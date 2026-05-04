中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thống nhất dùng một bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” từ năm học 2026-2027

Thứ Hai, 20:45, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 4/5, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Phạm Ngọc Thưởng cho biết, Bộ GD-ĐT đã lựa chọn bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống" làm bộ SGK chung trên cả nước từ năm học 2026-2027.

Lãnh đạo đại diện Bộ GD-ĐT cho biết, đây là nhiệm vụ thực hiện theo Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị (ngày 22/8/2025) và Nghị quyết số 281 của Chính phủ (ngày 15/9/2025), trong đó xác định rõ yêu cầu thống nhất một bộ SGK dùng chung và tiến tới miễn phí SGK vào năm 2030.

Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng, hiện ngành Giáo dục đang triển khai chương trình với 3 bộ SGK theo chủ trương xã hội hóa, gồm: "Cánh Diều", "Chân trời sáng tạo" và "Kết nối tri thức với cuộc sống". Với yêu cầu phải thống nhất một bộ SGK từ năm học 2026-2027, Bộ GD-ĐT xác định không thể biên soạn bộ sách mới trong thời gian ngắn, do cần từ 2-3 năm chuẩn bị. Theo đó, Bộ đã thành lập tổ nghiên cứu, tham vấn ý kiến các địa phương, chuyên gia và xây dựng tiêu chí lựa chọn.

thong nhat dung mot bo sgk ket noi tri thuc voi cuoc song tu nam hoc 2026-2027 hinh anh 1
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026

Từ đó, Bộ GD-ĐT quyết định chọn 1 trong 3 bộ SGK hiện hành. Kết quả, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã được lựa chọn làm bộ SGK thống nhất trên toàn quốc. Quyết định này được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt ngày 26/12/2025, bảo đảm đủ thời gian chuẩn bị cho năm học mới.

Theo ông Phạm Ngọc Thưởng, để triển khai đồng bộ, Bộ GD-ĐT đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương sử dụng thống nhất bộ SGK; đồng thời nhấn mạnh việc dạy học vẫn bám sát chương trình, SGK chỉ là học liệu, qua đó tránh lãng phí các bộ sách đã sử dụng trước đây.

Cùng với đó, Bộ đã chỉ đạo hiệu chỉnh nội dung SGK do thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp kể từ 1/7/2025, đặc biệt ở các môn, như: Lịch sử, địa lý, giáo dục công dân… phù hợp với thay đổi địa giới hành chính và yêu cầu thực tiễn. Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam được yêu cầu tổ chức in ấn, phát hành, bảo đảm cung ứng đầy đủ SGK cho học sinh và giáo viên chậm nhất trước năm học mới 20 ngày.

"Đến thời điểm này, sách đã được in và nhập kho, đồng thời giá sách giảm trung bình 13,3%. Bên cạnh đó, Bộ cũng tổ chức tập huấn giáo viên theo hướng thiết thực, tập trung vào những nội dung còn vướng mắc, tránh dàn trải, lãng phí", Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết.

Với việc điều chỉnh chương trình và cơ cấu môn học, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết, theo thông lệ quốc tế, một chương trình giáo dục thường có tính ổn định từ 10-15 năm. Tuy nhiên, Bộ vẫn thường xuyên rà soát, cập nhật để phù hợp với yêu cầu thực tiễn; đồng thời đề nghị các Sở GD-ĐT, các nhà trường tổ chức các chương trình giáo dục địa phương trên cơ sở chương trình chung.

Trong thời gian tới, định hướng điều chỉnh chương trình sẽ tập trung tăng cường các nội dung về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục STEM, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống, văn hóa, nghệ thuật cho học sinh. Yếu tố quan trọng nhất trong đổi mới giáo dục không chỉ là chương trình hay SGK, mà là đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, đặc biệt là phát triển năng lực tự học của học sinh.

thong nhat dung mot bo sgk ket noi tri thuc voi cuoc song tu nam hoc 2026-2027 hinh anh 2
Bộ SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống". (Ảnh: NXBGDVN)

Cũng theo lãnh đạo Bộ GD-ĐT, việc thống nhất một bộ SGK không đồng nghĩa với việc dạy học cứng nhắc theo một cuốn sách. SGK chỉ là học liệu, giáo viên và học sinh có thể tham khảo thêm các nguồn tài liệu khác nhằm làm phong phú kiến thức, phù hợp với định hướng chuyển từ dạy kiến thức sang phát triển năng lực. Ngành Giáo dục đặt mục tiêu triển khai hiệu quả việc sử dụng một bộ SGK thống nhất trên toàn quốc ngay từ năm học 2026-2027, góp phần nâng cao chất lượng GD-ĐT trong giai đoạn mới.

"Mục tiêu là bảo đảm chương trình tinh gọn, giảm tải nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh", Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng nói.

Lê Hoàng/VOV.VN
Tag: 1 bộ SGK Bộ giáo dục bộ giáo dục đào tạo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bộ GD&ĐT chốt một bộ SGK dùng chung: Giảm gánh nặng và chuẩn hóa
Bộ GD&ĐT chốt một bộ SGK dùng chung: Giảm gánh nặng và chuẩn hóa

VOV.VN - Bộ GD&ĐT vừa quyết định lựa chọn bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” để sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc từ năm học 2026–2027, hướng tới mục tiêu chuẩn hóa nội dung giáo dục phổ thông, giảm gánh nặng chi phí cho người dân và tiến tới miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030.

Bộ GD&ĐT chốt một bộ SGK dùng chung: Giảm gánh nặng và chuẩn hóa

Bộ GD&ĐT chốt một bộ SGK dùng chung: Giảm gánh nặng và chuẩn hóa

VOV.VN - Bộ GD&ĐT vừa quyết định lựa chọn bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” để sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc từ năm học 2026–2027, hướng tới mục tiêu chuẩn hóa nội dung giáo dục phổ thông, giảm gánh nặng chi phí cho người dân và tiến tới miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030.

Triển khai SGK thống nhất: Giảm áp lực, đồng bộ tri thức, học sinh dễ tiếp cận
Triển khai SGK thống nhất: Giảm áp lực, đồng bộ tri thức, học sinh dễ tiếp cận

VOV.VN - Từ năm học 2026–2027, toàn bộ hệ thống giáo dục phổ thông sẽ thống nhất sử dụng bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống”. Bộ GD&ĐT khẳng định bước đi này giúp đồng bộ nội dung học tập, giảm áp lực giáo viên, bảo đảm học sinh tiếp cận tri thức bình đẳng và ngăn ngừa thông tin sai lệch về SGK.

Triển khai SGK thống nhất: Giảm áp lực, đồng bộ tri thức, học sinh dễ tiếp cận

Triển khai SGK thống nhất: Giảm áp lực, đồng bộ tri thức, học sinh dễ tiếp cận

VOV.VN - Từ năm học 2026–2027, toàn bộ hệ thống giáo dục phổ thông sẽ thống nhất sử dụng bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống”. Bộ GD&ĐT khẳng định bước đi này giúp đồng bộ nội dung học tập, giảm áp lực giáo viên, bảo đảm học sinh tiếp cận tri thức bình đẳng và ngăn ngừa thông tin sai lệch về SGK.

Thống nhất một bộ SGK: Cân nhắc kế thừa các bộ sách hiện hành
Thống nhất một bộ SGK: Cân nhắc kế thừa các bộ sách hiện hành

VOV.VN - Để đảm bảo đúng tiến độ thời gian, tránh lãng phí công sức, tiền bạc, một số chuyên gia giáo dục đề xuất việc làm một bộ SGK thống nhất toàn quốc để sử dụng từ năm học 2026-2027 nên dựa trên thành quả của 3 bộ SGK hiện hành.

Thống nhất một bộ SGK: Cân nhắc kế thừa các bộ sách hiện hành

Thống nhất một bộ SGK: Cân nhắc kế thừa các bộ sách hiện hành

VOV.VN - Để đảm bảo đúng tiến độ thời gian, tránh lãng phí công sức, tiền bạc, một số chuyên gia giáo dục đề xuất việc làm một bộ SGK thống nhất toàn quốc để sử dụng từ năm học 2026-2027 nên dựa trên thành quả của 3 bộ SGK hiện hành.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục