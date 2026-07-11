Tàu hàng bồi thường cho tàu cá bị tông chìm ở vùng biển Lâm Đồng hơn 2,5 tỷ đồng

Tóm tắt

VOV.VN - Liên quan vụ tàu hàng tông chìm tàu cá trên vùng biển Lâm Đồng khiến 1 người tử vong, các bên liên quan đã thống nhất bồi thường hơn 2,5 tỷ đồng cho tàu cá bị tông chìm.