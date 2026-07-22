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Thủ tướng yêu cầu sắp xếp trường học hoàn thành trước ngày 30/8

Thứ Tư, 11:31, 22/07/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương khi sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục phải bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có tối thiểu 1 cơ sở giáo dục mầm non và 1 cơ sở giáo dục phổ thông cung ứng đủ cấp tiểu học, THCS.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 814/TTg-TCCV về việc tiếp tục sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã. Đây là chỉ đạo tiếp theo sau Công văn số 777/TTg-TCCV ngày 10/7/2026 nhằm đẩy nhanh tiến độ sắp xếp mạng lưới trường học trên cả nước.

Theo chỉ đạo mới, các địa phương tập trung rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục theo hướng mỗi đơn vị hành chính cấp xã phải bảo đảm tối thiểu 1 cơ sở giáo dục mầm non và 1 cơ sở giáo dục phổ thông cung ứng đủ cấp tiểu học, THCS.

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Việc sắp xếp phải bảo đảm các điều kiện tốt nhất để chuẩn bị cho năm học 2026-2027.

Việc sắp xếp phải được thực hiện linh hoạt, theo lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, phấn đấu giảm tối thiểu 30% đầu mối, những nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50% đầu mối so với thời điểm ngày 1/7/2025 và hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Thủ tướng giao Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các địa phương tiếp tục rà soát, hướng dẫn triển khai; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền, đồng thời tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng trước ngày 6/9/2026.

Trước đó, tại Công văn số 777/TTg-TCCV, Thủ tướng yêu cầu việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục phải phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy mô dân số và không gian phát triển của từng địa phương.

Quá trình triển khai phải lấy nâng cao chất lượng giáo dục và hiệu quả quản trị làm mục tiêu xuyên suốt, không thực hiện sắp xếp một cách cơ học chỉ nhằm giảm đầu mối. Đồng thời, việc sắp xếp phải bảo đảm quyền học tập của học sinh, không làm phát sinh rào cản về khoảng cách đến trường hoặc tăng chi phí học tập; hạn chế tối đa tác động đến hoạt động dạy học, tâm lý của học sinh, giáo viên và phụ huynh.

Thủ tướng cũng yêu cầu gắn việc sắp xếp mạng lưới trường học với đổi mới quản trị nhà trường, sử dụng hiệu quả đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất và nguồn lực đầu tư; đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình của địa phương.

Việc sắp xếp phải bảo đảm các điều kiện tốt nhất để chuẩn bị cho năm học 2026-2027.

Thu Hằng/VOV.VN
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