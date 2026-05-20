Thời tiết ngày 21/5: Hà Nội và Bắc Bộ mưa dông, cảnh báo lốc sét, gió giật mạnh

Thứ Tư, 21:00, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 21/5, Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to kèm dông diện rộng, cục bộ mưa rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 20-22/5, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to kèm dông; sau mưa giảm dần và ngày 22/5 xuất hiện nắng nóng cục bộ, riêng Thanh Hóa, Nghệ An có nắng nóng diện rộng; Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối, tối có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; Ngày 22/5, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

thoi tiet ngay 21 5 ha noi va bac bo mua dong, canh bao loc set, gio giat manh hinh anh 1
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước, đêm 20, ngày 21/5

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa và dông. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Có mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

PV/VOV.VN
Thời tiết hôm nay 19/5: Bắc Bộ mưa dông diện rộng, nhiều nơi mưa rất to
VOV.VN - Ngày 19/5, thời tiết tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ diễn biến phức tạp khi mưa dông xuất hiện trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay 18/5: Mưa dông diện rộng ở miền Bắc, Hà Nội có nơi mưa rất to
VOV.VN - Thời tiết hôm nay, khu vực Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, xuất hiện mưa rào và dông, trong đó Đông Bắc Bộ có nơi mưa to đến rất to, tập trung vào chiều và đêm. Hà Nội có lúc có mưa rào, dông, cục bộ mưa lớn với nền nhiệt cao nhất phổ biến 30-33 độ C.

Thời tiết hôm nay 17/5: Bắc Bộ, Trung Bộ mưa rào, có nơi mưa to trên 70mm
VOV.VN - Dự báo ngày và đêm 17/5, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Chiều tối và tối 17/5, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác.

