Thừa Thiên Huế đảm bảo tàu xe phục vụ đi lại dịp Tết

Công ty cổ phần Bến xe Huế và các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động hơn 500 đầu xe phục vụ hành khách dịp Tết. Điểm bán vé tại bến xe phục vụ liên tục từ 4h30 đến 18h hàng ngày. Tại bến xe cũng niêm yết thông báo cụ thể lịch trình xe chạy, giá cước vận chuyển.

Người dân tập trung gửi hàng Tết tại bến xe phía nam thành phố Huế

Ông Phạm Xuân Sơn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Huế cho biết, đơn vị triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự tại bến. Công ty phối hợp với nhiều đơn vị vận tải để triển khai phương án dự phòng rất nhiều phương tiện phục vụ nhân dân đi lại trong dịp Tết này.

"Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với lực lượng chức năng để đảm bảo công tác an toàn giao thông, an ninh trật tự trước và trong bến để phục vụ người dân về quê ăn Tết” - ông Sơn nói.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có văn bản gửi các cơ quan chức năng đảm bảo phương tiện, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết. Các lái xe, doanh nghiệp kinh doanh vận tải phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, phục vụ đi lại của nhân dân thuận lợi, an toàn. Các ngành Giao thông - Vận tải, Công an, tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là hành vi sử dụng chất kích thích, rượu bia, chở quá số người quy định…

Hành khách về quê ăn Tết tại bến xe phía nam tỉnh Thừa Thiên Huế

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị tăng cường kiểm tra để đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự; ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp lái xe chở quá tải, sang nhượng khách, chạy không đúng tuyến quy định, tranh giành khách.

“Chúng tôi đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý các lỗi vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, các quy định về quá khổ, quá tải… Dịp Tết, người dân và phương tiện, mật độ giao thông tăng, lực lượng cũng đã có các phương án phân luồng phù hợp để chủ động tránh ùn tắc giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên Đán”, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn cho biết./.