Thái Nguyên xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn

Tại chốt kiểm tra trên Quốc lộ 37, huyện Phú Bình, tổ công tác làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Người nào cũng đưa ra lý do sử dụng rượu bia, nhưng vẫn điều khiển phương tiện, sau đó đa phần chấp hành nghiêm việc xử phạt của lực lượng chức năng.

18h45 phút các tổ tuần tra lên đường

Tuy nhiên, không ít trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn không hợp tác với lực lượng CSGT. Thậm chí còn có thái độ không đúng mực đối với lực lượng chức năng, để lại phương tiện rồi bỏ đi.

Quy trình tuần tra chặt chẽ

Thiếu tá Hoàng Phùng Hạnh, Phó đội trưởng Đội CSGT đường bộ, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên, cho biết: “Hầu như các ca đều có trường hợp có hành vi cư xử không đúng mực với tổ công tác. Đối với trường hợp không chấp hành, tổ công tác sẽ dùng thiết bị nghiệp vụ ghi hình lại. Lãnh đạo đơn vị cũng quán triệt rõ đối với hợp vi phạm nồng độ cồn phải cương quyết, kiên trì, mềm mỏng vận động tự giác chấp hành”.

Các phương tiện tiến hành kiểm tra

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Giám đốc công an tỉnh, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch triển khai chuyên đề về xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, kiên quyết xử lý vi phạm liên quan đến nồng độ cồn. Qua quá trình xử lý vi phạm, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp giả danh cơ quan nhà nước, nhà báo, phát hiện nhiều đối tượng phạm pháp hình sự.

Theo quy định, lượng chức năng đều thông báo vi phạm của cán bộ công chức, người dân về địa phương, cơ quan, đơn vị. Thống kê chưa đầy đủ, lực lượng chức năng đã gửi trên 1.000 phiếu xác minh trường hợp là cán bộ, đảng viên vi phạm nồng độ cồn.

Đa số người dân chấp hành nghiêm

Trung tá Chu Anh Tuấn, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên, cho biết: Từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT đã xử lý hơn 9.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

“Đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn, lực lượng CSGT tỉnh Thái Nguyên đã tham mưu, huy động lực lượng, phương tiện với quyết tâm xây dựng, hình thành văn hóa đã uống rượu bia thì không lái xe. Với quyết tâm cao đảm bảo an toàn cho người điểu khiển phương tiện khi tham gia giao thông trên đường”, Trung tá Chu Anh Tuấn cho hay.

Theo Uỷ ban ATGT Quốc gia, 6 tháng đầu năm nay, toàn quốc xảy ra gần 5.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 2.800 người, so với cùng kỳ năm ngoái giảm 762 vụ, giảm 484 người chết. Việc lực lượng CSGT cả nước xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” đã góp phần hạn chế tai nạn giao thông, dần hình thành văn hóa tham gia giao thông "Đã uống rượu bia thì không lái xe”.