  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Tàu khách cao tốc phải lai dắt vì cửa biển Cảng Phan Thiết bị bồi lấp

Thứ Năm, 16:45, 23/04/2026
VOV.VN - Luồng hàng hải bị thu hẹp do bồi lấp kéo dài đang khiến hoạt động vận tải biển tại Cảng Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng gặp nhiều khó khăn, phát sinh chi phí và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hàng hải.

Sau nhiều năm chưa được nạo vét, khu vực cửa biển Cảng Phan Thiết hiện bị bồi lấp nghiêm trọng. Tại luồng ra vào xuất hiện nhiều bãi cát bồi khiến lòng luồng bị thu hẹp đáng kể. Điều này ảnh hưởng đến hoạt động của tàu khai thác thủy sản của ngư dân và gây trở ngại cho tàu vận tải khách và hàng hóa tuyến Phan Thiết - Phú Quý.

Tàu khách cao tốc tuyến Phan Thiết – Phú Quý phải lai dắt do cửa biển bị bồi lấp.

Để đảm bảo an toàn, các tàu khách cao tốc khi xuất bến cũng như cập bến phải tính toán rất kỹ thủy triều và độ sâu của luồng. Đa số tàu khách cao tốc chọn giải pháp thuê xuồng lai dắt hỗ trợ khi ra vào cảng tránh bị mắc cạn hoặc hư hỏng chân vịt.

Các doanh nghiệp vận tải khách tuyến Phan Thiết - Phú Quý cho biết, hàng tháng riêng tiền thuê xuồng lai dắt tàu khách cao tốc cũng tốn cả hàng chục triệu đồng cho mỗi tàu.

Được biết, tuyến luồng hàng hải Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng do Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam quản lý. Trước tình trạng luồng ra vào Cảng Phan Thiết bị bồi lấp khiến việc lưu thông của tàu thuyền gặp khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hàng hải, đơn vị này đã có phương án nạo vét.

Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn chưa triển khai do tỉnh Lâm Đồng chưa bố trí được bãi đổ thải rộng khoảng 5ha.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
Chưa lai dắt được tàu nước ngoài mắc cạn ra khỏi khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm
VOV.VN - Sau hơn 1 tháng mắc cạn tại khu vực vùng biển Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, đến nay, chiếc tàu vỏ sắt có số hiệu nước ngoài là 9LY2674 (quốc tịch Sierra Leone) vẫn chưa được lai dắt vì điều kiện thời tiết không đảm bảo.

Lai dắt tàu cá Bình Định hỏng máy trên biển vào bờ an toàn
VOV.VN - Sáng nay (11/10), tàu vỏ thép BĐ- 99056 TS của ông Nguyễn Đậu ở phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã lai dắt tàu cá BĐ- 91356 TS gặp sự cố hỏng máy trên biển cùng 8 ngư dân vào Cảng cá Quy Nhơn an toàn.

Thưởng hơn 100 triệu cho các ngư dân lai dắt tàu vỏ sắt không người vào bờ
VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có Quyết định thưởng hơn 106 triệu đồng cho ngư dân Phan Thanh Xuân, trú thôn Tân Phụng 1, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định - đại diện những người cùng tham gia lai dắt, bảo vệ tàu vỏ sắt và hàng hóa trôi dạt trên vùng biển tỉnh Bình Định đưa vào bờ.

Quảng Nam lai dắt tàu cá gặp nạn trên biển vào bờ
VOV.VN - Một tàu cá của ngư dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đang đánh bắt trên biển thì gặp sự cố, các tàu đánh bắt gần đó đã kịp thời ứng cứu, lai dắt vào bờ.

