Thi tốt nghiệp THPT: Lựa chọn cán bộ coi thi có trách nhiệm và năng lực.

Đoàn kiểm tra số 1 Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2026, do Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Phạm Ngọc Thưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia - dẫn đầu, đã làm việc và kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tại tỉnh Phú Thọ.

Tại đây, đoàn công tác đã kiểm tra địa điểm in sao đề thi, điểm chấm thi và làm việc với Ban Chỉ đạo thi tỉnh Phú Thọ.

Quyết tâm không để thí sinh bỏ thi vì hoàn cảnh khó khăn

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Phú Thọ Trịnh Thế Truyền cho biết, toàn tỉnh có 48.185 thí sinh đăng kí dự thi; tỉnh bố trí 110 điểm thi tại 84 xã, phường với khoảng 1.962 phòng thi, huy động khoảng 7.146 người tham gia công tác coi thi, 400 cán bộ, giáo viên chấm thi; 1.100 người dự phòng tại các địa phương để sẵn sàng xử lí các tình huống phát sinh.

Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng kiểm tra địa điểm in sao đề thi

Đến nay, 84 xã, phường nơi đặt điểm thi đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã và xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức kỳ thi. Công an tỉnh xây dựng phương án bảo đảm an ninh tuyệt đối tại khu vực in sao đề, vận chuyển đề và bài thi, đồng thời bố trí lực lượng trực 24/24h tại các khu vực làm thi.

Trong thời gian tới, Sở tiếp tục tổ chức 3 hội nghị tập huấn cho toàn bộ lực lượng làm thi; trong đó có nội dung phối hợp với lực lượng công an để hướng dẫn kĩ năng phát hiện, phòng chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao. Đồng thời, Sở sẽ biên soạn “sổ tay cầm tay chỉ việc” dành cho cán bộ coi thi nhằm thống nhất quy trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo ông Trịnh Thế Truyền, khó khăn lớn nhất hiện nay là địa bàn tỉnh rộng, nhiều khu vực miền núi, giao thông phức tạp, trong khi thời điểm tổ chức thi trùng mùa mưa bão nên nguy cơ sạt lở, chia cắt giao thông rất cao. Tỉnh đã xây dựng các phương án dự phòng với sự hỗ trợ của công an, quân đội, kể cả phương tiện cơ động như cano, xuồng cao tốc để bảo đảm vận chuyển đề thi và hỗ trợ cán bộ, thí sinh khi có tình huống phát sinh.

Địa phương cũng tăng cường nhiều giải pháp hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tỉnh đoàn Phú Thọ triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi”; đồng thời ngành Giáo dục phối hợp với phụ huynh, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể hỗ trợ kinh phí, phương tiện đưa đón, chỗ ăn ở cho học sinh ở xa điểm thi. Theo thống kê, hiện có khoảng 375 học sinh được hỗ trợ kinh phí và 973 học sinh ở xa được hỗ trợ chỗ ở, ăn nghỉ trong thời gian thi.

Về công tác ôn tập, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Phú Thọ Phùng Quốc Lập cho biết, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hai đợt khảo sát, thi thử để đánh giá chất lượng dạy học, phân tích kết quả theo từng trường, từng môn nhằm kịp thời phát hiện học sinh yếu và yêu cầu giáo viên phụ đạo sát từng nhóm đối tượng.

Qua các đợt thi thử, Sở GD-ĐT cũng rèn kĩ năng làm bài cho học sinh, đặc biệt với các dạng thức mới, đồng thời tổng hợp các lỗi thường gặp để chấn chỉnh trước kỳ thi chính thức. Tỉnh còn cử các đoàn giáo viên cốt cán đến hỗ trợ, tư vấn ôn tập cho các trường, giúp nhiều đơn vị cải thiện rõ kết quả.

Để phù hợp với địa bàn rộng sau sáp nhập, tỉnh cũng thành lập 3 điểm trực liên tỉnh nhằm xử lí sự cố, kiểm tra đột xuất và hỗ trợ các đoàn công tác.

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống gian lận công nghệ cao

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra nhận định, với nhiều khó khăn trong công tác tổ chức, tuy nhiên, ngành Giáo dục Phú Thọ đã chủ động chuẩn bị từ sớm, tổ chức ôn tập, tập huấn quy chế thi kĩ lưỡng và triển khai thi thử theo đúng quy trình để rút kinh nghiệm.

Đoàn kiểm tra đề nghị tỉnh tiếp tục hoàn thiện các phương án ứng phó thiên tai, mưa lũ; tăng cường phân tích kết quả thi thử để hỗ trợ học sinh yếu, học sinh có nguy cơ điểm thấp; cùng với đó, tiếp tục tập huấn kĩ quy chế cho cán bộ và thí sinh.

Đồng thời, rà soát kĩ dữ liệu ưu tiên khu vực, đối tượng trong bối cảnh sáp nhập địa giới hành chính; bảo đảm quyền lợi cho học sinh vùng khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số. Công tác truyền thông cho thí sinh tự do về các điểm tiếp nhận hồ sơ và việc rà soát chính xác thông tin môn Ngoại ngữ trong dữ liệu học bạ cũng cần được đặc biệt quan tâm nhằm tránh ảnh hưởng tới xét tuyển đại học.

Đối với công tác bảo đảm an ninh, tỉnh cần tiếp tục rà soát các thiết bị có kết nối internet tại khu vực in sao đề; tăng cường lực lượng tuần tra bảo vệ vòng ngoài; đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống gian lận công nghệ cao trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông. Đồng thời, lực lượng công an cần chủ động kiểm soát các đường dây mua bán thiết bị gian lận trên không gian mạng và thiết lập đường dây nóng để kịp thời xử lí các tình huống phát sinh trong kỳ thi.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt khi là năm đầu tiên được tổ chức trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi làm việc

Đối với tỉnh Phú Thọ, đây là một trong ba tỉnh có số lượng thí sinh đông nhất cả nước với hơn 48.000 em, đồng thời có địa bàn rộng, miền núi, vùng sâu vùng xa và nhiều đồng bào dân tộc thiểu số nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp hơn các đô thị lớn. Vì vậy toàn ngành phải luôn giữ tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Nhấn mạnh yêu cầu của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, phân cấp rõ ràng trong chỉ đạo kỳ thi, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT đánh giá cao công tác lãnh đạo, chuẩn bị của Phú Thọ khi các cấp lãnh đạo tỉnh quan tâm sâu sát, Sở GD-ĐT chủ động tham mưu, tổ chức thi thử nghiêm túc như thi thật và sử dụng kết quả thi thử để phân tích, hỗ trợ từng học sinh. Thứ trưởng nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục phải hướng tới thực chất, bền vững, tránh dạy học chỉ để đáp ứng cấu trúc đề thi.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cũng ghi nhận công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, tập huấn chuyên môn và phối hợp liên ngành của địa phương được triển khai kĩ lưỡng. Thứ trưởng yêu cầu các lực lượng phải phân công rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm và có cơ chế xử lí tình huống ngay tại cơ sở, đặc biệt ở những địa bàn xa xôi. Việc phối hợp với công an, quân đội, giao thông cần chủ động từ sớm để bảo đảm an ninh, phòng chống thiên tai, hỗ trợ học sinh trong mọi tình huống.

Về công tác truyền thông, Thứ trưởng đề nghị truyền thông đúng trọng tâm, tránh gây căng thẳng không cần thiết cho phụ huynh và học sinh, đồng thời phải nhấn mạnh đây là kỳ thi nhằm ghi nhận kết quả 12 năm học phổ thông và cần được tổ chức như một ngày hội cho học sinh. Thứ trưởng đặc biệt lưu ý việc chụp, phát tán đề thi là hành vi vi phạm bí mật nhà nước và sẽ bị xử lí hình sự.

Cuối cùng, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh khâu quan trọng nhất là lựa chọn cán bộ coi thi có trách nhiệm và năng lực. Cán bộ coi thi phải làm hết trách nhiệm, đồng thời khuyến khích sử dụng thiết bị quét để phát hiện điện thoại, thiết bị công nghệ nhằm bảo vệ sự công bằng của kỳ thi cũng như tránh những sai sót đáng tiếc cho học sinh.