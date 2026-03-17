Thúc đẩy thực hiện quyền tham gia các cơ quan dân cử của phụ nữ Việt Nam

Thứ Ba, 09:15, 17/03/2026
VOV.VN - Thúc đẩy quyền tham gia của phụ nữ trong các cơ quan dân cử không chỉ là thực hiện cam kết về bình đẳng giới mà còn góp phần nâng cao chất lượng quản trị quốc gia, tăng tính bao trùm của hệ thống chính sách và thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững.

Nhằm trao đổi sâu hơn về những cơ hội, thách thức cũng như các giải pháp thúc đẩy quyền tham gia của phụ nữ vào các cơ quan dân cử, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) tổ chức tọa đàm với chủ đề “Thúc đẩy thực hiện quyền tham gia các cơ quan dân cử của phụ nữ Việt Nam”.

Chương trình có sự tham gia của các khách mời: PGS.TS. Hoàng Văn Nghĩa, Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; bà Nguyễn Thị Mai Thoa, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV; bà Lê Kim Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội.

Tại tọa đàm, các chuyên gia và nhà quản lý tập trung trao đổi về thực trạng và xu hướng tham gia của phụ nữ trong các cơ quan dân cử ở Việt Nam; vai trò và tiếng nói của nữ đại biểu trong hoạt động nghị trường; cũng như những đóng góp cụ thể của phụ nữ trong hoạt động đại diện, giám sát và kết nối giữa chính quyền với người dân. Đồng thời, các khách mời phân tích những rào cản còn tồn tại, bao gồm cơ chế quy hoạch cán bộ, văn hóa tổ chức, nhận thức xã hội và điều kiện phát triển năng lực lãnh đạo, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp với bối cảnh trong nước.

Phụ nữ trong hệ thống chính trị: Từ hiện diện đến tham gia thực chất
Phụ nữ trong hệ thống chính trị: Từ hiện diện đến tham gia thực chất

VOV.VN - Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV vượt mốc 30% cho thấy những bước tiến rõ rệt của Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới trong chính trị. Tuy nhiên, phía sau con số ấn tượng ấy vẫn là khoảng trống về sự tham gia thực chất của phụ nữ ở các vị trí ra quyết định then chốt.

Phụ nữ trong hệ thống chính trị: Từ hiện diện đến tham gia thực chất

Phụ nữ trong hệ thống chính trị: Từ hiện diện đến tham gia thực chất

VOV.VN - Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV vượt mốc 30% cho thấy những bước tiến rõ rệt của Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới trong chính trị. Tuy nhiên, phía sau con số ấn tượng ấy vẫn là khoảng trống về sự tham gia thực chất của phụ nữ ở các vị trí ra quyết định then chốt.

Hà Nội thúc đẩy quyền tham gia chính trị của phụ nữ
Hà Nội thúc đẩy quyền tham gia chính trị của phụ nữ

VOV.VN - Thành phố Hà Nội đang quan tâm đặc biệt đến vai trò của phụ nữ trong tất cả các lĩnh vực, từ văn hóa, thể thao, chuyên môn nghiệp vụ đến các vị trí lãnh đạo, với chính sách đào tạo, bồi dưỡng và cơ chế hỗ trợ để phụ nữ tham gia và phát huy năng lực trong công tác chính trị.

Hà Nội thúc đẩy quyền tham gia chính trị của phụ nữ

Hà Nội thúc đẩy quyền tham gia chính trị của phụ nữ

VOV.VN - Thành phố Hà Nội đang quan tâm đặc biệt đến vai trò của phụ nữ trong tất cả các lĩnh vực, từ văn hóa, thể thao, chuyên môn nghiệp vụ đến các vị trí lãnh đạo, với chính sách đào tạo, bồi dưỡng và cơ chế hỗ trợ để phụ nữ tham gia và phát huy năng lực trong công tác chính trị.

