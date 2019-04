Tàu Hải quân kịp thời cứu vớt ngư dân trôi dạt trên biển

Chiều 7/4, thông tin từ Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân cho biết: Khoảng 23h ngày 6/4, tổ quan sát của Tàu 954 thuộc Hải đội 511, Lữ đoàn 127 trong khi làm nhiệm vụ chốt trực tại khu vực Nhà Giàn DK 1-10 ở Bãi cạn Cà Mau, phát hiện một người đang trôi dạt bên mạn phải của tàu. Chỉ huy tàu nhanh chóng tổ chức cứu vớt nạn nhân, đưa lên tàu, cho quân y khám và chăm sóc sức khỏe.

Anh Linh được Tàu 954 thuộc Hải đội 511, Lữ đoàn 127 kịp thời cứu vớt.

Nạn nhân là anh Lưu Văn Vũ Linh, sinh năm 1990, trú tại Tổ 2, khu phố Mỹ Hòa, Sóc Xoài, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Anh Linh cho biết, anh là ngư dân trên tàu KG-92792TS, do anh Phan Văn Nặng sinh năm 1987, trú tại xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang làm tài công, trên tàu có 16 ngư dân, đang đánh bắt cá trên vùng biển Cà Mau. Khoảng 21h30 cùng ngày, do xích mích cá nhân dẫn tới xô sát với tài công và một số ngư phủ trên tàu cá. Sợ bị đánh nên anh Linh đã chủ động nhảy xuống biển thoát thân, thấy vậy, tàu KG 92792TS đã tổ chức quay lại tìm kiếm nhưng không thấy, sau hơn một tiếng đồng hồ trôi dạt trên biển anh được Tàu 954 phát hiện và cứu sống.



Hiện tại sức khỏe của anh Linh ổn định, tâm lý hoang mang, lo lắng, anh đang được cán bộ chiến sĩ trên Tàu 954 cho ăn uống đầy đủ, theo dõi và chăm sóc sức khỏe chu đáo. Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã chủ động liên hệ với bộ đội Biên Phòng tỉnh Cà Mau hoàn tất các thủ tục, biên bản bàn giao người cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật./. Bàng hoàng phát hiện 2 thi thể buộc vào nhau trôi dạt vào bãi biển VOV.VN -Thi thể 2 nữ giới buộc vào nhau đang trong quá trình phân hủy trôi dạt vào bờ biển xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL

