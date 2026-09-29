Thời tiết hôm nay 29/9: Miền Bắc có nơi nắng nóng, miền Nam chiều tối có mưa to

Dự báo thời tiết hôm nay 29/9, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 28/9 đến ngày 30/9, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Huế chiều tối, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong khi đó, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 29/9: Hà Nội nắng nóng, Nam Bộ chiều tối có mưa to. (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 29/9

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 34-36 độ.

Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 36 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất : 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.