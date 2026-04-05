Thực hư thông tin "bé bị 2 người lạ bế đi" gây xôn xao dư luận tại Đồng Nai

Chủ Nhật, 15:54, 05/04/2026
VOV.VN - Các đối tượng xấu đã chiếm quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội của một trẻ vị thành niên và lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân để tung tin sai sự thật về vụ bắt cóc trên Quốc lộ 20, xã Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, gây hoang mang dư luận.

Vừa qua, qua công tác nắm tình hình không gian mạng, Công an xã Tân Phú, tỉnh Đồng Nai (trước là huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) đã phát hiện tài khoản Facebook mang tên “Ngọc Hân” đăng tải thông tin gây sốc.

Cụ thể, tài khoản này chia sẻ hình ảnh kèm nội dung: “Bé vừa bị 2 người lạ bế đi ở Quốc lộ 20 thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, là con của cô Yến, nhờ anh em bạn bè lan tỏa với ạ”.

thuc hu thong tin be bi 2 nguoi la be di gay xon xao du luan tai Dong nai hinh anh 1
Thông tin chia sẻ mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Đáng chú ý, bài viết còn đính kèm số điện thoại liên hệ để tăng tính tin cậy. Thông tin này ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn, gây hoang mang lo sợ cho các bậc phụ huynh và ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng Công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và mời em V.T.N.H (SN 2011, ngụ xã Phú Hòa, tỉnh Đồng Nai, trước là huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) lên làm việc.

thuc hu thong tin be bi 2 nguoi la be di gay xon xao du luan tai Dong nai hinh anh 2
Hình ảnh bé trai được chia sẻ trên mạng xã hội.  (Ảnh chụp màn hình).

Kết quả điều tra xác định, em H. là chủ cũ của tài khoản Facebook nêu trên. Tuy nhiên, tài khoản này đã bị đối tượng xấu chiếm quyền điều khiển trước đó và lợi dụng để đăng tải các nội dung sai sự thật nhằm mục đích xấu.

Hiện, Công an xã Tân Phú đang tiếp tục mở rộng xác minh, làm rõ vụ việc và triển khai các biện pháp ngăn chặn các thông tin xấu độc lan truyền trên không gian mạng.

Thiên Lý-CTV Ngọc Yến/VOV-TP.HCM
Phạt tù thanh niên đăng tin giả cháu bé bị bắt cóc để kêu gọi từ thiện
Phạt tù thanh niên đăng tin giả cháu bé bị bắt cóc để kêu gọi từ thiện

VOV.VN - Ngày 4/2, Tòa án Nhân dân khu vực 1, thành phố Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hoàng Huy, sinh năm 2002, trú tỉnh Gia Lai về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đăng tin "bắt cóc trẻ em" gây hoang mang dư luận, một phụ nữ ở Đồng Nai bị phạt

VOV.VN - Công an xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai (trước đây thuộc tỉnh Bình Phước) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà T.T.T. (SN 1994, ngụ xã Đồng Phú) với mức 7,5 triệu đồng vì hành vi đăng tải thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong dư luận.

Triệu tập 2 chủ tài khoản facebook đăng tin sai sự thật liên quan vụ “bắt cóc trẻ em”

VOV.VN - Ngày 31/5, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Công an Phường Nại Hiên Đông, Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành làm việc với bà L.T.H, trú tại phường Nại Hiên Đông, chủ tài khoản facebook “L.H” để làm rõ hành vi livestream với nội dung “bắt cóc con nít”.

