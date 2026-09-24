Thi công đường ở Khu đô thị Đền Lừ (Hà Nội) gây mất an toàn, người dân bức xúc

Đường đào xới, bụi bẩn, người dân lo mất an toàn

Thời gian qua, nhiều tuyến đường trong Khu đô thị Đền Lừ xuống cấp, hư hỏng, đá trồi lên mặt đường khiến việc đi lại khó khăn. Việc triển khai dự án cải tạo hạ tầng vỉa hè, đường giao thông, vườn hoa Khu đô thị Đền Lừ I, Đền Lừ II được người dân kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng này.

Người dân, học sinh nhiều tháng qua luôn sống trong nỗi sợ hãi mỗi khi đi qua đây.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công, một số bất cập tại công trường đang khiến người dân lo ngại, đặc biệt về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và tổ chức lối đi.

Theo ghi nhận tại hiện trường, nhiều đoạn đường đang được đào xới, mặt đường nham nhở. Đáng chú ý là khu vực qua cổng Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ và Trường THCS Hoàng Văn Thụ. Một số học sinh phản ánh có trường hợp phụ huynh đưa con đến trường, khi quay ra gặp phải hố sâu trên đường.

“Việc làm đường của đơn vị thi công quá ẩu, không có biển cảnh báo, không có rào chắn. Tôi đưa con đi học thấy quá bất cập và nguy hiểm. Đề nghị phải có biện pháp cảnh báo chứ không thể tùy tiện thi công như thế này, ảnh hưởng đến người dân chúng tôi”, một người dân cho biết.

Những "cái bẫy" giữa đường ở khu đô thị Đền Lừ.

Tại một số vị trí, mặt đường có dấu hiệu lún, nứt; đất đá, vật liệu xây dựng xuất hiện trên đường, gây khó khăn cho người dân di chuyển. Một số điểm còn phát sinh tình trạng tập kết rác, đất thải, ảnh hưởng môi trường xung quanh.

Đặc biệt, tại những đoạn đường có mật độ phương tiện cao, mặt đường bị thu hẹp do thi công khiến các phương tiện phải tránh nhau trong không gian hạn chế.

"Nắng thì bụi mù, mưa thì lầy lội, kêu mãi không ai nghe"

Là người dân sinh sống lâu năm tại Khu đô thị Đền Lừ, ông Lê Duy Tạo cho biết, rất vui khi những tuyến đường xuống cấp được đầu tư cải tạo. Tuy nhiên, quá trình thi công hiện nay ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại và sinh hoạt.

Không một tấm biển cảnh báo người dân.

“Nắng thì bụi mù mịt, mưa thì lầy lội khiến người dân đi lại qua đây gặp nhiều khó khăn. Biết rằng thi công khó tránh khỏi bụi bặm nhưng nhà thầu cần thường xuyên tưới nước để hạn chế ô nhiễm”, ông Tạo nói.

Theo ông Tạo, điều người dân lo ngại nhất là các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại công trường “việc thi công có ảnh hưởng tới đi lại của nhân dân, mưa thì lầy lội, nắng thì bụi nhưng có lẽ cũng không thể tránh được. Muốn có một con đường đẹp thì tất nhiên cũng phải chịu khó một thời gian. Tuy nhiên, đáng ngại nhất là việc đảm bảo an toàn giao thông. Đường thì nhỏ nhưng sáng sớm và chiều bà con đi đông lắm nên phải có hàng rào để cảnh báo an toàn. Chống bụi cũng thiếu, nắng như thế này một ngày 3-4 lượt phun nước thì bà con đi lại sẽ đỡ bụi”.

Qua ghi nhận trước kỳ nghỉ lễ 2/9, một số vị trí đang đào đường, đào hố ga nhưng việc bố trí rào chắn, biển cảnh báo và lối đi cho người dân chưa đồng bộ. Đến nay việc thi công ở đây vẫn tồn tại những bất cập như người dân đã nhiều làn phản ánh.

Đáng chú ý, có vị trí thi công nằm trước khu vực trường học, nơi thường xuyên có học sinh và phụ huynh qua lại. Tại một khu vực cổng trường, hố ga kích thước lớn được đào trên mặt đường, trong khi cảnh báo từ xa chưa thực sự rõ ràng.

Chúng tôi chịu áp lực KPI giải ngân từ thành phố

Trao đổi với phóng viên VOV.VN về tiến độ dự án cũng như biện pháp thi công, ông Nguyễn Tuấn Thịnh, cán bộ phụ trách dự án cải tạo Khu đô thị Đền Lừ 1, 2- Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Tương Mai cho biết, gói thầu Thi công xây lắp thuộc Dự án cải tạo hạ tầng vỉa hè, đường giao thông, vườn hoa Khu đô thị Đền Lừ I, Đền Lừ II có tổng mức đầu tư 100,577 tỷ đồng, nhà thầu thi công là Liên danh Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Hòa Tiến - Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Hòa Phát - Công ty CP Xây lắp giao thông công chính. Giá trúng thầu 88,724 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 350 ngày.

Những cái bẫy giữa đường.

Tuy nhiên, ông Thịnh cho biết, thời gian thực hiện dự án đang được UBND thành phố Hà Nội yêu cầu rút ngắn từ 350 ngày xuống khoảng 180 ngày. “Do áp lực KPI giải ngân của thành phố Hà Nội, chúng tôi cũng phải đôn đốc nhà thầu, cũng phải đẩy nhanh tiến độ. Cố gắng trong tháng 9, tháng 10 này phải xong dự án, chứ không để hạ tầng kéo dài. Kéo dài thì dân bức xúc lắm”.

Theo đại diện đơn vị quản lý, áp lực tiến độ và giải ngân khiến việc đôn đốc nhà thầu được tăng cường. Tuy nhiên, tiến độ phải đi cùng yêu cầu về chất lượng, cho nên nhà thầu đã có hiện tượng sao nhãng công tác vệ sinh môi trường và an toàn thi công.

Người dân không có một lối đi để vào nhà trong nhiều tháng qua.

Đã ký hợp đồng, bên nào làm sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

Theo đại diện đơn vị quản lý, trong quá trình triển khai, nhà thầu phải đáp ứng đồng thời nhiều yêu cầu về nhân lực, tiến độ, vệ sinh môi trường và tổ chức thi công. Trong tháng 8, Mặt trận Tổ quốc và tổ dân phố cũng đã có đơn phản ánh ý kiến của người dân về việc thi công tràn lan, mất an toàn giao thông cho UBND phường, Ban QLDA cũng đã phải cùng với đơn vị thi công họp với người dân, cam kết khắc phục, tuy nhiên chưa được đơn vị thi công khắc phục, xử lý.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục đôn đốc nhà thầu tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường và tổ chức giao thông tại công trường; trường hợp cần thiết, nhà thầu phải bố trí thêm nhân sự để xử lý các vấn đề phát sinh.

Thi công cẩu thả, không có biển cảnh báo, bịt lối đi của người dân.

Lực lượng quản lý dự án cũng thường xuyên xuống hiện trường kiểm tra, có thời điểm 4-5 buổi mỗi tuần, kể cả cuối tuần và ngày lễ”, ông Thịnh nói.

Theo phản ánh, trong quá trình thi công dự án cải tạo hạ tầng vỉa hè, đường giao thông, vườn hoa khu đô thị Đền Lừ 1, Đền Lừ 2, đơn vị thi công đã đổ chất thải có dấu hiệu trái phép, sai điểm đổ được quy định trong hợp đồng; cùng với đó nhiều hạng mục được triển khai xây dựng có dấu hiệu chưa đúng với thiết kế.

Về vấn đề này, ông Thịnh khẳng định, theo hợp đồng ký kết, nhà thầu phải chứng minh nguồn đầu vào, đầu ra, hoàn thiện hồ sơ liên quan và chịu trách nhiệm đối với phần việc của mình. Công tác kiểm soát được gắn với nghiệm thu, thanh toán và trách nhiệm của tư vấn giám sát.

Việc thi công cẩu thả không có biển cảnh báo an toàn cho người dân và phương tiện qua lại, trách nhiệm thuộc về Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Tương Mai và các nhà thầu thi công.

“Nguyên tắc được đặt ra là đơn vị, cá nhân nào để xảy ra sai phạm ở khâu nào thì phải chịu trách nhiệm ở khâu đó. Ban quản lý không thể trực tiếp bao quát từng phương tiện vận chuyển, từng bãi đổ hay toàn bộ hoạt động diễn ra tại công trường. Việc kiểm soát được thực hiện trên cơ sở trách nhiệm của từng đơn vị và hệ thống hồ sơ chứng minh”, ông Thịnh nói.

Đại diện đơn vị quản lý cũng nhấn mạnh, những nội dung được xác định là vi phạm sẽ được xử lý theo quy định; trách nhiệm ở đâu phải xác định và xử lý ở đó.

Liên danh 3 thành viên trúng gói thầu hơn 88 tỷ tại phường Tương Mai là ai? Theo thông báo của UBND phường Tương Mai, thành phố Hà Nội công bố kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Thi công xây lắp thuộc Dự án Cải tạo hạ tầng vỉa hè, đường giao thông, vườn hoa khu đô thị Đền Lừ I, Đền Lừ II, phường Hoàng Văn Thụ (tổng mức đầu tư 100,577 tỷ đồng). Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Hòa Tiến - Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Hòa Phát - Công ty CP Xây lắp giao thông công chính. Giá trúng thầu là 88,724 tỷ đồng (giá dự toán 89,185 tỷ đồng), thời gian thực hiện 350 ngày, hợp đồng theo đơn giá cố định. Gói thầu trên sử dụng ngân sách thành phố Hà Nội, được đấu thầu qua mạng, đóng thầu ngày 28/4/2026. Liên danh trúng thầu là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu. Các nhà thầu này cũng là những nhà thầu “quen mặt” khi còn UBND quận Hoàng Mai.