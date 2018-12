Tết dương lịch miền Bắc rét bậc nhất trong 10 năm, núi cao có mưa tuyết

Ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia) cho biết, chiều tối ngày 27/12 khối không khí lạnh đã tràn xuống và bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Ngày 28/12, không khí lạnh sẽ tiếp tục được tăng cường mạnh và toàn bộ các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời sẽ chuyển rét, vùng núi và trung du sẽ có rét đậm, rét hại. Đặc biệt, từ ngày 29 và 30/12, khu vực Bắc Bộ sẽ chuyển sang rét đậm, rét hại nhất từ đầu mùa.

Ngoài ra còn có 1 hình thế gây mưa ở Bắc Bộ khi 1 rãnh gió tây trên cao di chuyển sang kết hợp với không khí lạnh ở tầm thấp sẽ gây ra hiện tượng mưa cục bộ trên diện rộng cộng với rét khiến nhiệt độ giảm “rất sâu” trong 2 ngày 29 và 30/12.

Nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng Bắc Bộ sẽ giảm sâu xuống khoảng 8-11 độ C ở vùng đồng bằng, vùng núi chỉ từ 4-7 độ C, vùng núi cao có thể xuống dưới 3 độ C, những khu vực có độ cao trên 1500m sẽ có khả năng nhiệt độ xuống dưới 0 độ C cộng với khả năng có mưa thì những khu vực như Ô Quý Hồ, đèo Pha Đin, vùng núi cao, thậm chí cả Sapa sẽ có mưa tuyết và băng giá.

Trong dịp nghỉ Tết dương lịch năm nay, 2 ngày đầu sẽ xuất hiện rét đậm rét hại, kèm mưa và khả năng có băng giá và tuyết ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ. Những ngày sau đó tuy vẫn rét đậm rét hại nhưng sẽ khô hơn chỉ còn hiện tượng băng giá ở vùng núi phía bắc.

“Đây sẽ mức nhiệt thấp nhất từ đầu mùa đông và cũng khiến đợt rét đậm, rét hại này nằm trong top những đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất trong 10 năm trở lại đây. Không khí lạnh sẽ gây mưa diện rộng ở Bắc Bộ”, ông Năng nhận định.

Ông Năng cũng cho biết thêm, do ảnh hưởng từ đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất từ đầu mùa, khả năng cao sẽ xảy ra tình trạng băng giá và mưa tuyết ở những vùng núi cao trong các ngày 29 và 30/12.

Tại Hà Nội, nhiệt độ sẽ giảm sâu nhất trong hai ngày 29 và 30/12 với mức nhiệt dưới 10 độ C, trời rét đậm, rét hại, khả năng cao vào đêm 29 và sáng 30/12.

Trưởng phòng Dự báo thời tiết khuyến cáo người dân cần phải giữ ấm cho người già và trẻ nhỏ để đảm bảo sức khỏe, đặc biệt là người dân ở vùng núi cao ngay từ bây giờ cần phải chuẩn bị có biện pháp bảo vệ cho hoa màu và vật nuôi.

Khu vực Trung Bộ: Không khí lạnh sẽ gây mưa lớn từ nay cho đến ngày 3 và 4/1/2019 thì hầu hết các tỉnh sẽ có mưa, tuy nhiên phân bố có sự khác biệt.

Đêm nay (28/12) mưa bắt đầu xuất hiện ở các tỉnh Bắc Trung bộ công thêm nhiễu động gió Đông thì khả năng ngày 29 đến ngày 31/12 các tỉnh Trung Trung bộ và Nam Trung bộ sẽ có mưa rất to đặc biệt khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên trong vòng 1 ngày có nơi có thể lên đến 150mm thậm chí có thể cao hơn.

Ngoài ra Nam Trung bộ thì từ giờ cho đến hết ngày 31/12 có mưa to và rất to do tác tộng với nhiễu động gió Đông, sang năm mới sẽ giảm dần. Ở Đà Nẵng sẽ mưa to đến rất to từ ngày 29 đến 31/12.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa trái mùa có thể ảnh hưởng đến nông nghiệp. Riêng ở TP.HCM, sẽ có mưa giông trong khoảng 2-3 ngày tới, sau đó mưa sẽ giảm dần.

Do ảnh hưởng từ đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, vịnh Bắc bộ và khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh./.