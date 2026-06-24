Thanh Oai, Hà Nội quyết liệt tháo gỡ mặt bằng Quốc lộ 21B

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B đoạn từ đầu tỉnh lộ 427 đến thị trấn Kim Bài do UBND xã Thanh Oai làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện giai đoạn 2021-2026. Đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 82%, tuy nhiên vẫn còn một số đoạn tuyến dài khoảng 520m chưa thể hoàn thành do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và những giải pháp gỡ khó trong công tác GPMB của xã Thanh Oai, đến nay Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng quốc lộ 21B đoạn từ đầu đường tỉnh lộ 427 tới thị trấn Kim Bài đang gấp rút tháo dỡ công trình, chặt cây để bàn giao sớm mặt bằng cho chủ đầu tư.

70/90 hộ đã đồng thuận, cam kết bàn giao mặt bằng

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 21B đoạn từ đầu tỉnh lộ 427 đến thị trấn Kim Bài, đoạn qua khu vực Ba Hàng Mai, thôn My Thượng có 90 hộ gia đình (96 thửa đất), với tổng số diện tích đất thu hồi 4.716 m2. Các thửa đất tại đây có nguồn gốc sử dụng phức tạp, tồn tại từ thời tỉnh Hà Tây (cũ); phần lớn là đất nông nghiệp bị lấn chiếm trong thời gian dài, một số trường hợp liên quan đến đất giãn dân theo Quyết định số 57 của tỉnh Hà Tây, được giao chưa đúng thẩm quyền và chưa được giải quyết dứt điểm về quyền lợi.

Lãnh đạo xã Thanh Oai, Hà Nội đến trực tiếp các hộ gia đình tuyên truyền vận động bàn giao mặt bằng đúng tiến độ

Trước những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, ngay sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, đặc biệt hơn 1 tháng qua, Đảng ủy - UBND xã Thanh Oai đã khẩn trương khảo sát thực tế, ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ với tinh thần "làm ngay, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả và làm đến cùng", đồng thời quán triệt quan điểm "đặt người dân vào vị trí trung tâm của mọi quyết sách".

Để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, UBND xã đã đưa ra 3 cam kết cụ thể: Thứ nhất, hỗ trợ kinh phí tháo dỡ công trình, tài sản gắn liền với đất bị thu hồi; đối với các trường hợp diện tích thu hồi ảnh hưởng đến dầm, cột nhà, Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng và đơn vị thi công sẽ xây dựng phương án kỹ thuật đảm bảo an toàn kết cấu công trình, ổn định đời sống người dân. Thứ hai, tạo điều kiện cho các hộ gia đình có nhu cầu được cải tạo, sửa chữa, chỉnh trang nhà ở; tuy nhiên, không cho phép xây mới, cơi nới hoặc mở rộng trái quy định. Thứ ba, đồng hành cùng người dân trong việc kiến nghị với Thành phố nhằm xem xét, giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan đến đất được giao theo Quyết định số 57 của tỉnh Hà Tây trước đây. Các đoàn công tác của lãnh đạo xã, các ban ngành, đoàn thể của xã đã bền bỉ đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động tuyên truyền người dân bàn giao sớm mặt bằng.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp và phát huy hiệu quả công tác dân vận, đến nay đã có 70 hộ dân tại khu vực Ba Hàng Mai tự nguyện ký biên bản bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công dự án. Có những hộ dân nhiều năm chưa bàn giao mặt bằng, nhưng khi lãnh đạo, cán bộ xã trực tiếp tuyên truyền, vận động 1 buổi sáng đã ký cam kết bàn giao mặt bằng đúng thời hạn. Đặc biệt, trong tuần cao điểm từ ngày 23 đến 27-6, các lực lượng chức năng xã tiến hành tháo dỡ công trình, chặt cây đối với các nhà thuộc phạm vi dự án.

Chủ động tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ dự án

Trong quá trình triển khai dự án, chính quyền địa phương đã tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời chủ động đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm quyền lợi của người dân, tạo sự đồng thuận để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Oai Vũ Quỳnh cho biết, nhiều trường hợp người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đang gặp khó khăn do các quy định hiện hành chưa thể giải quyết hết những vấn đề phát sinh trong thực tế. Đối với một số diện tích đất thuộc hành lang giao thông hoặc các trường hợp chưa đủ điều kiện theo quy định, việc bồi thường, hỗ trợ gặp nhiều hạn chế.

Tuy nhiên, địa phương xác định mục tiêu cao nhất là bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân trên cơ sở tuân thủ pháp luật. Vì vậy, tập thể lãnh đạo xã đang nghiên cứu, rà soát từng trường hợp cụ thể để đề xuất các giải pháp phù hợp, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét cơ chế hỗ trợ đặc thù đối với những trường hợp khó khăn.

Lãnh đạo xã Thanh Oai cho biết, đối với các hộ dân có nhu cầu về nhà ở, địa phương sẽ nghiên cứu đề xuất các giải pháp như hỗ trợ tiếp cận nhà ở xã hội hoặc xem xét các phương án tái định cư phù hợp theo quy định. Tinh thần chung là linh hoạt trong tổ chức thực hiện, bảo đảm hài hòa giữa quy định pháp luật và quyền lợi của người dân.

Bên cạnh đó, địa phương cũng chủ động chuẩn bị các phương án hỗ trợ tạm cư đối với các hộ dân phải bàn giao mặt bằng trước khi hoàn thành khu tái định cư. Trong trường hợp cần thiết, sẽ xem xét ứng kinh phí hỗ trợ tạm cư để tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống, đồng thời bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 30/6, địa phương phấn đấu hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và thi công các hạng mục thuộc phạm vi phụ trách. Trước mắt, mục tiêu là bảo đảm thông tuyến và hoàn thiện các hạng mục hạ tầng thiết yếu.

Xã Thanh Oai, Hà Nội tháo dỡ công trình tại khu vực Ba Hàng Mai thuộc phạm vi dự án Quốc lội 21B

Chủ tịch xã Thanh Oai cho rằng, công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ phức tạp, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân nên không thể giải quyết triệt để trong thời gian ngắn. Nhiều nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách, kinh phí hỗ trợ, tái định cư vẫn cần tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Trong quá trình triển khai, địa phương đã tích cực vận động người dân đồng thuận với chủ trương của dự án. Nhiều hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công sau khi được tuyên truyền, giải thích đầy đủ về mục tiêu, ý nghĩa của dự án cũng như các chính sách hỗ trợ liên quan.

Đối với các đoạn tuyến đi qua địa bàn nhiều đơn vị hành chính, địa phương đề nghị các địa phương liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác giải phóng mặt bằng, sớm hoàn thiện các thủ tục cần thiết và bố trí kinh phí để chi trả cho người dân, góp phần tạo sự đồng thuận và đẩy nhanh tiến độ dự án.

Theo đánh giá, việc dự án được chia thành nhiều đoạn, do nhiều đơn vị cùng tham gia thực hiện đã khiến quá trình phối hợp phát sinh không ít khó khăn. Vì vậy, cùng với việc đẩy mạnh thi công, các địa phương đang tăng cường phối hợp để tháo gỡ những điểm nghẽn về thủ tục, cơ chế và nguồn lực, bảo đảm dự án được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra.

Chủ tịch UBND xã Thanh Oai khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn cho người dân, đồng thời quyết tâm hoàn thành các mục tiêu về tiến độ, góp phần sớm đưa dự án vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.