Thủ khoa TSA 2026 đạt 98,98 điểm, phá kỷ lục của Đại học Bách khoa Hà Nội

Ngày 24/3, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm thi đánh giá tư duy (TSA) đợt 2 năm 2026.

Theo đó, thủ khoa của đợt thi này là học sinh Trường THPT Vĩnh Bảo (Hải Phòng) với 98,98/100 điểm. Đây là mức điểm cao nhất kể từ khi Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức kỳ thi TSA, đồng thời vượt qua kỷ lục trước đó là 98,61 điểm.

Thống kê kết quả cho thấy, ngoài thủ khoa, có 2 thí sinh đạt trên 90 điểm, 55 thí sinh đạt trên 80 điểm và 710 thí sinh đạt trên 70 điểm. Điểm trung bình của đợt 2 đạt 55,44/100.

Top 10 thí sinh có điểm cao nhất đợt 2 đến từ nhiều trường THPT trên cả nước, phản ánh sự phân bố đồng đều về chất lượng thí sinh giữa các địa phương.

Kỳ thi TSA đợt 2 năm 2026 diễn ra trong hai ngày 14–15/3, với hơn 20.000 thí sinh đăng ký dự thi. Kỳ thi được tổ chức tại 28 điểm thi trên toàn quốc, trong đó có 15 điểm tại Hà Nội và 13 điểm tại các địa phương như Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Đà Nẵng.

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết sẽ cấp giấy chứng nhận kết quả thi dưới dạng ký số điện tử và gửi trực tiếp vào tài khoản đăng ký của thí sinh. Thí sinh có thể sử dụng chứng nhận này để hoàn thiện hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học trong năm 2026.

Kỳ thi đánh giá tư duy là một trong những phương thức tuyển sinh quan trọng của Đại học Bách khoa Hà Nội những năm gần đây, hướng tới đánh giá toàn diện năng lực thí sinh thay vì chỉ dựa vào kiến thức ghi nhớ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đầu vào.