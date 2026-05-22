中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời tiết hôm nay 22/5: Bắc Bộ tiếp tục có mưa, Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Thứ Sáu, 05:40, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dự báo các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 05-15mm, có nơi trên 20mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 3 giờ ngày 21/5 đến 3 giờ ngày 22/5), khu vực các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Mù Cang Chải 72,2mm (Lào Cai); Bạch Ngọc 187,4mm (Tuyên Quang); Cốc Đán 169mm (Thái Nguyên); Tam Kim 66,6mm (Cao Bằng); Tân Hòa 147,9mm (Lạng Sơn); Quảng Hà 255,2mm (Quảng Ninh); Bố Hạ 48,4mm (Bắc Ninh);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo: Trong 03-06 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 05-15mm, có nơi trên 20mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

thoi tiet hom nay 22 5 bac bo tiep tuc co mua, trung bo nang nong gay gat hinh anh 1
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 22/5

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 27-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 34-36 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 33-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng khu vực Đồng bằng Bắc Bộ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 26-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

PV/VOV.VN
Tag: thời tiết ngày 22/5 hà nội mưa dông dự báo thời tiết thời tiết hôm nay thời tiết mới nhất
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thời tiết hôm nay 20/5: Mưa dông bao trùm Hà Nội và Bắc Bộ, nhiều nơi mưa rất to
Thời tiết hôm nay 20/5: Mưa dông bao trùm Hà Nội và Bắc Bộ, nhiều nơi mưa rất to

VOV.VN - Ngày 20/5, Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, mưa vừa đến mưa to kèm dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay 20/5: Mưa dông bao trùm Hà Nội và Bắc Bộ, nhiều nơi mưa rất to

Thời tiết hôm nay 20/5: Mưa dông bao trùm Hà Nội và Bắc Bộ, nhiều nơi mưa rất to

VOV.VN - Ngày 20/5, Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, mưa vừa đến mưa to kèm dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay 19/5: Bắc Bộ mưa dông diện rộng, nhiều nơi mưa rất to
Thời tiết hôm nay 19/5: Bắc Bộ mưa dông diện rộng, nhiều nơi mưa rất to

VOV.VN - Ngày 19/5, thời tiết tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ diễn biến phức tạp khi mưa dông xuất hiện trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay 19/5: Bắc Bộ mưa dông diện rộng, nhiều nơi mưa rất to

Thời tiết hôm nay 19/5: Bắc Bộ mưa dông diện rộng, nhiều nơi mưa rất to

VOV.VN - Ngày 19/5, thời tiết tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ diễn biến phức tạp khi mưa dông xuất hiện trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay 18/5: Mưa dông diện rộng ở miền Bắc, Hà Nội có nơi mưa rất to
Thời tiết hôm nay 18/5: Mưa dông diện rộng ở miền Bắc, Hà Nội có nơi mưa rất to

VOV.VN - Thời tiết hôm nay, khu vực Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, xuất hiện mưa rào và dông, trong đó Đông Bắc Bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào chiều và đêm. Hà Nội có lúc có mưa rào, dông, cục bộ mưa lớn với nền nhiệt cao nhất phổ biến 30-33 độ C.

Thời tiết hôm nay 18/5: Mưa dông diện rộng ở miền Bắc, Hà Nội có nơi mưa rất to

Thời tiết hôm nay 18/5: Mưa dông diện rộng ở miền Bắc, Hà Nội có nơi mưa rất to

VOV.VN - Thời tiết hôm nay, khu vực Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, xuất hiện mưa rào và dông, trong đó Đông Bắc Bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào chiều và đêm. Hà Nội có lúc có mưa rào, dông, cục bộ mưa lớn với nền nhiệt cao nhất phổ biến 30-33 độ C.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục