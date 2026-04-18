Thiếu bãi đậu xe quanh khu vực cảng, ùn tắc giao thông gia tăng

Việc thiếu hụt các bãi đậu xe phù hợp không chỉ gây khó khăn cho doanh nghiệp vận tải, tài xế mà còn kéo theo nhiều hệ lụy về trật tự an toàn giao thông và đời sống người dân.

Trong thời gian chờ vào cảng, nhiều tài xế xe container phải tìm những tuyến đường nhỏ trong khu công nghiệp gần đó để đậu xe tạm

Nhiều năm qua, dọc tuyến đường Võ Chí Công (TP.HCM), tình trạng xe container ra vào bãi, dừng đỗ tràn lan, gây bụi bặm và mất an toàn giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Chị Nguyễn Thị Huệ, phường Long Trường, TP.HCM chia sẻ: "Mấy anh tài xế cứ khoảng 7h30 là vào đây hết rồi, xe nối dài. Chúng em muốn sang đường để đi tắt vào hẻm của mình cũng không đi được, phải chạy xuống phía dưới mới vòng lên được. Còn nếu chạy tắt qua đây rất nguy hiểm".

Trước thực trạng đó, Sở Xây dựng TP.HCM đã có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm các bãi xe container dọc tuyến Võ Chí Công do gây hư hại công trình, ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, việc này cũng làm gia tăng áp lực thiếu bãi đậu xe tại khu vực cảng Cát Lái và Phú Hữu. Anh Nguyễn Văn Hậu, tài xế container, chia sẻ: "Anh em tài xế cũng mong có một chỗ đậu xe. Đậu ngoài đường, một là sợ tai nạn, thứ hai là sợ bị công an xử phạt, mà mức phạt giờ cũng cao nên rất lo. Nhưng hiện nay không có chỗ đậu thì cũng đành chịu. Mong Nhà nước có bố trí chỗ đậu gần cảng để anh em nghỉ ngơi, chứ đậu ngoài đường rất nguy hiểm".

Trên tuyến đường Võ Chí Công, tình trạng xe container dừng, đậu chờ vào cảng thường xuyên diễn ra, gây mất an toàn giao thông

Cũng như anh Hậu, ông Nguyễn Ngọc Điệp đang đậu xe trong đường nhánh khu công nghiệp chờ vào cảng lấy hàng cho biết, các tuyến đường xung quanh cảng hiện hầu như đều cấm dừng, đỗ; chỉ cần dừng xe là có thể bị xử phạt.

"Mình cũng phải ráng tìm đường nào để chui vào đậu, như trong khu công nghiệp này tuy cũng cấm nhưng đỡ hơn, ít bị kiểm tra hơn. Còn khu quốc lộ, từ đây đến Nguyễn Văn Linh đều cấm dừng, đỗ; chỉ cần dừng một chút là phải đi ngay, chứ không thể ngủ nghỉ. Chỉ cần dừng lâu một chút là có người đến gõ cửa, quay phim để phạt nguội", ông Điệp nói.

Người điều khiển phương tiện xe máy phải len lỏi giữa 2 làn xe container, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao

Việc thiếu bãi đỗ xe gần cảng không chỉ gây khó cho tài xế mà còn làm tăng chi phí vận tải, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Ông Lê Hữu Phú, quản lý bãi xe container, cho biết: "Điều mong muốn nhất của các doanh nghiệp vận tải hiện nay là TP.HCM, Sở Xây dựng có chủ trương, đề án bố trí quỹ đất để tổ chức đầu tư bãi đậu xe, sau đó thu phí các đơn vị vận tải đăng ký vào đậu, đỗ. Như vậy sẽ đảm bảo an ninh, an toàn và phục vụ kịp thời hoạt động tại cảng. Đây là mong muốn lớn nhất của anh em vận tải khu vực quanh cảng".

Ông Bùi Văn Quản, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải TP.HCM cho rằng, quy hoạch bãi đậu xe cần phù hợp với vị trí xuất nhập hàng hóa để giảm chi phí và hạn chế phương tiện di chuyển nhiều lần. "Theo tôi, Nhà nước cần có quy hoạch cụ thể, phù hợp cho các vị trí đậu xe; nếu quy hoạch không phù hợp, doanh nghiệp cũng khó thực hiện. Bởi cự ly di chuyển xa sẽ làm tốn rất nhiều nhiên liệu.

Thực tế, có những doanh nghiệp hoạt động ở cảng Sài Gòn nhưng bãi đậu xe lại ở tận Nhà Bè nên không thể quay đầu về được, buộc phải thuê chỗ trong cảng để đậu. Tuy nhiên, khi cảng có nhu cầu, cũng không phải lúc nào họ cũng cho thuê", ông Quản nói.

Việc siết chặt quản lý khi chưa có phương án thay thế phù hợp càng khiến tình trạng thiếu bãi đậu xe trở nên trầm trọng hơn

Thực tế cho thấy, việc thiếu bãi đậu xe gần cảng Cát Lái đang làm gia tăng tình trạng đậu đỗ tràn lan và nguy cơ ùn tắc giao thông. Việc siết chặt quản lý khi chưa có phương án thay thế phù hợp càng khiến tình trạng thiếu bãi đậu xe trở nên trầm trọng hơn. Do đó, quy hoạch các bãi xe đệm gần khu vực xuất nhập hàng hóa là giải pháp cần thiết nhằm giảm chi phí vận tải và áp lực giao thông.