Thẻ bảo hiểm y tế bị in sai thời hạn, xử lý như thế nào?

Liên quan đến thông tin có nhiều thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh trên địa bàn Hà Nội, bị in sai, nhầm thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục 5 năm, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu cơ quan BHXH phải giải quyết vấn đề này, trường hợp nào cá nhân đến riêng lẻ cơ quan BHXH cũng phải giải quyết để đảm bảo quyền lợi của người tham gia.

Về những sai sót in trên thẻ BHYT vừa cấp mới, ông Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội cho biết, nguyên nhân dẫn đến in, sai nhầm thông tin trên thẻ BHYT của học sinh là do số lượng thẻ BHYT học sinh, sinh viên trên địa bàn quá lớn. Vào thời điểm đầu năm, phải in và cấp thẻ BHYT cho các đối tượng (hơn 6 triệu thẻ), trong khi đó, thời gian thực hiện ngắn nên việc nhầm lẫn thông tin trên thẻ BHYT là khó tránh khỏi. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, BHXH thành phố đã có công văn gửi các quận, huyện về việc rà soát trước khi cấp thẻ bảo hiểm y tế. Sau khi rà soát, nếu phát hiện cấp thẻ BHYT chưa đúng, thực hiện cấp lại thẻ BHYT ngay.

Đối với những người cùng tham gia BHXH, BHYT liên tục trong dữ liệu từ tháng 1/2013 trở về trước và học sinh lớp 1, thực hiện gán thời điểm đủ 5 năm liên tục từ ngày thẻ có giá trị sử dụng. Các đối tượng khác căn cứ dữ liệu tham gia BHYT tại BHXH huyện và hồ sơ do người tham gia cung cấp để xác định. Ông Nguyễn Đức Hòa cho biết: “Trong thời gian sớm nhất, chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục tối đa và rà soát lại toàn bộ việc in thẻ, chủ động phối hợp với các đơn vị cũng như bưu điện để làm sao chuyển được ngay đến các đối tượng. Đặc biệt, bám sát cơ sở khám chữa bệnh, phối hợp chủ động, phải đảm bảo được quyền lợi cho người tham gia BHYT”.

Theo ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam, do thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới nên việc cập nhật thông tin dễ xảy ra sai sót, gây bức xúc cho nhiều người dân. BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các địa phương thường xuyên kiểm tra, rà soát để khắc phục sai sót, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHYT.

“Để đảm bảo không xảy ra tình trạng này, chúng tôi đã yêu cầu Trung tâm công nghệ thông tin, từ giờ đến hết tháng 1 phải có một bộ phận “trực chiến” của trung tâm để đảm bảo toàn bộ cơ sở dữ liệu mới và cũ đều được đưa lên cổng thông tin điện tử để giúp việc tra cứu không bị bỏ sót”- Ông Phạm Lương Sơn nói.

Đồng thời, ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó trưởng Ban sổ thẻ (BHXH Việt Nam cho biết: Các cơ sở KCB khi tra cứu trên thẻ nếu thông tin không khớp thì liên hệ với cơ quan BHXH để tra cứu thông tin và đính chính cho đúng với đối tượng nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người tham gia bảo hiểm y tế, và phải hoàn thành hoặc có kết quả trả lời trong ngày./.

