Thiếu niên tử vong khi bị lưới kéo xuống biển Cà Mau

Ngày 12/7, UBND xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau có báo cáo về việc, trên địa bàn vừa xảy ra vụ một vụ tai nạn khi đang khai thác trên biển, làm 1 người tử vong.

Theo báo cáo, vào khoảng 6h50 cùng ngày, anh D.V.T. (40 tuổi, ở ấp 8, xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau) ra biển đặt lú bắt tôm cá cùng cháu ruột D.V.G. (17 tuổi, ngụ cùng ấp).

Cửa biển T29 nơi ông T. cho ghe ra biển đánh bắt

Trong lúc thả lú xuống biển, G. bị dây lú vướng vào tay và kéo xuống biển. Mặc dù anh T. đã cố gắng kéo lú lên nhưng G. đã tử vong khi được kéo lên ghe.

Vụ việc được trình công an địa phương, gia đình đã đưa thi thể về an táng do xác định tử vong vì tai nạn lao động.

Được biết, hoàn cảnh gia đình G. thuộc diện khó khăn, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi và vận động mạnh thường quân chung tay giúp gia đình lo hậu sự.