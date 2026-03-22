Thêm nguồn nước sạch cho người dân vùng chịu ảnh hưởng của hạn mặn ở Cần Thơ

Chủ Nhật, 18:05, 22/03/2026
VOV.VN - Ngày 22/3, nhân Ngày Nước Thế giới, Ủy ban nhân dân phường Khánh Hòa, thành phố Cần Thơ phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức khánh thành đưa hệ thống máy lọc nước sử dụng năng lượng mặt trời phục vụ bà con địa phương vùng thường xuyên thiếu nước ngọt vào mùa khô hạn.

Hệ thống máy lọc nước sử dụng năng lượng mặt trời này nằm trong dự án Living Well do Keppel và Báo Tiền Phong khởi xướng, là một trong những chương trình mang ý nghĩa thiết thực và bền vững. Với hệ thống sẽ góp phần giúp bà con có nguồn nước sinh hoạt ổn định, giảm bớt những khó khăn mà trong nhiều năm qua vẫn phải đối mặt.

Tặng hệ thống máy lọc nước sử dụng năng lượng mặt trời tại phường khánh hòa

Theo ông Phan Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch UBND phường Khánh Hòa, tại địa phương vẫn còn nhiều khu vực mà nguồn nước sinh hoạt hằng ngày chủ yếu là nước giếng khoan và nước mưa, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi hạn hán và mặn xâm nhập. Người dân vì vậy thường xuyên thiếu nước vào mùa khô hạn. Ông Nghiêm cho biết, với hệ thống máy lọc nước này, việc cung cấp nước sạch cho người dân trong phường sẽ được đảm bảo liên tục, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn hán và xâm nhập mặn, đồng thời cải thiện đời sống của người dân.

Niềm vui của người dân khi có thêm nước sạch sử dụng

Đại diện Keppel Việt Nam cho biết, từ năm 2022, chương trình Living Well đã mang nguồn nước sạch đến với các cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi mặn xâm nhập. Trong 5 năm qua, chương trình đã cung cấp nước sạch cho khoảng 157.000 người dân tại 11 xã, phường thuộc Đồng bằng sông Cửu Long thông qua 11 hệ thống lọc nước, với tổng công suất khoảng 24 triệu lít nước mỗi năm.

Thạch Hồng/VOV-ĐBSCL
