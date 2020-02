Thêm 4 ca cách ly, TPHCM lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch nCoV

Ngày 1/2, Đại diện Sở Y tế TP đã công bố Quyết định của UBND TP, thành lập Ban Chỉ đạo về phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCoV) do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong làm Trưởng Ban. Tình hình dịch nCoV đang diễn biến rất phức tạp khi có thêm 4 ca bị cách ly do nghi nhiễm bệnh và đang chờ kết quả xét nghiệm.

Theo quyết định, ngoài Trưởng ban là Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, Ban chỉ đạo phòng chống dịch nCoV của TPHCM còn có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm, 2 Phó Trưởng Ban khác và 49 thành viên, tổ thư ký gồm 11 người. Căn cứ diễn biến dịch bệnh, Ban chỉ đạo kịp thời xây dựng kế hoạch, phương án, giải pháp, kinh phí phòng, chống dịch cụ thể và tham mưu để thành phố có giải pháp kịp thời phòng ngừa, khống chế và dập tắt dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân.

Tổ Thư ký có nhiệm vụ tham mưu cho Ban Chỉ đạo về công tác dự phòng, điều trị, truyền thông và hậu cầu. Về công tác điều trị, TPHCM sẽ sớm xây dựng và triển khai kế hoạch thu dung điều trị ở các bệnh viện, đảm bảo nguyên tắc phát hiện sớm, tiếp nhận nhanh để cách ly và điều trị, theo dõi sát các ca có dấu hiệu nặng để khoanh vùng xử lý và chống lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

Bệnh nhân nghi nhiễm nCoV được cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. (Ảnh: Vnexpress)

Trong thời điểm “nhiễu’ thông tin về dịch nCoV, Ban chỉ đạo cũng nâng cao công tác truyền thông để cung cấp thông tin kịp thời và chính xác cho cộng đồng bằng nhiều hình thức, thiết lập đường dây nóng để hướng dẫn và tư vấn cho người dân. Đối với công tác hậu cần, đảm bảo đủ hóa chất, trang thiết bị, cơ số thuốc phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh.

Về tình hình dịch bệnh, theo thông tin được Sở Y tế TPHCM cung cấp vào chiều 1/2, có thêm 4 người nghi nhiễm virus corona đang được cách ly và chờ kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur TP.HCM. Cả bốn trường hợp này đều từng đi qua tâm dịch là thành phố Vũ Hán, Trung Quốc.