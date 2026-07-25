English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tàu cá Quảng Ngãi gặp nạn ở biển Trường Sa, 33 ngư dân được cứu, 3 người mất tích

Thứ Bảy, 09:08, 25/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tàu cá QNg-95267-TS của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị chìm do gặp giông lốc trên vùng biển Trường Sa. Đến thời điểm hiện tại, 33 trong tổng số 36 ngư dân trên tàu đã được cứu, còn 3 ngư dân mất tích.

Theo báo cáo ban đầu của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, khoảng 22 giờ 10 phút ngày 24/7, Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh nhận tin báo từ bà Bùi Thị Sương, trú thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi về việc tàu cá QNg-95267-TS bị tai nạn trên biển.

Tàu cá QNg-95267-TS dài 20,6m, công suất 525CV, hành nghề câu, do ông Trần Văn Dân (58 tuổi), trú thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Tàu xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Thạnh từ ngày 4/6, trên tàu có 36 ngư dân, hoạt động khai thác hải sản ở vùng biển Trường Sa.

tau ca quang ngai gap nan o bien truong sa, 33 ngu dan duoc cuu, 3 nguoi mat tich hinh anh 1
Một tàu câu mực của ngư dân Quảng Ngãi. Ảnh minh họa

Khoảng 8 giờ ngày 24/7, khi đang hành nghề tại vị trí 08°24'51" vĩ độ Bắc, 112°02'05" kinh độ Đông (khu vực vùng biển Trường Sa), tàu cá QNg-95267-TS bị mất tín hiệu kết nối thiết bị giám sát hành trình. Theo thông tin gia đình cung cấp, trong quá trình di chuyển về đảo Trường Sa Lớn tránh thời tiết xấu, tàu gặp giông lốc mạnh, bị phá nước và chìm.

Sau khi xảy ra sự cố, tàu cá QNg-95555-TS do ông Nguyễn Hữu Lộc (53 tuổi), trú thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn làm thuyền trưởng đã tiếp cận hiện trường, cứu vớt được 33 ngư dân. Hiện, còn 3 ngư dân mất tích, danh tính chưa được xác định.

Hiện, tàu QNg-95555-TS đang đưa các ngư dân được cứu về đảo Trường Sa Lớn để tránh gió, bảo đảm an toàn, đồng thời tiếp tục phối hợp tìm kiếm các ngư dân mất tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Bình Thạnh phối hợp với gia đình chủ tàu và chính quyền địa phương theo dõi, nắm tình hình; thông báo cho các tàu cá đang hoạt động gần khu vực xảy ra tai nạn tham gia hỗ trợ tìm kiếm.

Đồng thời, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thông báo đến Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV và đảo Trường Sa Lớn để phối hợp hỗ trợ tìm kiếm 3 ngư dân mất tích, tiếp nhận và chăm sóc 33 ngư dân được cứu vớt.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị tiếp tục chỉ đạo Đồn Biên phòng Bình Thạnh làm việc với gia đình chủ tàu, thường xuyên giữ liên lạc với tàu cá để cập nhật thông tin, đồng thời phối hợp các lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và báo cáo diễn biến vụ việc đến UBND tỉnh và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng theo quy định.

screenshot_20260412_091737_gallery.jpg

Tàu cá đang neo đậu ở Quảng Ngãi thì bị cháy trong đêm

VOV.VN - Một tàu cá công suất lớn đang neo đậu tại vùng biển xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ bốc cháy dữ dội trong đêm. Lực lượng chức năng cùng người dân khẩn trương dập lửa trong điều kiện gió lớn, rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hải quân Vùng 4 kịp thời cứu nạn tàu cá cùng 36 ngư dân Quảng Ngãi về bờ an toàn
Hải quân Vùng 4 kịp thời cứu nạn tàu cá cùng 36 ngư dân Quảng Ngãi về bờ an toàn

VOV.VN - Sáng 11/3, tàu 950 thuộc Hải đội 411, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã lai kéo thành công tàu cá QNg 90459 TS cùng 36 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi gặp nạn trên biển về cập cảng Ba Ngòi, Phường Cam Linh,tỉnh Khánh Hòa) an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng địa phương.

Hải quân Vùng 4 kịp thời cứu nạn tàu cá cùng 36 ngư dân Quảng Ngãi về bờ an toàn

Hải quân Vùng 4 kịp thời cứu nạn tàu cá cùng 36 ngư dân Quảng Ngãi về bờ an toàn

VOV.VN - Sáng 11/3, tàu 950 thuộc Hải đội 411, Lữ đoàn 955, Vùng 4 Hải quân đã lai kéo thành công tàu cá QNg 90459 TS cùng 36 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi gặp nạn trên biển về cập cảng Ba Ngòi, Phường Cam Linh,tỉnh Khánh Hòa) an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng địa phương.

Tàu Hải quân lên đường cứu nạn tàu cá cùng 36 ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn trên biển
Tàu Hải quân lên đường cứu nạn tàu cá cùng 36 ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn trên biển

VOV.VN - Chiều 10/3, tàu Hải quân mang số hiệu HQ-950, thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã xuất phát từ đảo Hòn Tre, tỉnh Khánh Hòa đi cứu nạn tàu cá QNg-90459.TS cùng 36 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị hỏng máy, trôi tự do trên biển.

Tàu Hải quân lên đường cứu nạn tàu cá cùng 36 ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn trên biển

Tàu Hải quân lên đường cứu nạn tàu cá cùng 36 ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn trên biển

VOV.VN - Chiều 10/3, tàu Hải quân mang số hiệu HQ-950, thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã xuất phát từ đảo Hòn Tre, tỉnh Khánh Hòa đi cứu nạn tàu cá QNg-90459.TS cùng 36 ngư dân tỉnh Quảng Ngãi bị hỏng máy, trôi tự do trên biển.

Chưa tiếp cận được tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị hỏng máy, thả trôi
Chưa tiếp cận được tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị hỏng máy, thả trôi

VOV.VN - Đến cuối giờ sáng nay (10/3), chưa có tàu cá nào tiếp cận được tàu cá QNg-90459- TS của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đang thả trôi trên biển. Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã phát thông báo, đề nghị các tàu cá hoạt động gần khu vực tàu bị hỏng máy khẩn trương hỗ trợ.

Chưa tiếp cận được tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị hỏng máy, thả trôi

Chưa tiếp cận được tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị hỏng máy, thả trôi

VOV.VN - Đến cuối giờ sáng nay (10/3), chưa có tàu cá nào tiếp cận được tàu cá QNg-90459- TS của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đang thả trôi trên biển. Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã phát thông báo, đề nghị các tàu cá hoạt động gần khu vực tàu bị hỏng máy khẩn trương hỗ trợ.

2 tàu cá Quảng Ngãi hỏng máy, thả trôi trên biển chờ cứu hộ
2 tàu cá Quảng Ngãi hỏng máy, thả trôi trên biển chờ cứu hộ

VOV.VN - Hai tàu cá của ngư dân xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang hành nghề trên biển bất ngờ gặp sự cố hỏng máy, phải thả trôi giữa biển trong điều kiện thời tiết có gió mạnh.

2 tàu cá Quảng Ngãi hỏng máy, thả trôi trên biển chờ cứu hộ

2 tàu cá Quảng Ngãi hỏng máy, thả trôi trên biển chờ cứu hộ

VOV.VN - Hai tàu cá của ngư dân xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang hành nghề trên biển bất ngờ gặp sự cố hỏng máy, phải thả trôi giữa biển trong điều kiện thời tiết có gió mạnh.

Từ vụ cháy 4 tàu cá ở Quảng Ngãi: Bất an vũng neo đậu tự phát
Từ vụ cháy 4 tàu cá ở Quảng Ngãi: Bất an vũng neo đậu tự phát

VOV.VN - Vụ cháy 4 tàu cá vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là sự cố nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tài sản của ngư dân.

Từ vụ cháy 4 tàu cá ở Quảng Ngãi: Bất an vũng neo đậu tự phát

Từ vụ cháy 4 tàu cá ở Quảng Ngãi: Bất an vũng neo đậu tự phát

VOV.VN - Vụ cháy 4 tàu cá vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi là sự cố nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tài sản của ngư dân.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục