Tây Ninh thăm hỏi gia đình 3 nạn nhân tử vong trong vụ chìm tàu ở Vũng Tàu

Thứ Ba, 17:50, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 31/3, chính quyền xã Thuận Mỹ (Tây Ninh) đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình 3 nạn nhân tử vong trong vụ chìm tàu tại vùng biển Vũng Tàu. Sau nhiều ngày tìm kiếm, thi thể nạn nhân cuối cùng đã được tìm thấy, hoàn tất công tác cứu hộ, giúp gia đình lo hậu sự.

Ông Nguyễn Thành Hiếu – Chủ tịch UBND xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh (huyện Châu Thành, Long An cũ) cho biết, địa phương đã phối hợp cùng gia đình tổ chức hậu sự cho các nạn nhân, đồng thời tổ chức đoàn đến thăm hỏi, chia sẻ mất mát với thân nhân.

Nạn nhân được tìm thấy sau cùng là em Đ.M.Kh. (SN 2007, ngụ ấp Phú Tây A), con trai của vợ chồng ông Đ.M.Tr. và bà P.T.V. Trước đó, thi thể hai vợ chồng đã được lực lượng chức năng tìm thấy.

Chính quyền địa phương đến thăm hỏi hỗ trợ gia đình nạn nhân (Ảnh: T.Đ)

Theo chính quyền địa phương, gia đình ông Tr. xuống vùng biển Vũng Tàu mưu sinh bằng nghề đánh bắt thủy sản. Đêm 26/3, khi tàu đang neo đậu nghỉ ngơi sau một ngày làm việc, bất ngờ xảy ra va chạm mạnh khiến tàu chìm nhanh.

Sự cố khiến cả 3 người bị cuốn xuống biển và mất tích. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cứu hộ đã triển khai tìm kiếm xuyên đêm. Thi thể bà V. được tìm thấy ngay trong đêm xảy ra tai nạn, trong khi ông Tr. và em Kh. lần lượt được phát hiện vào các ngày 28 và 29/3.

Ông Nguyễn Thành Hiếu (bên trái) thăm hỏi thân nhân gia đình 3 người bị nạn (Ảnh: T.Đ)

Hiện thi thể các nạn nhân đã được đưa về quê nhà an táng.

Bên cạnh việc thăm hỏi, động viên UBND xã Thuận Mỹ hỗ trợ ban đầu 6 triệu đồng để lo hậu sự. Chính quyền địa phương cũng đề nghị các ban, ngành tiếp tục quan tâm, giúp đỡ để thân nhân các nạn nhân sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống.

Nguyễn Quang/VOV -TPHCM
Tàu cá chìm ở vùng biển Lâm Đồng, toàn bộ 15 lao động đã được cứu vớt an toàn
VOV.VN - Sáng 3/2, Đồn Biên phòng Phước Lộc (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) cho biết, một tàu cá bị sóng đánh chìm trên khu vực cửa cảng La Gi (khu vực thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ).

Kịp thời cứu 3 người trên sà lan bị chìm ở vùng neo Vũng Tàu
VOV.VN - Ngày 6/12, Bộ đội biên phòng thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã cứu thành công 3 người bị chìm sà lan trên vùng biển Vũng Tàu.

Cứu thành công 4 thuyền viên bị chìm tàu trên vùng biển Thổ Châu, An Giang
VOV.VN - Chiều nay (25/11), Đồn Biên phòng Thổ Châu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị cùng các lực lượng và bà con ngư dân vừa cứu vớt thành công 4 thuyền viên bị chìm tàu trên vùng biển Thổ Châu.

