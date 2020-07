Thủ tướng: Xử lý nghiêm vụ tai nạn ở Bình Thuận, Quảng Ninh và Kon Tum

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 949/CĐ-TTg gửi các Bộ: Công an, Bộ GTVT; Ủy ban ATGT Quốc gia; UBND các tỉnh Bình Thuận, Quảng Ninh, Kon Tum về khắc phục hậu quả, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên đường bộ.



Chiếc xe 16 chỗ tại hiện trường vụ tai nạn trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Tước giấy phép nhà xe Anh Trinh

Nội dung Công điện nêu rõ: Vào lúc 1h00 ngày 21/7/2020, tại Km1767 trên tuyến Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô khách mang biển kiểm soát 86B-010.87 của nhà xe Anh Trinh và xe tải mang biển kiểm soát 79N-0315 (tỉnh Lâm Đồng), làm chết 8 người, bị thương 7 người.

Thời gian qua cũng liên tiếp xảy ra các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm chết và bị thương nhiều người (ngày 10/7/2020 xảy ra vụ tai nạn giao thông tại tỉnh Quảng Ninh làm chết 4 người, ngày 11/7/2020 xảy ra vụ tai nạn giao thông tại tỉnh Kon Tum làm chết 6 người, bị thương 35 người).

Hiện trường vụ tai nạn tại km 1767, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Ngay sau khi nhận được thông tin về các vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình - Chủ tịch Ủy ban ATGT QG đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương, phân công các lãnh đạo Ủy ban và lãnh đạo Bộ GTVT trực tiếp đến hiện trường các vụ tai nạn, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh: Binh Thuận, Quảng Ninh, Kon Tum chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả, thăm hỏi, hỗ trợ động viên nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn.

Để khắc phục hậu quả các vụ tai nạn giao thông và không để xảy ra các vụ tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND, Trưởng ban ATGT tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh huy động các điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn, điều tiết giao thông, sớm giải tỏa để thông xe nhanh nhất, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra tai nạn.

Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh vận tải, bằng lái xe ô tô có thời hạn đối với doanh nghiệp quản lý nhà xe Anh Trinh theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo các cơ quan chức năng thanh tra toàn diện hoạt động kinh doanh vận tải của nhà xe Anh Trinh; xác định và xử lý trách nhiệm của Công ty đối với vụ tai nạn nêu trên.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông, nhất là vi phạm của lái xe tải, xe khách.

Tiếp tục khẩn trương kiểm tra, làm rõ tình trạng mất tấm chống lóa trên Quốc lộ 1A qua địa bàn Tỉnh để xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bổ sung điều kiện đối với lái xe ô tô kinh doanh vận tải

Nếu phát hiện lái xe vi phạm nồng độ cồn hoặc chất ma túy thì làm việc với các cơ quan có liên quan để tạm đình chỉ ngay hoạt động kinh doanh vận tải của nhà xe, chủ xe kinh doanh vận tải

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện về việc khắc phục hậu quả, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên đường bộ.

Bộ Công an có trách nhiệm chỉ đạo Công an tỉnh Bình Thuận và công an các địa phương có các vụ tai nạn giao thông nghiệm trọng khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân; lưu ý kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn và chất ma túy để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, kể cả xử lý trách nhiệm của chủ xe và doanh nghiệp kinh doanh vận tải khi để xảy ra tình trạng lái xe có vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy.

Có phương án tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm đối với xe chở khách, xe chở hàng hoạt động trong thời gian từ 21h hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau; trường hợp phát hiện lái xe vi phạm nồng độ cồn hoặc chất ma túy thì làm việc với các cơ quan có liên quan để thực hiện tạm đình chỉ ngay hoạt động kinh doanh vận tải của nhà xe, chủ xe kinh doanh vận tải.

Bộ GTVT được yêu cầu cùng với các Sở GTVT Bình Thuận, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Kon Tum kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với doanh nghiệp là chủ sở hữu phương tiện trong vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm; đặc biệt xem xét trách nhiệm của chủ doanh nghiệp (chủ xe) gây tai nạn nêu trên; kiểm tra điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến QL1, QL5, QL14, QL51, kịp thời cung cấp thông tin liên quan về hạ tầng, tổ chức giao thông, phương tiện và người lái gây tai nạn cho cơ quan công an để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Có biện pháp xử lý ngay các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến đường nêu trên./.

Trục vớt ô tô gặp tai nạn ở Quảng Ninh, trên đoạn đường đang thi công, bị lao xuống biển khiến 4 người tử vong.

Bộ GTVT cũng có trách nhiệm chỉ đạo Tổng cục Đường bộ VN tăng cường giám sát thông tin qua thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô, kịp thời cung cấp dữ liệu cho các lực lượng công an và sở giao thông vận tải để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với xe vi phạm; đồng thời tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, đặc biệt tập trung vào các quy định bảo đảm an toàn giao thông đối với lái xe kinh doanh vận tải. Rà soát, bổ sung hệ thống biển cảnh báo nguy hiểm, hạn chế tốc độ, hướng dẫn lái xe an toàn...

Huy động mọi nguồn lực để xử lý triệt để các điểm đen tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ, đặc biệt các đoạn đường đèo dốc, xử lý ngay sự cố sạt lở, hư hỏng đường do mưa lũ gây ra; Triển khai phương án khẩn cấp để lắp đặt dải phân cách giữa trên các tuyến đường có nguy cơ cao về xung đột giao thông; Nghiên cứu, bổ sung quy định điều kiện hành nghề đối với lái xe ô tô kinh doanh vận tải

Làm rõ trách nhiệm vụ ô tô lao xuống biển ở Quảng Ninh

UBND tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác minh, kết luận về nguyên nhân trực tiếp xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vào ngày 19/7/2020; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Đặc biệt cần làm rõ trách nhiệm của đơn vị thi công, tư vấn giám sát đối với việc xây dựng và thực hiện phương án bảo đảm an toàn giao thông trong điều kiện vừa thi công, vừa khai thác; việc không tổ chức cảnh giới, cảnh báo, rào chắn phần phin giáp biển để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác minh, kết luận về nguyên nhân trực tiếp xảy ra ô tô lao xuống biển ở Quảng Ninh.

Xem xét trách nhiệm của chủ đầu tư dự án, các cơ quan quản lý nhà nước và lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hạ Long trong việc chưa kịp thời kiểm tra, phát hiện và yêu cầu đơn vị thi công thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông tại dự án đang thi công,



Kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân ban an toàn giao thông địa phương khi liên tiếp để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn

Khắc phục ngay điểm đen trên đèo Ngọc Vinh

UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo các cơ quan chức năng, khẩn trương điều tra, xác minh, kết luận về nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh xảy ra vào ngày 11/7/2020, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Đặc biệt xem xét trách nhiệm của người trực tiếp điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 36B-022 32, trách nhiệm của Công ty TNHH Tiến Hùng về việc để phương tiện hoạt động không đúng lộ trình đăng ký dẫn đến xảy ra vụ tai nạn nêu trên.



Hiện trường vụ tai nạn xảy ra tại Kon Tum ngày 11/7/2020.

Kiểm điểm trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng chức năng của tỉnh và các huyện có tuyến Quốc lộ 14C đi qua trong việc để xe ô tô biển kiểm soát 36B-022 32 và các phương tiện kinh doanh vận tải chạy không đúng lộ trình trong thời gian qua, lưu ý không xem xét các hình thức thi đua, khen thưởng nhà nước năm 2020 đối với các tập thể, cá nhân có liên quan khi để xảy ra các vi phạm nêu trên.

UBND tỉnh Kon Tum cũng có trách nhiệm chỉ đạo Sở GTVT phối hợp với cơ quan chức của Tổng cục ĐBVN có phương án khắc phục ngay điểm đen trên đèo Ngọc Vinh; Rà soát, xác định và có kế hoạch khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên Quốc lộ 14C và các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh.

Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo tước quyền sử dung Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có thời hạn đối với Công ty TNHH Tiến Hùng theo đúng quy định của pháp luật.

Cuối cùng, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo siết chặt công tác quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn, tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về điều kiện kinh doanh vận tải đối với đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm.

Tiếp tục rà soát, phát hiện và xử lý triệt để các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên mạng lưới các tuyến đường do địa phương quản lý, đặc biệt là những tuyến đường đèo dốc; sẵn sàng đảm bảo giao thông, xử lý khắc phục sự cố sạt lở, hư hỏng do mưa lũ gây ra.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ trọng điểm có lưu lượng phương tiện giao thông lớn.

Ủy ban ATGT Quốc gia tiếp tục phân tích, đánh giá nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian qua, cũng như trách nhiệm của các cơ quan chức năng, đề xuất giải pháp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.