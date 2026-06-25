English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời tiết hôm nay 26/6: Hà Nội oi nóng 35 độ, Bắc Bộ mưa dông diện rộng

Thứ Năm, 21:00, 25/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dự báo thời tiết hôm nay 26/6, khu vực Hà Nội và Bắc Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, mưa dông xuất hiện về đêm, sáng và chiều tối. Riêng vùng núi, trung du Bắc Bộ có nơi mưa to đến rất to, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết từ đêm 25 đến ngày 27/6, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực đồng bằng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng.

Từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và khu vực phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; Các khu vực còn lại có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm; riêng Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rải rác, cục bộ mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

thoi tiet hom nay 26 6 ha noi oi nong 35 do, bac bo mua dong dien rong hinh anh 1
Ngày 26/6, Hà Nội oi nóng 35 độ (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước, đêm 25, ngày 26/6:

TP. Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, chiều nắng gián đoạn. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, vùng núi, trung du có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; đồng bằng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 28-31 độ, có nơi dưới 27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 27-29 độ; phía Nam 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 37-39 độ, có nơi trên 39 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ,riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khống chế cháy rừng ở Quảng Trị giữa trời nắng nóng
Khống chế cháy rừng ở Quảng Trị giữa trời nắng nóng

VOV.VN - Giữa cao điểm nắng nóng kéo dài đã xảy ra vụ cháy rừng tại xã Triệu Cơ và xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an cùng người dân triển khai khống chế đám cháy.

Khống chế cháy rừng ở Quảng Trị giữa trời nắng nóng

Khống chế cháy rừng ở Quảng Trị giữa trời nắng nóng

VOV.VN - Giữa cao điểm nắng nóng kéo dài đã xảy ra vụ cháy rừng tại xã Triệu Cơ và xã Vĩnh Định, tỉnh Quảng Trị. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an cùng người dân triển khai khống chế đám cháy.

Trời nóng nên ăn gì? Gợi ý những thực phẩm vừa ngon vừa giải nhiệt
Trời nóng nên ăn gì? Gợi ý những thực phẩm vừa ngon vừa giải nhiệt

VOV.VN - Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến cơ thể dễ mất nước, mệt mỏi và suy giảm sức đề kháng. Bên cạnh việc uống đủ nước, lựa chọn thực phẩm phù hợp cũng là cách hiệu quả giúp giải nhiệt, bổ sung dưỡng chất và duy trì năng lượng trong những ngày oi bức.

Trời nóng nên ăn gì? Gợi ý những thực phẩm vừa ngon vừa giải nhiệt

Trời nóng nên ăn gì? Gợi ý những thực phẩm vừa ngon vừa giải nhiệt

VOV.VN - Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến cơ thể dễ mất nước, mệt mỏi và suy giảm sức đề kháng. Bên cạnh việc uống đủ nước, lựa chọn thực phẩm phù hợp cũng là cách hiệu quả giúp giải nhiệt, bổ sung dưỡng chất và duy trì năng lượng trong những ngày oi bức.

Trời nóng khiến chán ăn, làm thế nào để lấy lại cảm giác ngon miệng?
Trời nóng khiến chán ăn, làm thế nào để lấy lại cảm giác ngon miệng?

VOV.VN - Mùa hè thời tiết nóng nực khiến cho việc ăn uống trở nên không mấy dễ dàng, thậm chí có người luôn thường trực cảm giác chán ăn. Vậy dinh dưỡng trong mùa hè cần chú ý những nguyên tắc gì để bữa cơm thực sự trở nên ngon miệng và đủ chất?

Trời nóng khiến chán ăn, làm thế nào để lấy lại cảm giác ngon miệng?

Trời nóng khiến chán ăn, làm thế nào để lấy lại cảm giác ngon miệng?

VOV.VN - Mùa hè thời tiết nóng nực khiến cho việc ăn uống trở nên không mấy dễ dàng, thậm chí có người luôn thường trực cảm giác chán ăn. Vậy dinh dưỡng trong mùa hè cần chú ý những nguyên tắc gì để bữa cơm thực sự trở nên ngon miệng và đủ chất?

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục