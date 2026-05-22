中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy

Thứ Sáu, 19:30, 22/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ ban hành Nghị định số 166/2026/NĐ-CP quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Nghị định quy định người tự nguyện xác định tình trạng nghiện ma túy thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 31 Luật Phòng, chống ma túy tự lựa chọn một trong các cơ sở sau: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa nội hoặc chuyên khoa tâm thần hoặc y học gia đình; cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, điều trị nghiện các chất khác; cơ sở giám định pháp y tâm thần (cơ sở y tế xác định tình trạng nghiện ma túy) thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy sau khi đăng ký với cơ quan công an cấp xã.

Địa điểm xác định tình trạng nghiện ma túy đối với người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy thuộc các trường hợp quy định tại điểm c, d, đ khoản 1 Điều 31 Luật Phòng, chống ma túy thực hiện như sau: Địa điểm xác định tình trạng nghiện ma túy được thực hiện tại nơi tạm giữ hành chính đối với người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính;

thu tuc xac dinh tinh trang nghien ma tuy hinh anh 1
Các học viên cai nghiện ma túy được đào tạo nghề. Ảnh minh họa: Nguyễn Nam/TTXVN

Địa điểm xác định tình trạng nghiện ma túy được thực hiện tại cơ sở y tế xác định tình trạng nghiện ma túy hoặc địa điểm do cơ quan công an cấp xã hoặc cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy (Cơ quan đề nghị) đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy thống nhất với cơ sở y tế lựa chọn đối với người không bị tạm giữ theo thủ tục hành chính. Cơ quan đề nghị có trách nhiệm phối hợp với cơ sở y tế bảo đảm đủ các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy tại địa điểm được lựa chọn.

Nghị định quy định về hồ sơ đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy như sau: Đối với người thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 31 Luật Phòng, chống ma túy thì đơn đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy có xác nhận của cơ quan công an cấp xã theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Đối với người thuộc trường hợp quy định tại điểm c, d và điểm đ khoản 1 Điều 31 Luật Phòng, chống ma túy thì: Giấy đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy do Cơ quan đề nghị lập theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; Bản tóm tắt lý lịch người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy theo Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; Bản sao phiếu kết quả xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể.

Đối với người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính: Hồ sơ thực hiện theo quy định ở mục 2; Bản sao quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính. Ngoài ra, Nghị định cũng quy định rõ trình tự, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy tại cơ sở y tế xác định; tại nơi tạm giữ hành chính và tại địa điểm do cơ quan đề nghị thống nhất với cơ sở y tế lựa chọn.

Tại cơ sở y tế, việc nộp hồ sơ xác định tình trạng nghiện ma túy thực hiện như sau: Đối với người thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 31 Luật Phòng, chống ma túy, công an cấp xã gửi 1 bộ hồ sơ theo quy định tại mục 1 ở trên đến cơ sở y tế xác định tình trạng nghiện ma túy.

Đối với người thuộc trường hợp quy định tại điểm c, d và điểm đ khoản 1 Điều 31 Luật Phòng, chống ma túy, Cơ quan đề nghị gửi 1 bộ hồ sơ theo quy định tại mục 2 đến cơ sở y tế xác định tình trạng nghiện ma túy.

Cơ sở y tế xác định tình trạng nghiện ma túy có trách nhiệm: Tiếp nhận hồ sơ và người được đề nghị xác định tình trạng nghiện ma túy; Lập bệnh án theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh; Thực hiện việc xác định tình trạng nghiện ma túy theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế; Sau khi hoàn thành quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy, cơ sở y tế xác định tình trạng nghiện ma túy lập Phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này (Phiếu kết quả) thành 03 bản: 01 bản gửi cho người được xác định tình trạng nghiện ma túy hoặc cha, mẹ, người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp của người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi được xác định tình trạng nghiện ma túy; 01 bản gửi cơ quan đề nghị và 01 bản lưu hồ sơ bệnh án.

Cơ quan đề nghị có trách nhiệm phối hợp với công an cấp xã và cơ sở y tế xác định tình trạng nghiện ma túy bảo đảm an ninh, an toàn trong toàn bộ quá trình xác định tình trạng nghiện ma túy.

Cơ quan đề nghị chịu trách nhiệm thanh toán chi phí xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định.

Theo TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc
Tag: chính phủ nghị định ma túy thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy Nghị định số 166/2026/NĐ-CP
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắt giữ đối tượng trốn cai nghiện, mang theo vật nghi là súng
Bắt giữ đối tượng trốn cai nghiện, mang theo vật nghi là súng

VOV.VN - Công an phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp vừa tạm giữ một đối tượng mang theo vật giống súng và trốn thi hành quyết định cai nghiện, để điều tra về hành vi tàng trữ vật nghi là vũ khí quân dụng và trốn thi hành quyết định cai nghiện bắt buộc.

Bắt giữ đối tượng trốn cai nghiện, mang theo vật nghi là súng

Bắt giữ đối tượng trốn cai nghiện, mang theo vật nghi là súng

VOV.VN - Công an phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp vừa tạm giữ một đối tượng mang theo vật giống súng và trốn thi hành quyết định cai nghiện, để điều tra về hành vi tàng trữ vật nghi là vũ khí quân dụng và trốn thi hành quyết định cai nghiện bắt buộc.

Quảng Ninh mở lối tái hoà nhập từ đào tạo nghề cho học viên cai nghiện
Quảng Ninh mở lối tái hoà nhập từ đào tạo nghề cho học viên cai nghiện

VOV.VN - Từ thực tiễn còn tồn tại, Công an tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng Đề án tăng cường công tác quản lý, giáo dục, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm và tái hòa nhập cộng đồng cho học viên cai nghiện.

Quảng Ninh mở lối tái hoà nhập từ đào tạo nghề cho học viên cai nghiện

Quảng Ninh mở lối tái hoà nhập từ đào tạo nghề cho học viên cai nghiện

VOV.VN - Từ thực tiễn còn tồn tại, Công an tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng Đề án tăng cường công tác quản lý, giáo dục, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm và tái hòa nhập cộng đồng cho học viên cai nghiện.

Công an Hà Nội tổ chức chương trình "Tết nhà" tại 4 cơ sở cai nghiện ma túy
Công an Hà Nội tổ chức chương trình "Tết nhà" tại 4 cơ sở cai nghiện ma túy

VOV.VN - Ngày 2/2, Công an TP Hà Nội chủ trì, tổ chức chương trình "Tết nhà" tại 4 cơ sở cai nghiện trên địa bàn thành phố, với mong muốn các học viên ở mỗi cơ sở được thụ hưởng những điều tốt đẹp để tìm lại chính mình, "không ai bị bỏ lại phía sau".

Công an Hà Nội tổ chức chương trình "Tết nhà" tại 4 cơ sở cai nghiện ma túy

Công an Hà Nội tổ chức chương trình "Tết nhà" tại 4 cơ sở cai nghiện ma túy

VOV.VN - Ngày 2/2, Công an TP Hà Nội chủ trì, tổ chức chương trình "Tết nhà" tại 4 cơ sở cai nghiện trên địa bàn thành phố, với mong muốn các học viên ở mỗi cơ sở được thụ hưởng những điều tốt đẹp để tìm lại chính mình, "không ai bị bỏ lại phía sau".

Khai giảng lớp xoá mù chữ cho người nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma tuý An Giang
Khai giảng lớp xoá mù chữ cho người nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma tuý An Giang

VOV.VN - Sáng ngày 15/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp với Ban Thanh niên Công an tỉnh khai giảng lớp xoá mù chữ dành cho người nghiện đang cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh An Giang.

Khai giảng lớp xoá mù chữ cho người nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma tuý An Giang

Khai giảng lớp xoá mù chữ cho người nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma tuý An Giang

VOV.VN - Sáng ngày 15/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp với Ban Thanh niên Công an tỉnh khai giảng lớp xoá mù chữ dành cho người nghiện đang cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh An Giang.

Đề xuất giám sát điện tử với người cai nghiện ma tuý tại cộng đồng
Đề xuất giám sát điện tử với người cai nghiện ma tuý tại cộng đồng

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đề xuất bổ sung biện pháp giám sát điện tử đối với người cai nghiện tại cộng đồng, để giải quyết vấn đề nhiều người cai nghiện thay đổi nơi cư trú, bỏ trốn trong thời gian chờ lập hồ sơ.

Đề xuất giám sát điện tử với người cai nghiện ma tuý tại cộng đồng

Đề xuất giám sát điện tử với người cai nghiện ma tuý tại cộng đồng

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đề xuất bổ sung biện pháp giám sát điện tử đối với người cai nghiện tại cộng đồng, để giải quyết vấn đề nhiều người cai nghiện thay đổi nơi cư trú, bỏ trốn trong thời gian chờ lập hồ sơ.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục