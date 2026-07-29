Thái Nguyên giữ nguyên điểm trường, tinh gọn đầu mối

Nhà trường chủ động ổn định tư tưởng, không để việc dạy học bị xáo trộn

Thực hiện Công văn số 814/TTg-TCCV ngày 20/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục công lập, hướng tới mục tiêu giảm tối thiểu 30% đầu mối trường công lập, riêng khu vực thuận lợi giảm 50% và hoàn thành trước ngày 30/8/2026, tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án phù hợp với điều kiện thực tế.

Điểm đáng chú ý là việc sắp xếp chỉ thay đổi mô hình quản lý, không xóa bỏ các điểm trường hiện có. Quan điểm xuyên suốt của địa phương là "ở đâu có học sinh, ở đó vẫn tổ chức dạy học", bảo đảm quyền học tập của học sinh, đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị và sử dụng nguồn lực ngành giáo dục.

Trường Tiểu học số 1 Nam Hòa vẫn tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất để chuẩn bị đón học sinh

Là một trong những đơn vị thuộc diện sắp xếp, Trường Tiểu học số 1 Nam Hòa đã nhanh chóng quán triệt chủ trương đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên. Theo cô Trần Thị Hồng, Hiệu trưởng nhà trường, tập thể cán bộ, giáo viên xác định đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nên luôn giữ vững tư tưởng, yên tâm công tác và sẵn sàng chấp hành sự phân công của tổ chức.

"Chúng tôi hoàn toàn yên tâm trước chủ trương sắp xếp. Dù sau này có thay đổi về mô hình hay vị trí công tác thì tập thể giáo viên vẫn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy và học", cô Trần Thị Hồng chia sẻ.

Theo lãnh đạo nhà trường, mọi hoạt động chuyên môn hiện vẫn diễn ra bình thường. Công tác chuẩn bị cho năm học 2026-2027 được triển khai đúng kế hoạch; đội ngũ giáo viên ổn định, chưa ghi nhận biểu hiện dao động về tư tưởng. Nhà trường xác định nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là tiếp tục bảo đảm chất lượng dạy học, không để việc thay đổi mô hình tổ chức ảnh hưởng đến học sinh và phụ huynh.

Đánh giá về ý nghĩa của việc sắp xếp trường học, cô Trần Thị Hồng cho rằng đây là cơ hội để tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý và sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên. Theo đó, khi các trường được hợp nhất theo quy mô lớn hơn, yêu cầu đối với đội ngũ lãnh đạo cũng cao hơn về năng lực quản trị, điều hành và khai thác nguồn lực.

"Đây là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Việc lựa chọn đội ngũ quản lý có năng lực sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều hành, tạo điều kiện để các nhà trường phát triển bền vững hơn", cô Hồng nhận định.

Liên quan đến điều kiện dạy học sau sắp xếp, lãnh đạo Trường Tiểu học số 1 Nam Hòa khẳng định cơ sở vật chất, phòng học, trang thiết bị và môi trường giáo dục vẫn được giữ ổn định. Việc tinh gọn chủ yếu tập trung vào đầu mối quản lý, không làm thay đổi địa điểm học tập của học sinh. Theo cô Hồng, mô hình mới sẽ tạo thêm động lực đổi mới quản trị, phát huy năng lực đội ngũ giáo viên và nâng cao chất lượng giáo dục trong thời gian tới.

Cô giáo Trần Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường tiểu học số 1 Nam Hòa

Xã Tân Cương giảm từ 10 trường xuống còn 3 trường

Tại xã Tân Cương, ông Đồng Đức Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết địa phương đã hoàn thành việc rà soát hệ thống trường học theo đúng tiến độ tỉnh giao. Hiện xã có 10 trường công lập, gồm 3 trường mầm non, 4 trường tiểu học và 3 trường THCS. Theo phương án được thống nhất, 3 trường mầm non sẽ hợp nhất thành 1 trường; 4 trường tiểu học hợp nhất thành 1 trường; 3 trường THCS hợp nhất thành 1 trường.

Sau sắp xếp, toàn xã chỉ còn 3 trường công lập, giảm 7 đầu mối quản lý nhưng vẫn giữ nguyên toàn bộ các điểm trường phục vụ học sinh. Phương án đã được Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và UBND xã thống nhất trước khi báo cáo cấp có thẩm quyền.

Theo ông Đồng Đức Phương, nhiều năm qua hệ thống trường học trên địa bàn đã được đầu tư khá đồng bộ, cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy và học. Đối với các điểm trường còn thiếu phòng học hoặc có quy mô học sinh tăng sau sắp xếp, địa phương đã chủ động bố trí nguồn vốn đầu tư công để sửa chữa, cải tạo trong dịp hè.

"Đến năm học 2026-2027, các cơ sở giáo dục trên địa bàn sẽ bảo đảm điều kiện dạy và học theo đúng yêu cầu, vừa thực hiện mục tiêu tinh gọn đầu mối, vừa giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục", ông Đồng Đức Phương cho biết.

Về công tác cán bộ, xã hiện có 4 trường hợp thuộc diện nghỉ theo chế độ. Các trường hợp này đều đồng thuận nghỉ để hưởng chính sách và tạo điều kiện cho đội ngũ trẻ phát triển. Đối với số cán bộ còn lại, địa phương xây dựng phương án bố trí linh hoạt, bảo đảm phát huy năng lực chuyên môn và giữ ổn định hoạt động của các nhà trường.

Trước sắp xếp, 10 trường có 23 cán bộ quản lý gồm 10 hiệu trưởng và 13 phó hiệu trưởng. Sau hợp nhất, toàn xã còn 3 hiệu trưởng và 7 phó hiệu trưởng, giảm 13 vị trí quản lý. Theo ông Phương, quá trình triển khai nhận được sự đồng thuận cao. Nhiều hiệu trưởng sẵn sàng đảm nhận vị trí phó hiệu trưởng; phó hiệu trưởng có thể chuyển sang làm tổ trưởng chuyên môn, còn tổ trưởng chuyên môn tiếp tục trực tiếp giảng dạy.

"Quan điểm của địa phương là giảm cấp quản lý nhưng không làm lãng phí nguồn nhân lực. Những cán bộ có năng lực vẫn tiếp tục phát huy chuyên môn trong môi trường mới", ông Đồng Đức Phương nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo UBND xã Tân Cương, trước đây các trường có quy mô nhỏ, phân tán nên việc điều tiết giáo viên, phân tuyến tuyển sinh và phân bổ nguồn lực còn gặp nhiều khó khăn. Sau khi hợp nhất thành một trường với nhiều điểm trường, ban giám hiệu sẽ chủ động hơn trong quản trị, điều động giáo viên, phân bổ nguồn lực và xây dựng chiến lược phát triển chung. Đặc biệt, việc luân chuyển giáo viên giữa các điểm trường sẽ linh hoạt hơn, góp phần cân bằng chất lượng giảng dạy và hạn chế tình trạng phụ huynh tập trung cho con vào một số trường.

Ông Đồng Đức Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên

Khẳng định việc sắp xếp không đồng nghĩa với việc xóa bỏ trường lớp tại cơ sở, ông Đồng Đức Phương nhấn mạnh: "Ở đâu có học sinh thì ở đó vẫn tổ chức dạy học. Các điểm trường vẫn được giữ nguyên, chỉ chuyển từ mô hình nhiều trường độc lập sang một trường thống nhất với nhiều điểm trường. Điều này vừa tạo thuận lợi cho người dân, vừa nâng cao hiệu quả quản trị và sử dụng nguồn lực giáo dục"

Theo số liệu rà soát của tỉnh Thái Nguyên, trước thời điểm sắp xếp (ngày 1/7/2026), toàn tỉnh có trên 300 trường mầm non, sau sắp xếp dự kiến còn hơn 100 trường. Ở cấp tiểu học, số trường giảm từ khoảng 250 xuống còn 100 trường; cấp THCS giảm từ khoảng 280 xuống còn 130 trường.

Việc sắp xếp được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển trong quản trị giáo dục theo hướng tinh gọn, hiện đại, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực và cơ sở vật chất, đồng thời vẫn bảo đảm quyền học tập của học sinh và sự ổn định trong hoạt động dạy học trên toàn tỉnh.