND tỉnh và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng theo quy định.