"Tháng Ba biên giới” lan tỏa lòng yêu nước với học sinh vùng biên Gia Lai

Thứ Bảy, 19:51, 21/03/2026
VOV.VN - Ngày 21/3, tại xã biên giới Ia Pnôn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Tháng Ba Thanh niên - Tháng Ba biên giới” với nhiều sự kiện ý nghĩa như tặng công trình thắp sáng, tổ chức sân chơi cho học sinh.

Thông qua việc trả lời 20 câu hỏi tại hội thi “Rung chuông vàng”, học sinh Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh, xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai đã hiểu rõ hơn về biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam cũng như vai trò của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, bồi dưỡng lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Các em học sinh hào hứng tham gia hội thi Rung chuông vàng ​​​​​

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã trao tặng bà con làng Triêl một “Công trình Ánh sáng vùng biên” trị giá hơn 75 triệu đồng; tặng 50 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó được nhận các phần quá ý nghĩa của lực lượng biên phòng.

Em Rơ Lan H’Hương, học sinh lớp 9, Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh, xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Hôm nay em rất vui vì được tham gia chương trình Tháng Ba Thanh niên - Tháng Ba biên giới”, được tìm hiểu về biên giới quốc gia và Luật Biên phòng Việt Nam. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để thể hiện lòng yêu nước của thế hệ trẻ”.

Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Gia Lai trao tặng công trình đèn năng lượng mặt trời để nhân dân biên giới thắp sáng đường làng

 

Bộ đội Biên phòng Gia Lai giúp dân chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 13

VOV.VN - Những ngày này, khi bão số 13 (Kalmaegi) đang tiến gần đất liền với diễn biến phức tạp, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tích cực phối hợp chính quyền địa phương giúp người dân chằng chống nhà cửa, di chuyển đồ đạc tới nơi an toàn; đồng thời duy trì chế độ trực 24/24 để kịp thời ứng phó với bão.

 

CTV Thanh Bình/VOV-Tây Nguyên
Tag: học sinh biên giới gia lai yêu nước lan tỏa biên phòng tháng ba biên giới học sinh vùng biên sân chơi tháng ba thanh niên xã biên giới Ia Pnôn tỉnh Gia Lai
Bí thư Gia Lai yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây 7 trường nội trú ở các xã biên giới
VOV.VN - Ngày 10/3, ông Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã đi kiểm tra tiến độ thi công các công trình xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới Ia Pnôn và Ia Dom.

VOV.VN - Ngày 10/3, ông Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã đi kiểm tra tiến độ thi công các công trình xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới Ia Pnôn và Ia Dom.

Rộn ràng chương trình "Xuân biên giới thắm tình quân dân" năm 2026 tại Gia Lai

VOV.VN - Trong không khí phấn khởi đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 31/1, Binh đoàn 15 tổ chức chương trình "Xuân biên giới thắm tình quân dân" tại xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai, với nhiều hoạt động sôi động, mang mùa xuân ấm áp đến đồng bào Jarai vùng biên giới phía Tây của tỉnh.

VOV.VN - Trong không khí phấn khởi đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 31/1, Binh đoàn 15 tổ chức chương trình "Xuân biên giới thắm tình quân dân" tại xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai, với nhiều hoạt động sôi động, mang mùa xuân ấm áp đến đồng bào Jarai vùng biên giới phía Tây của tỉnh.

Bộ đội Biên phòng Gia Lai trao 1,6 tỷ đồng tiếp sức học sinh vùng biên đến trường

VOV.VN - Sáng 5/9, nhân dịp khai giảng năm học 2025-2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã tổ chức trao quà và kinh phí hỗ trợ cho học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”.

VOV.VN - Sáng 5/9, nhân dịp khai giảng năm học 2025-2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã tổ chức trao quà và kinh phí hỗ trợ cho học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”.

Bộ đội Biên phòng Gia Lai xoá nhà dột nát ở khu vực biên giới

VOV.VN - Thực hiện việc xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai đang xây dựng 10 căn nhà giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn.

VOV.VN - Thực hiện việc xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai đang xây dựng 10 căn nhà giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn.

