Thái Nguyên tập trung nguồn lực chăm sóc sức khỏe toàn dân từ cơ sở

Con số ấn tượng trên cho thấy sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị và ngành Y tế trong việc hiện thực hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, với mục tiêu đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn, tăng cường phòng bệnh, phát hiện sớm nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.

Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Hà Thiêm Đông, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn trực tiếp tham gia khám sức khoẻ cho người dân

Để chương trình được triển khai hiệu quả, các địa phương trong tỉnh Thái Nguyên đã chủ động rà soát, lập danh sách theo từng nhóm đối tượng; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám sức khỏe. Trên cơ sở đó, các trạm y tế và cơ sở khám, chữa bệnh xây dựng kế hoạch khám phù hợp với từng địa bàn, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ thuận lợi nhất.

Bà Nguyễn Thị Khôi, Trưởng xóm Thơm, xã Phú Bình cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của UBND xã Phú Bình, chúng tôi đã rà soát, lập danh sách căn cước công dân của 9 nhóm đối tượng. Đồng thời, thông qua hệ thống loa truyền thanh và các nhóm Zalo của xóm, công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên. Nhờ đó, tỷ lệ người dân tham gia khám sức khỏe đạt cao. Riêng tại xóm Thơm, bà con đến khám rất đông, ai cũng phấn khởi khi được quan tâm chăm sóc sức khỏe.”

Người dân xã Chợ Đồn đến khám sức khoẻ

Từ sự chủ động của cơ sở, chương trình đã nhanh chóng lan tỏa trên phạm vi toàn tỉnh. Đến ngày 23/6, Thái Nguyên đã khám sàng lọc sức khỏe cho hơn 932.500 người, đạt khoảng 54% dân số. Để đạt kết quả ấn tượng trên, tỉnh Thái Nguyên huy động đồng bộ nguồn lực của hệ thống y tế công lập và ngoài công lập; tổ chức nhiều đợt khám lưu động, bố trí nhân lực, trang thiết bị phục vụ người dân cả buổi tối và ngày nghỉ cuối tuần. Tuy nhiên, khối lượng công việc lớn trong khi thời gian triển khai ngắn đã đặt ra nhiều áp lực đối với tuyến y tế cơ sở. Tại nhiều xã, phường, điều kiện về nhân lực và trang thiết bị còn hạn chế. Vì vậy, nhiều bệnh viện tuyến trên, cơ sở xét nghiệm và phòng khám tư nhân đã tham gia hỗ trợ, góp phần bảo đảm tiến độ và chất lượng khám sức khỏe.

Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Hà Thiêm Đông, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn cho biết, đơn vị được giao phụ trách khám sức khỏe tại 5 địa phương, trong đó có cả những xã vùng khó khăn. Bệnh viện đã chủ động xây dựng kế hoạch, huy động nhân lực có chuyên môn cao để đáp ứng yêu cầu của chương trình. “Bệnh viện đã chủ động xây dựng lịch khám khoa học, phù hợp với từng địa phương để bảo đảm tiến độ đề ra. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế, đồng thời huy động và phân công nhân lực phù hợp cho từng đợt khám. Đặc biệt, bệnh viện cử nhiều cán bộ có trình độ chuyên môn cao, trong đó có các bác sĩ sau đại học, trực tiếp tham gia khám nhằm bảo đảm chất lượng chuyên môn và hiệu quả của chương trình", Bác sỹ Hà Thiêm Đông cho hay.

Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn bố trí khám buổi tối tại cơ sở

Theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân không chỉ dừng lại ở điều trị bệnh mà hướng tới quản lý sức khỏe toàn dân, phát hiện sớm yếu tố nguy cơ, nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm gánh nặng bệnh tật trong tương lai. Vì vậy, việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân ngay từ tuyến cơ sở được xem là một trong những giải pháp quan trọng để chuyển trọng tâm của ngành Y tế từ chữa bệnh sang phòng bệnh. Tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục huy động các nguồn lực, phấn đấu hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe cho toàn dân trước ngày 30/10/2026.