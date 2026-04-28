Thái Nguyên: Xã, phường có ít nhất 1 thư viện, 1 điểm chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thứ Ba, 10:30, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tỉnh Thái Nguyên đang nỗ lực triển khai để đến tháng 5/2026, mỗi xã, phường có ít nhất 1 điểm thư viện gắn với sinh hoạt văn hóa cộng đồng và 1 điểm chăm sóc sức khỏe cộng đồng gắn với chăm sóc người cao tuổi.

Nhân ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) vừa qua, phường Phan Đình Phùng là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên ra mắt Thư viện gắn với Trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng và Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng gắn với chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Thư viện được bố trí tại Nhà Thiếu nhi của thành phố Thái Nguyên (cũ), do Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường quản lý; Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng được đặt tại Trạm Y tế phường Hoàng Văn Thụ (cũ), do Trạm Y tế phường phụ trách chuyên môn.

thai nguyen xa, phuong co it nhat 1 thu vien, 1 diem cham soc suc khoe cong dong hinh anh 1
Thư viện và Trung tâm sinh hoạt cộng đồng xã Phủ Thông thu hút sự quan tâm của người dân 

Để duy trì hiệu quả, Thư viện tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ nghiệp vụ, khai thác tài nguyên số và luân chuyển khoảng 300 ấn bản với nhiều thể loại như sách truyện, pháp luật, chăm sóc sức khỏe… Phường Phan Đình Phùng cũng huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa từ Đại học Thái Nguyên, Đại học Y Dược Thái Nguyên, Bệnh viện đa khoa Phạm Ngọc Thạch… cùng sự chung tay của người dân để bảo đảm điều kiện hoạt động cho các thiết chế.

Chị Trịnh Lộc Thùy, người dân phường Phan Đình Phùng, chia sẻ: “Là một người trẻ, tôi thấy việc ra mắt trung tâm văn hóa là rất cần thiết. Đây sẽ là không gian phù hợp để tổ chức các câu lạc bộ kỹ năng, giao lưu văn nghệ và thể thao, tạo môi trường lành mạnh cho thanh thiếu niên. Tôi hy vọng trung tâm sẽ có thêm nhiều hoạt động đổi mới, sáng tạo để thu hút các bạn trẻ tham gia các hoạt động cộng đồng nhiều hơn”.

Cùng với phường Phan Đình Phùng, thời gian qua, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã triển khai, ra mắt 2 thiết chế này. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên về việc mỗi xã, phường có ít nhất 01 điểm thư viện gắn với sinh hoạt văn hóa cộng đồng và 01 điểm chăm sóc sức khỏe cộng đồng gắn với chăm sóc người cao tuổi.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, hoạt động này còn góp phần tận dụng hiệu quả trụ sở, cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp bộ máy và địa giới hành chính. Tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các địa phương triển khai đồng bộ, thiết thực, tránh hình thức, giao thực hiện trên cơ sở “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm”. Các thiết chế được yêu cầu hoàn thành, đưa vào hoạt động trước ngày 30/4/2026; đối với những nơi chưa bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, thời hạn chậm nhất đến ngày 30/5/2026. Tỉnh Thái Nguyên cũng đặt mục tiêu đối với các địa bàn đông dân, tiếp tục nghiên cứu, phấn đấu mỗi thôn, tổ dân phố có đủ 2 thiết chế này; giao các sở, ngành, đơn vị chủ trì xây dựng mô hình, hướng dẫn triển khai; đồng thời phối hợp hỗ trợ địa phương về chuyên môn, nhân lực và nguồn lực để sớm đưa các thiết chế vào hoạt động.

Ông Dương Quang Đạt, Phó Chủ tịch UBND xã Ba Bể, tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Đối với xã Ba Bể, một xã miền núi với 19 thôn đặc biệt khó khăn, việc đưa thư viện và trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng vào hoạt động có ý nghĩa hết sức thiết thực. Không chỉ góp phần thay đổi tư duy, nhận thức của bà con, mô hình này còn thể hiện rõ chất lượng phục vụ của chính quyền ngày càng được nâng lên. Qua đó, người dân có cách tiếp cận gần hơn, thuận lợi hơn với các dịch vụ mà Nhà nước cung cấp”.

thai nguyen xa, phuong co it nhat 1 thu vien, 1 diem cham soc suc khoe cong dong hinh anh 2
Điểm chăm sóc sức khỏe cộng đồng gắn với chăm sóc người cao tuổi mang lại lợi ích thiết thực cho người dân vùng cao

Với nhiều xã vùng cao, nơi cơ sở vật chất còn hạn chế, dân cư phân tán, nguồn lực đầu tư còn nhiều khó khăn, các địa phương đã chủ động, linh hoạt triển khai bằng nhiều cách làm phù hợp với thực tế. Không chỉ trông chờ vào ngân sách, các xã tích cực vận động người dân, huy động sự chung tay của các nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân để hỗ trợ sách, trang thiết bị phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Cùng với đó, tận dụng hiệu quả các trụ sở dôi dư sau sắp xếp, bố trí lại không gian sinh hoạt văn hóa, đọc sách cho người dân. Nhiều nơi còn khéo léo gắn hoạt động với trạm y tế xã, vừa nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu, vừa tạo điểm sinh hoạt cộng đồng thiết thực, phù hợp điều kiện vùng cao.

Ông Đàm Văn Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Lực, tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Hiệp Lực là xã vùng cao với 21 thôn, còn nhiều khó khăn, nguồn lực hạn chế, quỹ trụ sở dôi dư không nhiều nên việc triển khai các mô hình được thực hiện từng bước. Trước mắt, địa phương tận dụng trụ sở UBND xã và Trạm y tế để tổ chức hoạt động. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục hoàn thiện, từng bước mở rộng mô hình".

“Để duy trì và để các mô hình hoạt động hiệu quả, xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với đoàn thể, nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của 2 mô hình để người dân tích cực tham gia. Về nguồn lực, trước mắt có sự hỗ trợ của Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên theo phân công đối với mô hình thư viện và sinh hoạt văn hóa cộng đồng; xã tận dụng trang thiết bị sẵn có như âm thanh, ánh sáng, đồ dùng, vận động nhân dân ủng hộ sách, đồng thời bố trí, sắp xếp lại trang thiết bị để đảm bảo phục vụ thăm khám, chăm sóc sức khỏe nhân dân…”, ông Trung cho hay.

thai nguyen xa, phuong co it nhat 1 thu vien, 1 diem cham soc suc khoe cong dong hinh anh 3
Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên trao 100 đầu sách hỗ trợ Thư viện và Trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng xã vùng cao Ba Bể

Từ những cách làm cụ thể, linh hoạt, các thiết chế cộng đồng tại Thái Nguyên đang từng bước đi vào hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống người dân cả về vật chất và tinh thần ngay từ cơ sở.

Công Luận/VOV-Đông Bắc
Cử tri vùng biên Đắk Lắk mong được chăm lo phát triển đời sống
Cử tri vùng biên Đắk Lắk mong được chăm lo phát triển đời sống

VOV.VN - Ở những xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk, cử tri đang háo hức chờ đợi ngày hội của toàn dân, chủ động tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên để thực hiện quyền và trách nhiệm công dân một cách đầy đủ, đúng quy định.

Cử tri vùng biên Đắk Lắk mong được chăm lo phát triển đời sống

Cử tri vùng biên Đắk Lắk mong được chăm lo phát triển đời sống

VOV.VN - Ở những xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk, cử tri đang háo hức chờ đợi ngày hội của toàn dân, chủ động tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên để thực hiện quyền và trách nhiệm công dân một cách đầy đủ, đúng quy định.

Ứng cử viên cam kết hành động hướng tới đời sống người dân
Ứng cử viên cam kết hành động hướng tới đời sống người dân

VOV.VN - Trong cao điểm vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các ứng cử viên tại Khánh Hòa tích cực tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Nhiều chương trình hành động sát thực tiễn được đưa ra, tập trung giải quyết vấn đề dân sinh, củng cố niềm tin và kỳ

Ứng cử viên cam kết hành động hướng tới đời sống người dân

Ứng cử viên cam kết hành động hướng tới đời sống người dân

VOV.VN - Trong cao điểm vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các ứng cử viên tại Khánh Hòa tích cực tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Nhiều chương trình hành động sát thực tiễn được đưa ra, tập trung giải quyết vấn đề dân sinh, củng cố niềm tin và kỳ

Chỉ số hạnh phúc nâng cao toàn diện đời sống người dân Lào Cai
Chỉ số hạnh phúc nâng cao toàn diện đời sống người dân Lào Cai

VOV.VN - Qua hai kỳ đại hội, Đảng bộ tỉnh Yên Bái trước đây và tỉnh Lào Cai hiện tại đều hướng tới một mục tiêu mang đậm tính nhân văn, đó là nâng cao “chỉ số hạnh phúc của người dân”. Từ đây, đời sống nhân dân trong tỉnh được nâng cao từ vật chất đến tinh thần, từ trong mỗi gia đình đến toàn cộng đồng.

Chỉ số hạnh phúc nâng cao toàn diện đời sống người dân Lào Cai

Chỉ số hạnh phúc nâng cao toàn diện đời sống người dân Lào Cai

VOV.VN - Qua hai kỳ đại hội, Đảng bộ tỉnh Yên Bái trước đây và tỉnh Lào Cai hiện tại đều hướng tới một mục tiêu mang đậm tính nhân văn, đó là nâng cao “chỉ số hạnh phúc của người dân”. Từ đây, đời sống nhân dân trong tỉnh được nâng cao từ vật chất đến tinh thần, từ trong mỗi gia đình đến toàn cộng đồng.

Tổng kết Ban chỉ đạo TƯ phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"
Tổng kết Ban chỉ đạo TƯ phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

VOV.VN - Chiều nay, 16/01, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính chủ trì cuộc họp tổng kết công tác phong trào năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Ban chỉ đạo trung ương phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Tổng kết Ban chỉ đạo TƯ phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Tổng kết Ban chỉ đạo TƯ phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

VOV.VN - Chiều nay, 16/01, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính chủ trì cuộc họp tổng kết công tác phong trào năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Ban chỉ đạo trung ương phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

