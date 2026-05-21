Thời tiết ngày 22/5: Hà Nội và Bắc Bộ mưa dông về đêm, ban ngày nắng nóng 36 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 21 đến ngày 23/5, thời tiết cả nước duy trì trạng thái nắng nóng diện rộng. Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt, xen kẽ mưa rào và dông vào chiều tối, đêm. Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào rải rác, cục bộ có dông. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 21, ngày 22/5

TP. Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.

Tây Bắc Bộ: Đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mây, trời nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Đông Bắc Bộ: Đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mây, trời nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ; riêng khu vực Đồng bằng Bắc Bộ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam đến nam cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Phía Bắc gió đông nam đến nam cấp 2-3, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.