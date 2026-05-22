Thời tiết hôm nay 22/5: Bắc Bộ tiếp tục có mưa, Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 3 giờ ngày 21/5 đến 3 giờ ngày 22/5), khu vực các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Mù Cang Chải 72,2mm (Lào Cai); Bạch Ngọc 187,4mm (Tuyên Quang); Cốc Đán 169mm (Thái Nguyên); Tam Kim 66,6mm (Cao Bằng); Tân Hòa 147,9mm (Lạng Sơn); Quảng Hà 255,2mm (Quảng Ninh); Bố Hạ 48,4mm (Bắc Ninh);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo: Trong 03-06 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 05-15mm, có nơi trên 20mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 22/5

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 27-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 34-36 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 33-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng khu vực Đồng bằng Bắc Bộ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.