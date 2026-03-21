"Tháng Ba biên giới” lan tỏa lòng yêu nước với học sinh vùng biên Gia Lai

Thông qua việc trả lời 20 câu hỏi tại hội thi “Rung chuông vàng”, học sinh Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh, xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai đã hiểu rõ hơn về biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam cũng như vai trò của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, bồi dưỡng lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Các em học sinh hào hứng tham gia hội thi Rung chuông vàng ​​​​​

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã trao tặng bà con làng Triêl một “Công trình Ánh sáng vùng biên” trị giá hơn 75 triệu đồng; tặng 50 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó được nhận các phần quá ý nghĩa của lực lượng biên phòng.

Em Rơ Lan H’Hương, học sinh lớp 9, Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh, xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Hôm nay em rất vui vì được tham gia chương trình Tháng Ba Thanh niên - Tháng Ba biên giới”, được tìm hiểu về biên giới quốc gia và Luật Biên phòng Việt Nam. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để thể hiện lòng yêu nước của thế hệ trẻ”.

Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Gia Lai trao tặng công trình đèn năng lượng mặt trời để nhân dân biên giới thắp sáng đường làng