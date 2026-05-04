Thống nhất dùng một bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” từ năm học 2026-2027

Lãnh đạo đại diện Bộ GD-ĐT cho biết, đây là nhiệm vụ thực hiện theo Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị (ngày 22/8/2025) và Nghị quyết số 281 của Chính phủ (ngày 15/9/2025), trong đó xác định rõ yêu cầu thống nhất một bộ SGK dùng chung và tiến tới miễn phí SGK vào năm 2030.

Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng, hiện ngành Giáo dục đang triển khai chương trình với 3 bộ SGK theo chủ trương xã hội hóa, gồm: "Cánh Diều", "Chân trời sáng tạo" và "Kết nối tri thức với cuộc sống". Với yêu cầu phải thống nhất một bộ SGK từ năm học 2026-2027, Bộ GD-ĐT xác định không thể biên soạn bộ sách mới trong thời gian ngắn, do cần từ 2-3 năm chuẩn bị. Theo đó, Bộ đã thành lập tổ nghiên cứu, tham vấn ý kiến các địa phương, chuyên gia và xây dựng tiêu chí lựa chọn.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026

Từ đó, Bộ GD-ĐT quyết định chọn 1 trong 3 bộ SGK hiện hành. Kết quả, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã được lựa chọn làm bộ SGK thống nhất trên toàn quốc. Quyết định này được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt ngày 26/12/2025, bảo đảm đủ thời gian chuẩn bị cho năm học mới.

Theo ông Phạm Ngọc Thưởng, để triển khai đồng bộ, Bộ GD-ĐT đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương sử dụng thống nhất bộ SGK; đồng thời nhấn mạnh việc dạy học vẫn bám sát chương trình, SGK chỉ là học liệu, qua đó tránh lãng phí các bộ sách đã sử dụng trước đây.

Cùng với đó, Bộ đã chỉ đạo hiệu chỉnh nội dung SGK do thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp kể từ 1/7/2025, đặc biệt ở các môn, như: Lịch sử, địa lý, giáo dục công dân… phù hợp với thay đổi địa giới hành chính và yêu cầu thực tiễn. Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam được yêu cầu tổ chức in ấn, phát hành, bảo đảm cung ứng đầy đủ SGK cho học sinh và giáo viên chậm nhất trước năm học mới 20 ngày.

"Đến thời điểm này, sách đã được in và nhập kho, đồng thời giá sách giảm trung bình 13,3%. Bên cạnh đó, Bộ cũng tổ chức tập huấn giáo viên theo hướng thiết thực, tập trung vào những nội dung còn vướng mắc, tránh dàn trải, lãng phí", Thứ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết.

Với việc điều chỉnh chương trình và cơ cấu môn học, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết, theo thông lệ quốc tế, một chương trình giáo dục thường có tính ổn định từ 10-15 năm. Tuy nhiên, Bộ vẫn thường xuyên rà soát, cập nhật để phù hợp với yêu cầu thực tiễn; đồng thời đề nghị các Sở GD-ĐT, các nhà trường tổ chức các chương trình giáo dục địa phương trên cơ sở chương trình chung.

Trong thời gian tới, định hướng điều chỉnh chương trình sẽ tập trung tăng cường các nội dung về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục STEM, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống, văn hóa, nghệ thuật cho học sinh. Yếu tố quan trọng nhất trong đổi mới giáo dục không chỉ là chương trình hay SGK, mà là đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, đặc biệt là phát triển năng lực tự học của học sinh.

Bộ SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống". (Ảnh: NXBGDVN)

Cũng theo lãnh đạo Bộ GD-ĐT, việc thống nhất một bộ SGK không đồng nghĩa với việc dạy học cứng nhắc theo một cuốn sách. SGK chỉ là học liệu, giáo viên và học sinh có thể tham khảo thêm các nguồn tài liệu khác nhằm làm phong phú kiến thức, phù hợp với định hướng chuyển từ dạy kiến thức sang phát triển năng lực. Ngành Giáo dục đặt mục tiêu triển khai hiệu quả việc sử dụng một bộ SGK thống nhất trên toàn quốc ngay từ năm học 2026-2027, góp phần nâng cao chất lượng GD-ĐT trong giai đoạn mới.

"Mục tiêu là bảo đảm chương trình tinh gọn, giảm tải nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh", Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng nói.