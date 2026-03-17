Nhằm trao đổi sâu hơn về những cơ hội, thách thức cũng như các giải pháp thúc đẩy quyền tham gia của phụ nữ vào các cơ quan dân cử, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) tổ chức tọa đàm với chủ đề “Thúc đẩy thực hiện quyền tham gia các cơ quan dân cử của phụ nữ Việt Nam”.

Chương trình có sự tham gia của các khách mời: PGS.TS. Hoàng Văn Nghĩa, Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; bà Nguyễn Thị Mai Thoa, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV; bà Lê Kim Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội.

Tại tọa đàm, các chuyên gia và nhà quản lý tập trung trao đổi về thực trạng và xu hướng tham gia của phụ nữ trong các cơ quan dân cử ở Việt Nam; vai trò và tiếng nói của nữ đại biểu trong hoạt động nghị trường; cũng như những đóng góp cụ thể của phụ nữ trong hoạt động đại diện, giám sát và kết nối giữa chính quyền với người dân. Đồng thời, các khách mời phân tích những rào cản còn tồn tại, bao gồm cơ chế quy hoạch cán bộ, văn hóa tổ chức, nhận thức xã hội và điều kiện phát triển năng lực lãnh đạo, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp với bối cảnh trong nước.