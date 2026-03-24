中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thu hồi toàn quốc một lô thuốc trị thoái hóa khớp

Thứ Ba, 16:04, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Y tế yêu cầu thu hồi trên toàn quốc lô thuốc trị thoái hóa khớp Aceclofenac 100 mg do có kết quả không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Độ đồng đều đơn vị liều, tạp chất liên quan, hàm lượng nước, định lượng.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định thu hồi trên toàn quốc lô thuốc viên nén bao phim Aclon (Aceclofenac 100 mg), số giấy đăng ký lưu hành: VD-18521-13, số lô: ACT3003, ngày sản xuất: 28-4-2023, hạn dùng: 27-4-2026. Sản phẩm do Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo (Đồng Nai) sản xuất.

Mẫu thử sản phẩm được Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM lấy tại Công ty cổ phần dược phẩm An Khang Pharma (địa chỉ tại 66 Thân Nhân Trung, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM cũ), có kết quả không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ đồng đều đơn vị liều, tạp chất liên quan, hàm lượng nước, định lượng (vi phạm mức độ 2).

Trên các website kinh doanh sản phẩm, viên nén bao phim Aclon được giới thiệu là loại thuốc kháng viêm, giúp giảm đau và kháng viêm trong điều trị thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp, viêm đốt sống cứng khớp.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo ngừng việc kinh doanh và thực hiện biệt trữ lô thuốc bị thu hồi nêu trên còn tồn tại ở cơ sở, tổ chức thu hồi và tiếp nhận toàn bộ lô thuốc bị thu hồi nêu trên. Đồng thời, báo cáo tình hình phân phối thuốc tới cơ sở bán buôn, cơ sở khám chữa bệnh, gửi về Cục Quản lý Dược và Sở Y tế tỉnh Đồng Nai.

Cạnh đó, công ty phải xử lý lô thuốc bị thu hồi, chi trả chi phí cho việc thu hồi, bồi thường thiệt hại theo quy định.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị các cơ sở bán buôn, bán lẻ, cơ sở tổ chức chuỗi nhà thuốc ngừng kinh doanh, cung cấp, cấp phát lô thuốc bị thu hồi; thông báo và tổ chức thu hồi, tiếp nhận toàn bộ lô thuốc bị thu hồi, trả thuốc cho cơ sở đã cung cấp thuốc.

Cơ sở khám chữa bệnh và người sử dụng thuốc ngừng việc kê đơn, bán, cấp phát và sử dụng lô thuốc bị thu hồi nêu trên, trả thuốc cho cơ sở cung cấp thuốc.

Sở Y tế tỉnh Đồng Nai giám sát Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Deawoo thực hiện việc thu hồi và xử lý thuốc bị thu hồi theo quy định. Đơn vị này được giao đánh giá hiệu quả của việc thu hồi thuốc (thu hồi đã triệt để chưa, sản phẩm còn có khả năng vẫn tiếp tục được lưu hành, sử dụng và có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến đến sức khỏe người sử dụng hay không...).

Linh Thương/VOV.VN
Tag: thu hồi thu hồi sản phẩm thuốc trị thoái hóa khớp viên nén bao phim Aclon Aceclofenac thuốc khớp Aceclofenac
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bộ Y tế thông báo thu hồi, tiêu hủy toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm
Bộ Y tế thông báo thu hồi, tiêu hủy toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm

VOV.VN - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và yêu cầu tiêu hủy trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm do vi phạm quy định về hồ sơ và công thức sản phẩm.

Bộ Y tế thông báo thu hồi, tiêu hủy toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm

Bộ Y tế thông báo thu hồi, tiêu hủy toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm

VOV.VN - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và yêu cầu tiêu hủy trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm do vi phạm quy định về hồ sơ và công thức sản phẩm.

Thu hồi hàng trăm sản phẩm của thẩm mỹ viện Mailisa
Thu hồi hàng trăm sản phẩm của thẩm mỹ viện Mailisa

VOV.VN - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ra quyết định thu hồi 80 số tiếp nhận phiếu công bố và đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc 162 sản phẩm mỹ phẩm liên quan đến thẩm mỹ viện Mailisa.

Thu hồi hàng trăm sản phẩm của thẩm mỹ viện Mailisa

Thu hồi hàng trăm sản phẩm của thẩm mỹ viện Mailisa

VOV.VN - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ra quyết định thu hồi 80 số tiếp nhận phiếu công bố và đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc 162 sản phẩm mỹ phẩm liên quan đến thẩm mỹ viện Mailisa.

Thêm nhiều sản phẩm do Đoàn Di Băng phân phối bị thu hồi
Thêm nhiều sản phẩm do Đoàn Di Băng phân phối bị thu hồi

VOV.VN - Trước đó, đã có 3 lô sản phẩm do công ty chồng của Đoàn Di Băng phân phối ra thị trường bị thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc là sản phẩm dầu gội, dầu xả và kem chống nắng. Hôm nay (27/5), Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định thu hồi thêm một sản phẩm do nhà Đoàn Di Băng phân phối vì không đúng thành phần công bố.

Thêm nhiều sản phẩm do Đoàn Di Băng phân phối bị thu hồi

Thêm nhiều sản phẩm do Đoàn Di Băng phân phối bị thu hồi

VOV.VN - Trước đó, đã có 3 lô sản phẩm do công ty chồng của Đoàn Di Băng phân phối ra thị trường bị thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc là sản phẩm dầu gội, dầu xả và kem chống nắng. Hôm nay (27/5), Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định thu hồi thêm một sản phẩm do nhà Đoàn Di Băng phân phối vì không đúng thành phần công bố.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục