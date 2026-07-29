Thanh tra Chính phủ đề nghị điều tra hành vi chuyển nhượng thầu tại Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1

Tóm tắt

VOV.VN - Ngày 29/7, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã chuyển thông tin đến Bộ Công an để xem xét điều tra, xử lý theo quy định pháp luật đối với một số sai phạm của chủ đầu tư và các nhà thầu tại Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.