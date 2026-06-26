English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thái Nguyên tập trung nguồn lực chăm sóc sức khỏe toàn dân từ cơ sở

Thứ Sáu, 14:22, 26/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau hơn một tháng triển khai cao điểm Chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân, khoảng 54% người dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã được khám sức khỏe.

 

Con số ấn tượng trên cho thấy sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị và ngành Y tế trong việc hiện thực hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, với mục tiêu đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn, tăng cường phòng bệnh, phát hiện sớm nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.

thai nguyen tap trung nguon luc cham soc suc khoe toan dan tu co so hinh anh 1
Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Hà Thiêm Đông, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn trực tiếp tham gia khám sức khoẻ cho người dân

Để chương trình được triển khai hiệu quả, các địa phương trong tỉnh Thái Nguyên đã chủ động rà soát, lập danh sách theo từng nhóm đối tượng; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám sức khỏe. Trên cơ sở đó, các trạm y tế và cơ sở khám, chữa bệnh xây dựng kế hoạch khám phù hợp với từng địa bàn, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ thuận lợi nhất.

Bà Nguyễn Thị Khôi, Trưởng xóm Thơm, xã Phú Bình cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của UBND xã Phú Bình, chúng tôi đã rà soát, lập danh sách căn cước công dân của 9 nhóm đối tượng. Đồng thời, thông qua hệ thống loa truyền thanh và các nhóm Zalo của xóm, công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên. Nhờ đó, tỷ lệ người dân tham gia khám sức khỏe đạt cao. Riêng tại xóm Thơm, bà con đến khám rất đông, ai cũng phấn khởi khi được quan tâm chăm sóc sức khỏe.”

thai nguyen tap trung nguon luc cham soc suc khoe toan dan tu co so hinh anh 2
Người dân xã Chợ Đồn đến khám sức khoẻ

Từ sự chủ động của cơ sở, chương trình đã nhanh chóng lan tỏa trên phạm vi toàn tỉnh. Đến ngày 23/6, Thái Nguyên đã khám sàng lọc sức khỏe cho hơn 932.500 người, đạt khoảng 54% dân số. Để đạt kết quả ấn tượng trên, tỉnh Thái Nguyên huy động đồng bộ nguồn lực của hệ thống y tế công lập và ngoài công lập; tổ chức nhiều đợt khám lưu động, bố trí nhân lực, trang thiết bị phục vụ người dân cả buổi tối và ngày nghỉ cuối tuần. Tuy nhiên, khối lượng công việc lớn trong khi thời gian triển khai ngắn đã đặt ra nhiều áp lực đối với tuyến y tế cơ sở. Tại nhiều xã, phường, điều kiện về nhân lực và trang thiết bị còn hạn chế. Vì vậy, nhiều bệnh viện tuyến trên, cơ sở xét nghiệm và phòng khám tư nhân đã tham gia hỗ trợ, góp phần bảo đảm tiến độ và chất lượng khám sức khỏe.

Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Hà Thiêm Đông, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn cho biết, đơn vị được giao phụ trách khám sức khỏe tại 5 địa phương, trong đó có cả những xã vùng khó khăn. Bệnh viện đã chủ động xây dựng kế hoạch, huy động nhân lực có chuyên môn cao để đáp ứng yêu cầu của chương trình. “Bệnh viện đã chủ động xây dựng lịch khám khoa học, phù hợp với từng địa phương để bảo đảm tiến độ đề ra. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế, đồng thời huy động và phân công nhân lực phù hợp cho từng đợt khám. Đặc biệt, bệnh viện cử nhiều cán bộ có trình độ chuyên môn cao, trong đó có các bác sĩ sau đại học, trực tiếp tham gia khám nhằm bảo đảm chất lượng chuyên môn và hiệu quả của chương trình", Bác sỹ Hà Thiêm Đông cho hay.

thai nguyen tap trung nguon luc cham soc suc khoe toan dan tu co so hinh anh 3
Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn bố trí khám buổi tối tại cơ sở

Theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân không chỉ dừng lại ở điều trị bệnh mà hướng tới quản lý sức khỏe toàn dân, phát hiện sớm yếu tố nguy cơ, nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm gánh nặng bệnh tật trong tương lai. Vì vậy, việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân ngay từ tuyến cơ sở được xem là một trong những giải pháp quan trọng để chuyển trọng tâm của ngành Y tế từ chữa bệnh sang phòng bệnh. Tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục huy động các nguồn lực, phấn đấu hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe cho toàn dân trước ngày 30/10/2026.

screenshot_49.png

Người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần

VOV.VN -Từ năm 2026, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe. Đến 2030, có ít nhất 90% người cao tuổi được phát hiện, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm (ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi...).

Công Luận/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Từ khám bệnh cơ sở đến quản lý sức khoẻ toàn dân tại Cao Bằng
Từ khám bệnh cơ sở đến quản lý sức khoẻ toàn dân tại Cao Bằng

VOV.VN - Chuyển từ tư duy chữa bệnh là chính sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc và quản lý sức khỏe toàn diện cho người dân, Cao Bằng đang từng bước cụ thể hóa Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Từ khám bệnh cơ sở đến quản lý sức khoẻ toàn dân tại Cao Bằng

Từ khám bệnh cơ sở đến quản lý sức khoẻ toàn dân tại Cao Bằng

VOV.VN - Chuyển từ tư duy chữa bệnh là chính sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc và quản lý sức khỏe toàn diện cho người dân, Cao Bằng đang từng bước cụ thể hóa Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

5.000 người được khám sức khỏe miễn phí tại BV Bạch Mai cơ sở Ninh Bình
5.000 người được khám sức khỏe miễn phí tại BV Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

VOV.VN - Nhân dịp khai trương Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, khoảng 5.000 người thuộc diện chính sách địa phương sẽ được khám sức khỏe miễn phí trong một tuần.

5.000 người được khám sức khỏe miễn phí tại BV Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

5.000 người được khám sức khỏe miễn phí tại BV Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

VOV.VN - Nhân dịp khai trương Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, khoảng 5.000 người thuộc diện chính sách địa phương sẽ được khám sức khỏe miễn phí trong một tuần.

Hơn 1,2 triệu người dân Huế sẽ được khám sức khỏe miễn phí mỗi năm
Hơn 1,2 triệu người dân Huế sẽ được khám sức khỏe miễn phí mỗi năm

VOV.VN - Ngày 16/6, UBND thành phố Huế tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân giai đoạn 2026 - 2030.

Hơn 1,2 triệu người dân Huế sẽ được khám sức khỏe miễn phí mỗi năm

Hơn 1,2 triệu người dân Huế sẽ được khám sức khỏe miễn phí mỗi năm

VOV.VN - Ngày 16/6, UBND thành phố Huế tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân giai đoạn 2026 - 2030.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục