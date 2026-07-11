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VOV.VN - Liên quan vụ tàu hàng tông chìm tàu cá trên vùng biển Lâm Đồng khiến 1 người tử vong, các bên liên quan đã thống nhất bồi thường hơn 2,5 tỷ đồng cho tàu cá bị tông chìm.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_.-tau-hang-boi-thuong-cho-tau-ca-bi-tong-chim-o-vung-bien-lam-dong-hon-25-ty-dong.m3u8
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Tàu hàng bồi thường cho tàu cá bị tông chìm ở vùng biển Lâm Đồng hơn 2,5 tỷ đồng
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2026-07/tiktok_.-tau-hang-boi-thuong-cho-tau-ca-bi-tong-chim-o-vung-bien-lam-dong-hon-25-ty-dong.m3u8
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