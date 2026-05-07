Thống nhất di dời dân ngoài đê, tái thiết không gian hai bên sông Hồng qua Hà Nội

Hình thành trục không gian xanh, kinh tế và sáng tạo dọc sông Hồng

Nội dung trên được đưa ra tại cuộc họp giữa hai cơ quan về tính toán thủy lực, an toàn thoát lũ đối với đoạn sông Hồng triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo thông báo kết luận, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND TP Hà Nội cơ bản thống nhất với báo cáo, đề xuất ý tưởng điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng do nhà đầu tư đề xuất.

Sông Hồng chảy qua khu vực cầu Long Biên

Trong đó, phương án quy hoạch kiến trúc được định hướng điều chỉnh theo hướng tăng tỷ lệ và quy mô diện tích đất xây dựng tại khu vực bãi sông nhằm đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đô thị và hạ tầng.

Đáng chú ý, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, được xác định là trục chiến lược của Thủ đô trong tương lai. Đây sẽ là trục không gian xanh trung tâm, đồng thời là hành lang phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị sáng tạo gắn với văn hóa, khoa học công nghệ dọc hai bên sông.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, phương án điều chỉnh quy hoạch bảo đảm phù hợp với định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm cũng như các mục tiêu phòng chống lũ, đê điều theo quy hoạch hiện hành.

Tính toán thủy lực, đảm bảo an toàn thoát lũ

Hai cơ quan cũng thống nhất phương pháp tiếp cận của dự án phải bảo đảm yêu cầu về không gian thoát lũ và an toàn lũ trên cơ sở tính toán mô hình thủy lực đầy đủ, bao gồm các yếu tố thủy văn, thủy lực, cao độ thiết kế và khả năng thoát lũ.

Song song với đó, dự án sẽ nghiên cứu các giải pháp chỉnh trị mực nước sông Hồng phù hợp cả mùa mưa lũ lẫn mùa khô cạn, đồng thời đặt trong tổng thể hệ thống sông chảy qua Hà Nội nhằm phục hồi các dòng sông như sông Tích, sông Nhuệ và sông Đáy.

Cụ thể, cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu phương án xây dựng đập dâng trên sông Hồng tại khu vực Phố Hiến và trên sông Đuống phía dưới Long Tửu.

Thông báo kết luận nhấn mạnh việc tiếp tục hoàn thiện phương án quy hoạch, thiết kế kiến trúc trong các kịch bản bất lợi nhất, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp và khó lường.

“Tính toán trên cơ sở phương án tổng thể an toàn thoát lũ, thủy lợi, đê điều phù hợp, đồng bộ với mật độ đầu tư, xây dựng và phát triển đô thị”, thông báo nêu rõ.

Giữ gìn và hồi sinh các làng nghề ven sông

Bên cạnh việc tái thiết không gian đô thị, Hà Nội định hướng bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống ven sông Hồng như Bát Tràng, Kim Lan, Văn Đức hay vùng trồng đào Nhật Tân.

Theo định hướng mới, các làng nghề sẽ được gìn giữ và hồi sinh trong cấu trúc không gian phát triển hiện đại, đi kèm hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và môi trường sống chất lượng hơn.

Ngoài ra, thành phố cũng hướng tới phát triển các không gian văn hóa, du lịch trải nghiệm, công viên chuyên đề gắn với làng nghề, đồng thời thúc đẩy kinh tế sáng tạo dựa trên bản sắc địa phương và cải thiện điều kiện sống cho người dân.

Đề xuất dự án hơn 714.000 tỷ đồng theo hình thức PPP

Liên quan đến dự án, mới đây liên danh nhà đầu tư gồm Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) và Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát đã có văn bản đề nghị thẩm định chủ trương đầu tư Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Theo đề xuất, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 714.256 tỷ đồng và dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2038, chia thành 3 giai đoạn.

Để thực hiện dự án, liên danh nhà đầu tư đề xuất hoán đổi 12 khu đất với tổng diện tích khoảng 5.073ha. Trong đó, quỹ đất đối ứng trong phạm vi dự án hơn 2.800ha, có giá trị sơ bộ khoảng 420.950 tỷ đồng.

Do chênh lệch giữa giá trị quỹ đất và tổng vốn đầu tư lên tới hơn 293.300 tỷ đồng, nhà đầu tư kiến nghị bổ sung thêm khoảng 2.265ha đất đối ứng ngoài phạm vi phân khu sông Hồng, thuộc các xã Ô Diên, Liên Minh và Đan Phượng.