Thời tiết ngày 6/8: Cảnh báo mưa dông trên cả nước

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, trên ảnh mây vệ tinh, ảnh định vị dông sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu vẫn đang tiếp tục phát triển và gây mưa dông cho hầu khắp các quận huyện thuộc địa bàn thành phố Hà Nội.

Trong những giờ tiếp theo, khu vực Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ 6 đến ngày 8/8, Hà Nội có lúc có mưa rào và dông. Riêng sáng nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, trong 6 giờ qua, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to: Đại Từ (Thái Nguyên) 114mm; Vị Xuyên (Hà Giang) 76,8mm; Sơn Dương (Tuyên Quang) 60,5mm; Bắc Hà (Lào Cai) 58,8mm...



Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, tổng lượng mưa lớn nhất một số nơi có khả năng đạt mức từ 60 -130mm. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh thuộc Bắc Bộ: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Hòa Bình, Hà Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Yên Bái, Tuyên Quang và Phú Thọ.

Ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như (lượng mưa từ 19h ngày 05/8 đến 01h ngày 06/8): Nhà Bè (TP. Hồ Chí Minh) 85mm, Tây Ninh 53mm, Trị An (Đồng Nai) 54mm, Biên Hòa (Đồng Nai) 62mm, Thủ Dầu Một (Bình Dương) 77mm, …



Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m nên trong ngày hôm nay (6/8) ở các tỉnh Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-50mm/12h, có nơi trên 80mm/12h. Từ đêm nay đến ngày mai (7/8) có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.



Từ nay (6/8) đến sáng mai (7/8), ở Tây Bắc và Việt Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu có khả năng mưa rất to (lượng mưa 100-150mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên hôm nay và ngày mai (7/8), ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất : 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-31 độ, có nơi trên 31 độ. Nhiều mây, sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; sau có lúc có mưa rào và dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, phía Nam có nơi trên 33 độ. Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, phía Bắc có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 30 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.