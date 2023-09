Thông tin mới về vụ tai nạn giao thông ở Bình Thuận do người 16 tuổi điều khiển

Kết quả định giá tài sản đối với 5 xe máy bị tai nạn có tổng trị giá hơn 42,3 triệu đồng. Riêng kết quả giám định thương tích của 5 nạn nhân, theo Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Thuận, tổng tỷ lệ thương tích khoảng 50%.

Vụ tai nạn khiến 5 người bị thương hiện đang điều trị tại bệnh viện (Ảnh: N.T)

Công an huyện Tuy Phong cho biết, quá trình điều tra nhận thấy, vụ tai nạn chưa đủ cơ sở khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chí Hào (16 tuổi, người lái xe ô tô gây tai nạn) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và Nguyễn Chơn Tiên (41 tuổi, trú Ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Theo công an, còn phải chờ quá trình điều trị vết thương của các bị hại. Sau khi bình phục tiếp tục giám định, nếu đủ tỷ lệ từ 61% đến 121% theo điều 260 Bộ luật hình sự, sẽ tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: N.T)

Hiện công an đã yêu cầu Nguyễn Chí Hào và Nguyễn Chơn Tiên làm giấy cam đoan về gia đình khi triệu tập phải chấp hành đến làm việc. Phương tiện gây tai nạn cũng được tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, khoảng 6h34 phút ngày 2/9, trên Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Vĩnh Hải, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô mang biển số 60A - 668.00 với 5 xe máy. Hậu quả của vụ tai nạn làm nhiều người bị thương phải chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Qua điều tra, chiếc xe gây tai nạn là sở hữu của ông Nguyễn Chơn Tiên. Ông Tiên điều khiển lưu thông trên đường Quốc lộ 1A hướng Đồng Nai - Ninh Thuận. Khi tới địa phận huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận do mệt mỏi nên ông Tiên đã giao quyền điều khiển xe ô tô cho con trai là Nguyễn Chí Hào. Hào không có giấy phép lái xe ô tô theo quy định. Khi Hào điều khiển di chuyển xe được khoảng 5 km thì đã tông vào một số xe máy đang dừng tại đèn tín hiệu giao thông.