Thực hư thông tin "bé bị 2 người lạ bế đi" gây xôn xao dư luận tại Đồng Nai

Vừa qua, qua công tác nắm tình hình không gian mạng, Công an xã Tân Phú, tỉnh Đồng Nai (trước là huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) đã phát hiện tài khoản Facebook mang tên “Ngọc Hân” đăng tải thông tin gây sốc.

Cụ thể, tài khoản này chia sẻ hình ảnh kèm nội dung: “Bé vừa bị 2 người lạ bế đi ở Quốc lộ 20 thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, là con của cô Yến, nhờ anh em bạn bè lan tỏa với ạ”.

Thông tin chia sẻ mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Đáng chú ý, bài viết còn đính kèm số điện thoại liên hệ để tăng tính tin cậy. Thông tin này ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn, gây hoang mang lo sợ cho các bậc phụ huynh và ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng Công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và mời em V.T.N.H (SN 2011, ngụ xã Phú Hòa, tỉnh Đồng Nai, trước là huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) lên làm việc.

Hình ảnh bé trai được chia sẻ trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình).

Kết quả điều tra xác định, em H. là chủ cũ của tài khoản Facebook nêu trên. Tuy nhiên, tài khoản này đã bị đối tượng xấu chiếm quyền điều khiển trước đó và lợi dụng để đăng tải các nội dung sai sự thật nhằm mục đích xấu.

Hiện, Công an xã Tân Phú đang tiếp tục mở rộng xác minh, làm rõ vụ việc và triển khai các biện pháp ngăn chặn các thông tin xấu độc lan truyền trên không gian mạng.