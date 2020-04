Tàu hàng đâm chìm tàu cá, 5 ngư dân rơi xuống biển

Ngày 28/4, Đồn Biên phòng Diễn Thành, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, vào khoảng 1h ngày 28/4, tàu cá biển kiểm soát NA 90712 TS do anh Phạm Văn Tuấn (SN 1988, trú tại xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An) làm chủ cùng 4 ngư dân, đang đánh bắt hải sản tại vị trí có tọa độ 18º58’100’’ - 106º23’100’’, thì bị một tàu chở hàng đâm trúng.

Lực lượng chức năng kiểm tra sức khỏe cho các thuyền viên gặp nạn.



Cú đâm mạnh, trong đêm giữa biển khơi mênh mông, làm tàu cá anh Tuấn bị chìm và 5 người rơi xuống biển. Ngay sau đó, một tàu cá cùng xã với anh Tuấn đang đánh bắt cá gần đó đã kịp thời đến ứng cứu.



Sau khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Diễn Thành đã thông báo cho các phương tiện đang hoạt động gần khu vực tàu bị nạn biết để đến ứng cứu, đồng thời bố trí lực lượng và phương tiện cứu nạn.

Đến 8h20’ cùng ngày, Đồn Biên phòng Diễn Thanh phối hợp cùng với các ngư dân đưa các thuyền viên bị nạn vào bờ, kiểm tra sức khỏe. Hiện sức khỏe của các thuyền viên đều ổn định chỉ bị xây xát nhẹ ngoài da.

Ngư dân trên tàu cá gặp nạn được đưa vào bờ an toàn.

Anh Phạm Văn Tuấn chủ tàu cho biết, vào khoảng hơn 1h ngày 28/4 tàu chúng tôi đang trên đường ra khơi, cách đất liền khoảng 85 hải lý thuộc vùng biển Nghệ An, bất ngờ tàu bị đâm mạnh vào mạn tàu bên bánh lái. Cú đâm mạnh, làm tàu chúng tôi hỏng và bắt đầu chìm dần, còn chiếc tàu sau khi gây tai nạn đã bỏ chạy. Do trời tối nên tôi không nhìn thấy biển số tàu đã gây tai nạn, chỉ thấy trên tàu chất nhiều hàng. Tôi mong muốn cơ quan chức năng, điều tra làm rõ chiếc tàu đã đâm tàu cá chúng tôi để bù đắp một phần thiệt thòi.

Được biết, chiếc tàu này gia đình anh Tuấn mua lại từ năm 2016 với giá 700 triệu đồng.

Hiện tại tàu cá của ngư dân Phạm Văn Tuấn đã bị chìm hẳn ở vùng biển Nghệ An cách đất liền khoảng 140km, nên việc trục vớt khó có thể thực hiện được./.