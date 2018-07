Thanh niên xăm trổ hành động dung tục tại trạm BOT Mỹ Lộc

Sáng 24/7, một lãnh đạo Công an huyện Mỹ Lộc (Nam Định) xác nhận đã nắm được thông tin người phụ nữ bị thanh niên xăm trổ hành động dung tục khi qua trạm BOT Mỹ Lộc (huyện Mỹ Lộc).

Tuy nhiên, vị lãnh đạo cho biết công an chưa nhận được đơn trình báo của người phụ nữ nên đơn vị vẫn đang xác minh thông tin vụ việc được phản ánh trên mạng xã hội.

Ngày 23/7, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một thanh niên xăm trổ chửi bới, dọa nạt một phụ nữ đi xe qua trạm thu phí BOT. Người đăng tải thông tin cho biết, những hình ảnh trong đoạn clip được một người phụ nữ ghi lại tại trạm thu phí BOT Mỹ Lộc (Nam Định).

Thanh niên xăm trổ chửi bới, lăng mạ người qua đường không trả phí tại trạm BOT Mỹ Lộc. (Ảnh cắt từ clip)

Theo người đăng tải thông tin, người phụ nữ trên ô tô con qua trạm thu phí BOT Mỹ Lộc không đồng ý trả tiền (30.000 đồng/lượt) vì cho rằng mình chỉ đi phần đường không phải làm theo hình thức BOT.

Trong lúc người phụ nữ này đang giải thích với nhân viên trạm thu phí và bảo vệ, một thanh niên xăm trổ xuất hiện, đứng chỉ tay chửi bới, dọa nạt với những lời lẽ xúc phạm vị khách nữ. Không những thế, thanh niên xăm trổ này còn có những hành động dung tục, vô văn hóa trước mặt người phụ nữ.

Thời điểm xảy ra vụ việc, nhân viên và bảo vệ trạm thu phí có mặt tại đó nhưng không ai can thiệp hay vào ngăn cản thanh niên trên.

Ngay khi đăng tải đoạn clip, nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành động của nam thanh niên.

Đa số mọi người đều bức xúc trước hành động của nam thanh niên xăm trổ này và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý hành vi trên./.

