Thông xe đoạn cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn từ trưa 29/4

Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây Dựng) cho biết, đoạn tuyến chính được đưa vào khai thác dài khoảng 88 km, từ Km1050 (kết nối cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi) đến Km1138 (tiếp giáp dự án Hoài Nhơn – Quy Nhơn). Dự án khởi công từ tháng 1/2023, đến nay đã hoàn thành các hạng mục chính, trong đó có 3 hầm lớn là Đức Phổ, Huân Phong và Bình Đê.

Tuyến cao tốc có quy mô giai đoạn phân kỳ 4 làn xe, nền đường rộng 17 m, vận tốc thiết kế 80 km/giờ; giai đoạn hoàn chỉnh đạt tiêu chuẩn cao tốc cấp 120, vận tốc thiết kế 120 km/giờ. Trên tuyến bố trí 6 nút giao liên thông, trong đó 5 nút được đưa vào khai thác gồm: Nghĩa Giang, Tỉnh Lộ 624B, Quốc lộ 24, Sa Huỳnh và Hoài Nhơn; riêng nút giao Đức Phổ chưa vận hành.

Theo phương án tổ chức giao thông được phê duyệt, phương tiện lưu thông trên tuyến chính được phép chạy tối đa 90 km/giờ đối với xe con, xe tải dưới 3,5 tấn và xe khách dưới 29 chỗ; 80 km/giờ đối với xe khách giường nằm và các phương tiện khác; tốc độ tối thiểu 60 km/giờ. Tại các nhánh nút giao, tốc độ tối đa 50 km/giờ theo biển báo.

Các phương tiện di chuyển theo trục Bắc – Nam hoặc ngược lại đi trên 2 làn xe bên phải theo chiều lưu thông, kết nối qua các nút giao để ra vào Quốc lộ 1A, Quốc lộ 24 và các Tỉnh lộ. Riêng nút giao Đức Phổ hiện chưa khai thác, lái xe cần lưu ý khi lựa chọn lộ trình.

Trong giai đoạn đầu, tuyến cao tốc chưa thu phí. Trên tuyến có 1 trạm thu phí tại Km1050+600 phục vụ thu phí khép kín với cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi. Hai trạm dừng nghỉ tại Km1065+620 và Km1127 đang tiếp tục hoàn thiện, phương tiện được khuyến cáo tạm thời ra vào tại các nút giao để tiếp nhiên liệu.

Chủ đầu tư cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại như ống hầm phía Đông, nút giao Đức Phổ, hệ thống giao thông thông minh, kiểm soát tải trọng, thu phí tự động và các đường gom dân sinh.

Việc đưa vào khai thác đoạn cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho Quốc lộ 1A, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung.