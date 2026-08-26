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Thời tiết hôm nay 26/8: Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa dông, miền Trung nắng nóng

Thứ Tư, 05:33, 26/08/2026
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VOV.VN - Dự báo ngày và đêm nay 26/8, Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay 25/8, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (26/8), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 25/8 đến 03 giờ ngày 26/8 cục bộ có nơi trên 80mm như các trạm: Chiềng Khay (Sơn La) 94.4mm, Nà Tấu (Điện Biên) 92.2mm, Phú Tiến (Thái Nguyên) 83.2mm,…

Dự báo ngày và đêm 26/8, Bắc Bộ và Thanh Hoá có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.    

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1..

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Thời tiết ngày 26/8: Miền Bắc mưa dông, cục bộ có nơi mưa rất to

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 26/8

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-33 độ.

Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ
Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 30-33 độ; phía Nam 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

 

 

PV/VOV.VN
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