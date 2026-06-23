Thành ủy Hà Nội yêu cầu xử lý vụ từ chối xác nhận ủy quyền cho cụ bà 97 tuổi

Ngay sau khi một số cơ quan báo chí phản ánh bức xúc của người dân về thái độ giao tiếp, ứng xử của một công chức tại Điểm Phục vụ hành chính công đặt tại trụ sở UBND phường Ngọc Hà (Chi nhánh số 3), Thường trực Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo kiểm tra, xử lý trách nhiệm và yêu cầu chấn chỉnh toàn diện tác phong, thái độ phục vụ trong hệ thống hành chính công của thành phố.

Vụ việc xảy ra khi công dân đến làm thủ tục chứng thực chữ ký ủy quyền nhận lương hưu cho người thân. Những phản ánh liên quan đến cách ứng xử của công chức đã gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, đặc biệt đối với thân nhân, gia đình người có công.

Trung tâm dịch vụ hành chính công Hà Nội

Theo chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Đảng ủy UBND Thành phố được giao lãnh đạo UBND Thành phố yêu cầu Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố nghiêm túc rút kinh nghiệm trong toàn hệ thống về thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi giao tiếp, làm việc với công dân.

Bên cạnh đó, Trung tâm phải xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và xử lý kỷ luật nghiêm theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 23/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.

Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy được giao xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức đảng và đảng viên có liên quan theo quy định.

Các đơn vị liên quan phải báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên với Thường trực Thành ủy trước ngày 5/7/2026.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài viết phản ánh thái độ phục vụ của một cán bộ tại Điểm hỗ trợ dịch vụ công số Ngọc Hà. Theo phản ánh, chiều 22/6, ông V.H. đến làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu thay cho mẹ là cụ N.T.T.H. (SN 1929), cán bộ tiền khởi nghĩa, gần 80 năm tuổi Đảng. Do giấy ủy quyền cũ đã hết hạn, cán bộ tiếp nhận yêu cầu cụ H. phải trực tiếp có mặt. Sau khi ông H. trình bày mẹ tuổi cao, sức yếu, không thể đến trụ sở, cán bộ hướng dẫn thực hiện xác minh qua cuộc gọi video.

Ông H. cho biết trong cuộc gọi, cán bộ nhận định trường hợp của mẹ ông không đủ điều kiện làm thủ tục ủy quyền và từ chối đề nghị đến nhà xác minh, đồng thời yêu cầu các con của cụ H. đến phường để hoàn thiện hồ sơ. Đến sáng 23/6, lãnh đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công và lãnh đạo phường Ngọc Hà đã trực tiếp đến thăm hỏi, đồng thời hỗ trợ hoàn tất thủ tục ủy quyền nhận lương hưu cho cụ H..