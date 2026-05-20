Thời tiết ngày 21/5: Hà Nội và Bắc Bộ mưa dông, cảnh báo lốc sét, gió giật mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 20-22/5, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to kèm dông; sau mưa giảm dần và ngày 22/5 xuất hiện nắng nóng cục bộ, riêng Thanh Hóa, Nghệ An có nắng nóng diện rộng; Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối, tối có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; Ngày 22/5, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước, đêm 20, ngày 21/5

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa và dông. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.