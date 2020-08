Thời tiết hôm nay (20/8): Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn diện rộng

Hiện nay (20/8), rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 4 (HIGOS). Do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 4 nên từ ngày hôm nay (20/8) đến ngày 22/8, ở khu vực Đông Bắc có mưa vừa, mưa to (phổ biến 50-100mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt).

Ảnh minh họa.

Từ chiều nay đến ngày 22/8 ở khu vực Việt Bắc, Tây Bắc có mưa to đến rất to (phổ biến 100-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt); các khu vực khác ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to (phổ biến 40-80mm/đợt). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại khu vực Hà Nội, ngày và đêm nay (20/8), có lúc có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào khoảng chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo cụ thể thời tiết các vùng ngày 20/8:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Hà Nội

Mưa vừa, có nơi mưa to và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ; thấp nhất 24-26 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Ngày có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ

Ngày có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ; thấp nhất 20-23 độ. Khu vực Nam Bộ phổ biến 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Tại TP.HCM là 33 độ và Cần Thơ 32 độ.