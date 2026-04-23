Tàu khách cao tốc phải lai dắt vì cửa biển Cảng Phan Thiết bị bồi lấp

Sau nhiều năm chưa được nạo vét, khu vực cửa biển Cảng Phan Thiết hiện bị bồi lấp nghiêm trọng. Tại luồng ra vào xuất hiện nhiều bãi cát bồi khiến lòng luồng bị thu hẹp đáng kể. Điều này ảnh hưởng đến hoạt động của tàu khai thác thủy sản của ngư dân và gây trở ngại cho tàu vận tải khách và hàng hóa tuyến Phan Thiết - Phú Quý.

Tàu khách cao tốc tuyến Phan Thiết – Phú Quý phải lai dắt do cửa biển bị bồi lấp.

Để đảm bảo an toàn, các tàu khách cao tốc khi xuất bến cũng như cập bến phải tính toán rất kỹ thủy triều và độ sâu của luồng. Đa số tàu khách cao tốc chọn giải pháp thuê xuồng lai dắt hỗ trợ khi ra vào cảng tránh bị mắc cạn hoặc hư hỏng chân vịt.

Các doanh nghiệp vận tải khách tuyến Phan Thiết - Phú Quý cho biết, hàng tháng riêng tiền thuê xuồng lai dắt tàu khách cao tốc cũng tốn cả hàng chục triệu đồng cho mỗi tàu.

Được biết, tuyến luồng hàng hải Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng do Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam quản lý. Trước tình trạng luồng ra vào Cảng Phan Thiết bị bồi lấp khiến việc lưu thông của tàu thuyền gặp khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn hàng hải, đơn vị này đã có phương án nạo vét.

Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn chưa triển khai do tỉnh Lâm Đồng chưa bố trí được bãi đổ thải rộng khoảng 5ha.