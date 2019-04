Thu nhập bình quân của nhóm lãnh đạo tăng mạnh nhất trong quý 1/2019

Theo báo cáo kết quả khảo sát về lĩnh vực lao động việc làm vừa được Tổng cục Thống kê công bố, thu nhập bình quân tháng từ công việc làm công hưởng lương của nhóm “Nhà lãnh đạo trong các ngành, các cấp và các đơn vị” cao nhất (11,2 triệu đồng/tháng), tăng gần 2 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước; nhóm “Nhà chuyên môn kỹ thuật bậc cao” là 9,4 triệu đồng/tháng, tăng gần 1,4 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước; nhóm “lao động giản đơn” là 4,8 triệu đồng/tháng, tăng 844.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập bình quân tháng từ công việc làm công hưởng lương của những người có thâm niên công tác từ 3 năm trở lên là 7,4 triệu đồng/tháng; từ 1 đến dưới 3 năm là 6,2 triệu đồng/tháng; những người mới làm việc chưa được 1 tháng là 3,3 triệu đồng/tháng.

Nhóm lao động có việc làm trong quý I năm 2019 thu nhập bình quân đạt 5,7 triệu đồng/tháng, tăng 670.000 đồng so với quý trước và tăng 1,03 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.

Thu nhập bình quân của lao động nam cao gấp 1,4 lần so với thu nhập bình quân của lao động nữ (tương ứng là 6,6 triệu đồng và 4,7 triệu đồng). Thu nhập bình quân của lao động thành thị cao hơn lao động nông thôn 3 triệu đồng (tương ứng là 7,7 triệu đồng và 4,7 triệu đồng).

Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương trong quý I năm 2019 ước tính là 6,9 triệu đồng/tháng, tăng gần 967.000 đồng so với quý trước và tăng 1,05 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nhập của nam là 7,3 triệu đồng/tháng, nữ là 6,5 triệu đồng/tháng, lao động thành thị là 8,2 triệu đồng/tháng, lao động nông thôn là 6,0 triệu đồng/tháng.

Lao động giản đơn thu hút nhiều nhân lực nhất

Cũng theo kết quả khảo sát của Tổng cục Thống kê, trong quý 1/2019, lao động có việc làm đã qua đào tạo từ trình độ “Sơ cấp nghề” trở lên ước tính là 12,1 triệu người, chiếm 22,2% số lao động có việc làm của toàn quốc, tăng 0,1 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 0,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu lao động trong các ngành đang có sự chuyển dịch từ khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản sang khu vực Công nghiệp, Xây dựng và Dịch vụ. Lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm trong khu vực khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản ước tính là 19,2 triệu người, chiếm 35,4% , khu vực Công nghiệp và xây dựng là 15,6 triệu người, chiếm 28,6%; khu vực Dịch vụ là 19,5 triệu người, chiếm 36,0%.

“Lao động giản đơn” vẫn thu hút nhiều nhân lực nhất trong thị trường lao động tại Việt Nam, chiếm 35,0% lao động có việc làm trên toàn quốc. Tỷ lệ người làm các công việc giản đơn còn cao trong bối cảnh đào tạo chuyên môn kỹ thuật cho người lao động còn thấp.

Toàn quốc có khoảng 1,1% lao động là “lãnh đạo trong các ngành, các cấp và các đơn vị”. Tỷ trọng này ở nam giới cao gấp 2,5 lần ở nữ giới (tương ứng là 1,6% so với 0,6%). Ở các khu vực thành thị cao gấp gần 4 lần khu vực nông thôn, đây đều là những lao động đã qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật./.

