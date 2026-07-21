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VOV.VN - Sau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thêm 1 thi thể nạn nhân vụ lũ quét ở Lai Châu cách hiện trường gần 20km, hiện còn 2 người mất tích.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_thi-the-mot-nan-nhan-lu-quet-o-lai-chau-duoc-tim-thay-cach-hien-truong-gan-20km.m3u8
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Thi thể một nạn nhân lũ quét ở Lai Châu được tìm thấy cách hiện trường gần 20km
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2026-07/tiktok_thi-the-mot-nan-nhan-lu-quet-o-lai-chau-duoc-tim-thay-cach-hien-truong-gan-20km.m3u8
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